Au aniversat 13 ani de căsnicie, iar un singur mesaj a reaprins scandalul de la Hollywood. Cei doi soți care au reaprins conflictul cu Blake Lively

Justin Baldoni și soția sa, Emily Baldoni, au sărbătorit 13 ani de căsnicie prin mesaje emoționante publicate pe Instagram. Totuși, una dintre fotografii și descrierea aleasă de Emily au stârnit numeroase reacții în mediul online, unde unii utilizatori au interpretat postarea ca o aluzie la Blake Lively, în contextul conflictului juridic dintre actriță și regizor.

Justin și Emily Baldoni au aniversat 13 ani de căsnicie

Luni, 27 iulie, Justin și Emily Baldoni, care s-au căsătorit în iulie 2013, și-au dedicat reciproc mesaje speciale pe Instagram.

Justin Baldoni, în vârstă de 42 de ani, a publicat o fotografie care pare să fi fost făcută în timpul petrecerii de nuntă.

„13 ani mai târziu… încă dansăm. ❤️ La mulți ani de aniversare, iubirea mea. Sunt aproape sigur că exact în momentul acesta mi s-au rupt pantalonii. 😂 #ÎnSfârșitAdolescenți”, a scris actorul.

Emily Baldoni, în vârstă de 41 de ani, a ales o fotografie alb-negru, realizată, aparent, imediat după ce cei doi și-au spus „Da”.

Mesajul care a stârnit speculații

Alături de imagine, Emily a scris:

„Căsnicia: încă este ”greutatea” mea preferată. 😜 Treisprezece ani, iubire!!”

În secțiunea de comentarii, mai mulți utilizatori au sugerat că mesajul reprezintă o aluzie la Blake Lively.

Interpretarea are legătură cu acuzațiile formulate de actriță în cadrul conflictului juridic cu Justin Baldoni, în care aceasta a susținut că actorul ar fi făcut comentarii negative despre greutatea ei în timp ce se pregătea pentru o scenă din filmul It Ends With Us, în care trebuia să o ridice în brațe.

„E foarte subtilă cu jocul de cuvinte…”, a comentat un utilizator, făcând referire la afirmațiile lui Blake Lively.

Un altul a scris:

„Pun pariu că ridicarea asta nu i-a provocat dureri de spate!”

Emily i-a fost alături în procesul cu Blake Lively

Emily Baldoni a fost alături de soțul ei pe tot parcursul disputei juridice cu Blake Lively, începută în decembrie 2024.

Atunci, Lively a depus o plângere împotriva lui Baldoni și a altor persoane, acuzând hărțuire sexuală și ceea ce avocații săi au descris drept o campanie publică de denigrare menită să îi distrugă reputația.

Ulterior, acuzația de hărțuire sexuală formulată de Blake Lively, alături de alte capete din plângere, a fost respinsă.

După ce Blake Lively și Justin Baldoni au ajuns la o înțelegere în luna mai, familia Baldoni a publicat un mesaj video pe Instagram, pe 8 iulie.

„Ne vindecăm”

În mesajul video, Justin Baldoni a vorbit despre perioada dificilă prin care a trecut familia sa.

„Ne vindecăm. Dacă ai trecut vreodată prin ceva traumatic, știi că vindecarea nu este liniară. Arată diferit în fiecare zi. A trebuit să ne redefinim ce este real și ce contează cu adevărat. Asta este. Familia noastră, prietenii noștri, comunitatea care ne-a fost alături și credința noastră.”

Într-un interviu acordat publicației PEOPLE în octombrie 2024, Justin Baldoni a explicat ce consideră că stă la baza căsniciei sale cu Emily.

„Pentru familia noastră, căsnicia este o fortăreață.”

Actorul a explicat:

„O fortăreață este ceva ce construiești chiar tu, ceva care te protejează de furtunile lumii și de toate încercările și testele care îți ies în cale.”

El a adăugat că unul dintre secretele echilibrului în relația lor este faptul că încearcă să privească viața într-un context mai larg.

„Suntem doar niște oameni pe această stâncă uriașă care plutește prin univers, un univers aflat într-o continuă expansiune, fără început și fără sfârșit. Iar atunci îți dai seama că multe dintre lucrurile care par atât de importante nu mai au aceeași greutate.”

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