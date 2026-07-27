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Ani grei de închisoare pentru patru români care au jefuit 449 de locuințe în doar zece luni

De: Emanuela Cristescu 27/07/2026 | 08:46
Ani grei de închisoare pentru patru români care au jefuit 449 de locuințe în doar zece luni
Ani grei de închisoare pentru patru români care au jefuit 449 de locuințe în doar zece luni
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Patru români au ajuns după gratii în Marea Britanie, după ce anchetatorii au demonstrat că făceau parte dintr-o grupare specializată în spargerea caselor noi. În doar zece luni, aceștia ar fi dat sute de lovituri în cartiere rezidențiale din mai multe regiuni ale țării, provocând pagube estimate la peste un milion de lire sterline.

Cazul a fost investigat de polițiștii din Hertfordshire, în cadrul unei operațiuni desfășurate pe parcursul mai multor luni. Potrivit oamenilor legii, gruparea acționa în ansambluri rezidențiale unde casele erau aproape finalizate și urmau să fie predate noilor proprietari.

Patru români au ajuns după gratii în Marea Britanie

Metoda era simplă, dar eficientă. Hoții intrau în imobile după ce spărgeau ferestrele, iar apoi demontau și furau echipamentele deja montate. Boilerele, pompele de căldură, electrocasnicele și alte instalații de mare valoare dispăreau în câteva minute, iar locuințele rămâneau grav avariate.

În multe dintre imobile, conductele de gaz și apă erau distruse sau lăsate neizolate, ceea ce făcea imposibilă predarea caselor către cumpărători. Din cauza pagubelor, numeroase familii au fost nevoite să își amâne mutarea până la finalizarea reparațiilor.

Anchetatorii au stabilit că, între ianuarie și octombrie 2025, gruparea a vizat nu mai puțin de 449 de locuințe din zece comitate ale Marii Britanii. Valoarea totală a bunurilor furate și a distrugerilor provocate a depășit 1 milion de lire sterline.

Ani grei de închisoare pentru patru români care au jefuit 449 de locuințe în doar zece luni
Ani grei de închisoare pentru patru români care au jefuit 449 de locuințe în doar zece luni

Cei patru inculpați și-au recunoscut implicarea și au pledat vinovat pentru conspirație în vederea comiterii de spargeri. Instanța din St Albans a pronunțat pedepse cu executare pentru fiecare dintre ei.

Ilie Turcan, în vârstă de 26 de ani, a fost condamnat la 4 ani și 10 luni de închisoare, Tudor Ionas, de 25 de ani, a primit 4 ani și 9 luni, Dinis Cibotari, de 24 de ani, a fost condamnat la 4 ani și 2 luni, iar cel mai tânăr dintre inculpați, Victor Borta, de 19 ani, va sta după gratii 3 ani și 11 luni.

Mulți oameni au avut de suferit

Detective Constable Tilly Andrews, coordonatoarea anchetei, a explicat că victimele nu au fost doar dezvoltatorii imobiliari, ci și oamenii care își cumpăraseră deja locuințele și așteptau să primească cheile.

„Acțiunile lor au afectat dezvoltatori și cumpărători care așteptau cu nerăbdare să se mute în noile lor locuințe. În multe cazuri, au creat și riscuri serioase de siguranță, lăsând conducte de gaz și apă expuse.”, a spus acesta.

Potrivit anchetatoarei, identificarea suspecților a fost posibilă datorită colaborării dintre mai multe structuri de poliție și companiile care construiau ansamblurile rezidențiale vizate de hoți.

„Datorită muncii și determinării tuturor celor implicați, am reușit să îi identificăm pe cei responsabili și să îi aducem în fața instanței.”, a adăugat ofițerul Tilly Andrews.

Deși procesul s-a încheiat, consecințele furturilor se resimt în continuare. Dezvoltatorii au fost obligați să investească sume importante pentru refacerea instalațiilor și înlocuirea echipamentelor dispărute, iar sute de cumpărători au fost nevoiți să își amâne planurile din cauza distrugerilor lăsate în urmă de gruparea condamnată.

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