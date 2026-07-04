Cum arată casa de 35 milioane de euro a lui Cristiano Ronaldo? Are două piscine și sală de cinema

Proprietatea lui Cristiano Ronaldo din Portugalia reflectă amploarea averii sale colosale. Casa a fost construită la comandă și a fost evaluată ca fiind cea mai scumpă reședință privată din țară, cu un cost al investiției estimat la 35 de milioane de dolari. Două piscine, o sală de cinema interioară și un garaj cu 20 de locuri plasează proprietatea în categoria ultra-exclusivistă.

Vila de lux a lui Cristiano Ronaldo din Quinta da Marinha, Cascais, Portugalia a costat mult mai mult decât s-a estimat. Inițial, casa a fost evaluată la aproximativ 19,7 milioane de euro, însă se pare că valoarea proprietății a ajuns acum la 35 de milioane de euro, după o perioadă de construcție de peste trei ani. Vila este considerată una dintre cele mai exclusiviste și scumpe proprietăți rezidențiale din Portugalia.

Vila lui Cristiano Ronalo este cea mai luxoasă casă din Portugalia

Situată într-o zonă de coastă prestigioasă, la aproximativ 50 de kilometri de Lisabona, vila dispune de opt dormitoare, o plajă privată și o piscină infinită cu vedere la Oceanul Atlantic. Una dintre cele mai impresionante caracteristici este o piscină imensă din sticlă, dotată cu o pasarelă subacvatică care permite observarea înotătorilor sub apă — un element de design unic care pune în valoare luxul proprietății.

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În interior, reședința include un cinematograf privat, zone de living somptuoase și finisaje de ultimă generație, toate concepute pentru a maximiza confortul și intimitatea. Un garaj subteran a fost construit special pentru a găzdui colecția de mașini a lui Ronaldo, evaluată la aproximativ 14 milioane de euro. Proprietatea reflectă nu numai statutul global al fotbalistului, ci și investiția sa continuă în piața imobiliară de lux din Portugalia.

În prezent, jucând pentru Al-Nassr în Arabia Saudită, se așteaptă ca Ronaldo să se stabilească definitiv în această reședință odată ce se va retrage din fotbalul profesionist, probabil după Cupa Mondială din 2026, bucurându-se de o casă care combină splendoarea litoralului, designul de ultimă generație și intimitatea.

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