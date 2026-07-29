Cristiano Ronaldo intră în lumea filmului. Starul portughez va produce și va juca într-un serial, alături de Damian Lewis și Thierry Henry

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Cristiano Ronaldo își extinde cariera dincolo de fotbal și face pasul spre industria televiziunii. Superstarul portughez va produce și va juca în primul său serial, Day 1s, un proiect realizat împreună cu regizorul Matthew Vaughn. Filmările sunt deja în desfășurare la Londra, iar distribuția îi reunește pe actorul Damian Lewis, fostul mare fotbalist Thierry Henry și muzicianul britanic Dave.

Povestea unui impresar de fotbal din Marea Britanie

Potrivit informațiilor publicate de The Sun, „Day 1s” pornește de la o idee originală a impresarului sportiv Darren Dein și urmărește povestea fictivă a unui impresar britanic de fotbal pe nume Stanley Dalton.

Personajul principal este interpretat de actorul Damian Lewis, iar serialul explorează culisele negocierilor, transferurilor și relațiilor din lumea fotbalului profesionist.

Producția este comparată cu serialul brazilian The Playoffs, realizat pentru Globo, care prezintă, de asemenea, universul agenților de fotbal și îl are în rol principal pe actorul Cauã Reymond.

Cristiano Ronaldo va apărea într-un serial

Pe lângă apariția în distribuție, Cristiano Ronaldo va fi și producător executiv al serialului.

Alături de el vor apărea fostul atacant francez Thierry Henry și muzicianul britanic Dave, iar producția marchează debutul starului portughez într-un serial de ficțiune.

Până în prezent, reprezentanții lui Cristiano Ronaldo, ai regizorului Matthew Vaughn și ai actorului Damian Lewis nu au comentat informațiile apărute în presa britanică.

Primul serial produs de UR•Marv Studios

Day 1s este primul serial realizat de UR•Marv Studios, compania fondată de Cristiano Ronaldo împreună cu Matthew Vaughn, printr-un parteneriat anunțat anul trecut.

Matthew Vaughn este unul dintre cei mai cunoscuți regizori britanici, fiind responsabil pentru filme precum Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Layer Cake, X-Men: First Class și franciza Kingsman.

Potrivit comunicatului de lansare al studioului, UR•Marv Studios și-a propus să dezvolte producții care „îmbrățișează tehnologia inovatoare, fără a pierde legătura cu tradiția”.

Compania a finalizat deja două filme cu tematică sportivă, iar Day 1s reprezintă primul său proiect de televiziune.

Filmările au început deja la Londra

Filmările sunt deja în desfășurare în capitala Marii Britanii, iar proiectul este finanțat independent prin UR•Marv Studios, un joint venture creat între Cristiano Ronaldo și Marv Studios, compania lui Matthew Vaughn.

Noul serial marchează o nouă etapă în dezvoltarea afacerilor fostului câștigător al Balonului de Aur, care și-a extins în ultimii ani investițiile în media și divertisment.

La 41 de ani, Cristiano Ronaldo jocă fotbal pentru Al-Nassr, în Arabia Saudită, însă începe să își construiască și o carieră în industria cinematografică și a televiziunii.

Naționala Portugaliei a fost eliminată în optimile de finală ale Cupei Mondiale de viitoarea campioană, Spania, competiție care a reprezentat ultimul Campionat Mondial din cariera unuia dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile.

După o carieră legendară în tricourile lui Real Madrid și Manchester United, Cristiano Ronaldo pare pregătit să accepte o nouă provocare, de această dată în fața camerelor de filmat.

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