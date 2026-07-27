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Gina Matache, adevărul despre divorțul de tatăl Deliei: „Fiecare își trăia viața separat”

De: Emanuela Cristescu 27/07/2026 | 09:19
Gina Matache, adevărul despre divorțul de tatăl Deliei: „Fiecare își trăia viața separat”
Gina Matache, adevărul despre divorțul de tatăl Deliei: „Fiecare își trăia viața separat”
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Ani la rând, Gina Matache și tatăl Deliei au păstrat discreția când venea vorba despre despărțirea lor. Acum, însă, mama artistei a decis să spună lucrurilor pe nume și a dezvăluit cum s-a ajuns la divorț. Mai surprinzător este faptul că, după ce au semnat actele, cei doi au continuat să locuiască împreună.

Mama Deliei a spus că despărțirea nu s-a produs peste noapte și nici în urma unui scandal răsunător. Relația dintre ei s-a schimbat încet, iar în timp au ajuns să fie doi oameni care locuiau în aceeași casă, dar care nu mai aveau aproape nimic în comun.

De ce a divorțat Gina Matache de tatăl Deliei, de fapt

Programul încărcat, problemele prin care trecea fostul ei soț și drumurile diferite pe care le-au ales au făcut ca distanța dintre ei să devină tot mai mare. Potrivit Ginei Matache, fiecare își vedea de viața lui, iar întâlnirile dintre ei deveniseră o raritate.

„Stăteam în aceeași casă, dar nu mai eram căsătoriți, n-aveam nicio treabă, nu ne vedeam prea des. Eu apăream fantomatic, veneam pe la o oră, puneam două ore capul jos, până plecam la serviciu. Cam asta era viața noastră.

Gina Matache, adevărul despre divorțul de tatăl Deliei: „Fiecare își trăia viața separat”
Gina Matache, adevărul despre divorțul de tatăl Deliei: „Fiecare își trăia viața separat”

El a avut probleme cu firma, s-a pierdut în niște lucruri. Azi s-a dus în pelerinaj pe la nu știu ce mănăstire, mâine pe la altă mănăstire, poimâine… În niște ani, a fost treptat. A găsit un anturaj și, când stai în anturajul acela… Și eu, dacă am stat în anturajul cu lăutarii, eram un fel de băiețoi, nici nu mai știam ce sunt. Când nu ești non-stop acolo, în casă, când nu mai știi stânga de dreapta, era cumva de înțeles (n.r.: de ce au divorțat).

Am divorțat pe hârtii. În realitate, tot în aceeași casă stăteam. Sigur că nu mai aveam prea multe în comun, dar am preferat să stăm așa, să avem grijă de fete, să crească, să le punem pe treaba lor”, a mărturisit Gina Matache.

Au rămas în aceeași casă de dragul fetelor

Deși divorțul era oficial, Gina și fostul ei soț au ales să nu se despartă imediat și în viața de zi cu zi. Motivul? Delia și Oana. Cei doi au vrut ca fetele lor să treacă cât mai ușor peste schimbarea din familie și au considerat că aceasta era cea mai bună soluție.

Mama Deliei a spus că fiicele ei au dat dovadă de mai multă maturitate decât s-ar fi așteptat. Aceasta a povestit că cele două fiice au sfătuit-o să divorțeze dacă nu mai e fericită și că au înțeles-o din prima clipă.

„Fetele erau măricele (n.r.: când s-a despărțit de soțul ei). Delia cred că era la liceu. Crezi că mai știam eu ceva în perioada aia? Copilul că suferă… Dar ele oricum n-au simțit mare lucru. Și cumva mi-au și spus după un timp: „Decât să vă certați, nu e mai bine…?’. N-au simțit mare lucru. Ele n-au suferit”, a mai spus mama Deliei.

VEZI ȘI: Gina Matache, din nou în lacrimi din cauza Oanei: „Nu mă așteptam, pentru că eu…”
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