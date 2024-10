Gina Matache, din nou în lacrimi din cauza Oanei: „Nu mă așteptam, pentru că eu...”

Gina Matache și-a deschis sufletul și a vorbit despre un subiect care i-a provocat lacrimi cândva. Mai exact, divorțul fiicei ei, Oana. Femeia a avut o reacție acidă la momentul respectiv și s-a opus vehement relației dintre fiica ei și Radu Siffredi. În prezent, lacrimile au apărut din nou, atunci când și-a adus aminte de acele momente.

Gina Matache este mama unor femei superbe și de succes, Delia și Oana Matache. Femeia este foarte implicată în viața celor două, iar divorțul prin care Oana a trecut este un subiect sensibil pentru ea.

Gina Matache a vrut să vorbească despre momentul în care, după ce a fost dată vestea divorțului, Oana și-a făcut apariția alături de Radu Siffredi, noul ei iubit. La momentul respectiv, mama Oanei a avut o reacție acidă și a aruncat vorbe grele, iar acum vrea să lămurească situația.

Gina Matache compară situația cu cea în care ea și mama ei s-au regăsit, zicând că Oana a procedat exact la fel cum a făcut ea cu mama ei. De asemenea, femeia susține că nu a observat nicio neregulă atunci când a locuit în aceeași casă cu Oana și fostul soț, de aici pornind și neînțelegerea rupturii.

„Atunci am văzut-o pe mama, care la fel, a fost contrariată și șocată. Exact m-am văzut în ipostaza în care a fost mama.

Acum văd altfel lucrurile, dar atunci așa am priceput. În primele zile eram foarte spumoasă. Nu mă așteptam, pentru că eu îi știam bine. Eu care am stat cu ei în casă atâta vreme, de i-am crescut pe amândoi copiii, nu am văzut nimic nelalocul lui. Probabil că are și ea motivele ei. Dacă ea are seamănă cu mine și văd că seamănă, nu o să îmi spună nici în 2000 de an, cum nu i-am spus nici eu mamei nimic.

M-a șocat când mi-a spus că nu e bine. Prea mult a fost de dus. Eram năucită, veneau ideile ca avioanele în capul meu și nu știam pe care să o iau. Era senzația că am fost deconectată de la viața fiicei mele. Acum m-am deschis la minte și am învățat să nu mă mai bag.”, a mărturisit Gina Matache în cadrul emisiunii „În Oglindă”.