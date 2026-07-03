Acasă » Știri » Cristiano Ronaldo ar urma să se retragă din echipa națională după Cupa Mondială. Anunțul a fost făcut de sora fotbalistului

Cristiano Ronaldo ar urma să se retragă din echipa națională după Cupa Mondială. Anunțul a fost făcut de sora fotbalistului

De: Elisa Tîrgovățu 03/07/2026 | 12:10
Cristiano Ronaldo ar urma să se retragă din echipa națională după Cupa Mondială. Anunțul a fost făcut de sora fotbalistului
Cristiano Ronaldo ar urma să se retragă din echipa națională după Cupa Mondială. Anunțul a fost făcut de sora fotbalistului / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Se pare că ediția din acest an a Campionatului Mondial ar putea fi ultimul turneu final al lui Cristiano Ronaldo, întrucât acesta plănuiește să se retragă din naționala Portugaliei. Cel puțin asta a lăsat să se înțeleagă sora fotbalistului, în miez de noapte, cu puțin timp înaintea partidei Portugalia – Croația. Portughezii au câștigat cu 2-1 în optimile competiției, meci în care Cristiano Ronaldo a marcat pentru prima dată într-o fază eliminatorie a turneului.

Katia Aveiro a mărturisit că, potrivit informațiilor pe care le are, actuala ediție a Campionatului Mondial ar fi „ultimul dans” al lui Cristiano Ronaldo pentru naționala Portugaliei. Ea a subliniat că retragerea nu este neapărat legată de un eventual parcurs încheiat după meciul cu Croația. Însă consideră că turneul reprezintă ultima apariție a atacantului la un turneu final în tricoul echipei naționale.

„Din informațiile pe care le am, puteți începe să vă luați rămas-bun. Așa că bucurați-vă de el cât încă mai puteți. Nu cred că vă veți lua rămas-bun astăzi, dar acel moment se apropie. Cred cu adevărat că acesta este ultimul său dans, așa că savurați fiecare clipă, pentru că va fi foarte greu să mai găsim un jucător ca el”, a declarat Katia Aveiro.

Sursa foto: Social media

„Ultimul dans” al lui Cristiano Ronaldo

Interogată cu privire la o posibilă retragere a lui Cristiano Ronaldo de la echipa națională după Campionatul Mondial din 2026, sora acestuia, Katia Aveiro, a confirmat scenariul. Ea a menționat că informațiile pe care le deține vin dintr-o sursă pe care o consideră destul de sigură.

„Da, mă refer la Portugalia. Informațiile pe care le am, dintr-o sursă de încredere, mă fac să cred că acesta este ultimul său dans”, a adăugat ea.

Sora atacantului s-a raportat și la valul de critici îndreptate către Cristiano Ronaldo. Ea a susținut că acestea nu au un impact nici asupra fotbalistului, nici asupra apropiaților săi.

„Cristiano doboară recorduri de peste 20 de ani. Chiar credeți că astfel de comentarii ne afectează? După tot ceea ce am trăit și am depășit ca familie, nimic nu ne poate lua fericirea”, a încheiat sora căpitanului Portugaliei.

Titular în partida cu Croația, la vârsta de 41 de ani, Cristiano Ronaldo a scris istorie la Campionatul Mondial. El a devenit cel mai în vârstă jucător de câmp care a evoluat într-un meci din fazele eliminatorii ale competiției.

CITEȘTE ȘI: Cristiano Ronaldo e patron de club! A dat lovitura la finalul carierei de fotbalist

Cristiano Ronaldo a intrat târziu în cursa golurilor la Cupa Mondială, dar a reușit din nou să fure spectacolul

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Armin Nicoară a încercat să sărute o fană la un eveniment. Fanii l-au criticat dur
Știri
Armin Nicoară a încercat să sărute o fană la un eveniment. Fanii l-au criticat dur
Alertă sanitară! Un focar de norovirus a izbucnit la bordul unei nave de croazieră
Știri
Alertă sanitară! Un focar de norovirus a izbucnit la bordul unei nave de croazieră
NU renunța la cafea! Un studiu amplu schimbă tot ce știam până acum
Mediafax
NU renunța la cafea! Un studiu amplu schimbă tot ce știam până acum
Cum reacționează creierul uman pe caniculă. Primul lucru care se schimbă în funcționarea organismului
Gandul.ro
Cum reacționează creierul uman pe caniculă. Primul lucru care se schimbă în funcționarea...
Ce imagini! Cum arată la 25 de ani „cea mai frumoasă fată din lume”: s-a căsătorit!
Prosport.ro
Ce imagini! Cum arată la 25 de ani „cea mai frumoasă fată din...
De la opulență la supraviețuire. Cum încearcă Dubaiul să își reconstruiască mirajul după războiul cu Iranul
Adevarul
De la opulență la supraviețuire. Cum încearcă Dubaiul să își reconstruiască mirajul după...
Ucraineanca Anastasia Berezovska, căutată de Interpol în cazul exploziei din Monaco
Digi24
Ucraineanca Anastasia Berezovska, căutată de Interpol în cazul exploziei din Monaco
ATENȚIE, dacă stai pe scaun peste 30 de minute! Ce au descoperit cercetătorii în 12 ani de studiu
Mediafax
ATENȚIE, dacă stai pe scaun peste 30 de minute! Ce au descoperit cercetătorii...
Parteneri
Adevărul din spatele calvarului trăit de Andreea Sasu, iubita lui Philipp Plein! A făcut 10 operații în doar trei luni. Ce intervenție estetică i-a provocat infecția care a dus-o la un pas de septicemie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Adevărul din spatele calvarului trăit de Andreea Sasu, iubita lui Philipp Plein! A făcut 10...
Cea mai frumoasă antrenoare din România i-a înnebunit din nou pe fani: „Superbă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă antrenoare din România i-a înnebunit din nou pe fani: „Superbă”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Livia Eftimie, reacție după ce Spike a făcut dezvăluiri despre relația lor și divorțul de Bordea: „Știu de ce m-ai sunat!”
Click.ro
Livia Eftimie, reacție după ce Spike a făcut dezvăluiri despre relația lor și divorțul de...
Ce voia, de fapt, să anunțe Pete Hegseth la reuniunea NATO de la Bruxelles. Planul a picat după ce i-a fost prezentat lui Marco Rubio
Digi 24
Ce voia, de fapt, să anunțe Pete Hegseth la reuniunea NATO de la Bruxelles. Planul...
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta
Promotor.ro
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta
BANCUL ZILEI. BUBULINA: - Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: - Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești...
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
go4it.ro
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
O structură mamut observată în spațiul cosmic sfidează tot ce știm!
Descopera.ro
O structură mamut observată în spațiul cosmic sfidează tot ce știm!
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Go4Games
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Cum reacționează creierul uman pe caniculă. Primul lucru care se schimbă în funcționarea organismului
Gandul.ro
Cum reacționează creierul uman pe caniculă. Primul lucru care se schimbă în funcționarea organismului
Tags:
ULTIMA ORĂ
Armin Nicoară a încercat să sărute o fană la un eveniment. Fanii l-au criticat dur
Armin Nicoară a încercat să sărute o fană la un eveniment. Fanii l-au criticat dur
Alertă sanitară! Un focar de norovirus a izbucnit la bordul unei nave de croazieră
Alertă sanitară! Un focar de norovirus a izbucnit la bordul unei nave de croazieră
Mirela Vaida, dezvăluiri despre momentele sensibile din viața ei. Ce a fost nevoită să facă la 19 ...
Mirela Vaida, dezvăluiri despre momentele sensibile din viața ei. Ce a fost nevoită să facă la 19 ani pentru a-și construi drumul în viață
Ianna Novac dezvăluie secretul mariajului de peste două decenii: „Nimic nu e simplu”
Ianna Novac dezvăluie secretul mariajului de peste două decenii: „Nimic nu e simplu”
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 3 iulie, de la ora 18.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 3 iulie, de la ora 18.00
„Raiul” premianților. Școlile din România unde s-au luat cele mai mari note de la Evaluarea Națională ...
„Raiul” premianților. Școlile din România unde s-au luat cele mai mari note de la Evaluarea Națională 2026
Vezi toate știrile