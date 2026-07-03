Cristiano Ronaldo ar urma să se retragă din echipa națională după Cupa Mondială. Anunțul a fost făcut de sora fotbalistului

Se pare că ediția din acest an a Campionatului Mondial ar putea fi ultimul turneu final al lui Cristiano Ronaldo, întrucât acesta plănuiește să se retragă din naționala Portugaliei. Cel puțin asta a lăsat să se înțeleagă sora fotbalistului, în miez de noapte, cu puțin timp înaintea partidei Portugalia – Croația. Portughezii au câștigat cu 2-1 în optimile competiției, meci în care Cristiano Ronaldo a marcat pentru prima dată într-o fază eliminatorie a turneului.

Katia Aveiro a mărturisit că, potrivit informațiilor pe care le are, actuala ediție a Campionatului Mondial ar fi „ultimul dans” al lui Cristiano Ronaldo pentru naționala Portugaliei. Ea a subliniat că retragerea nu este neapărat legată de un eventual parcurs încheiat după meciul cu Croația. Însă consideră că turneul reprezintă ultima apariție a atacantului la un turneu final în tricoul echipei naționale.

„Din informațiile pe care le am, puteți începe să vă luați rămas-bun. Așa că bucurați-vă de el cât încă mai puteți. Nu cred că vă veți lua rămas-bun astăzi, dar acel moment se apropie. Cred cu adevărat că acesta este ultimul său dans, așa că savurați fiecare clipă, pentru că va fi foarte greu să mai găsim un jucător ca el”, a declarat Katia Aveiro.

„Ultimul dans” al lui Cristiano Ronaldo

Interogată cu privire la o posibilă retragere a lui Cristiano Ronaldo de la echipa națională după Campionatul Mondial din 2026, sora acestuia, Katia Aveiro, a confirmat scenariul. Ea a menționat că informațiile pe care le deține vin dintr-o sursă pe care o consideră destul de sigură.

„Da, mă refer la Portugalia. Informațiile pe care le am, dintr-o sursă de încredere, mă fac să cred că acesta este ultimul său dans”, a adăugat ea.

Sora atacantului s-a raportat și la valul de critici îndreptate către Cristiano Ronaldo. Ea a susținut că acestea nu au un impact nici asupra fotbalistului, nici asupra apropiaților săi.

„Cristiano doboară recorduri de peste 20 de ani. Chiar credeți că astfel de comentarii ne afectează? După tot ceea ce am trăit și am depășit ca familie, nimic nu ne poate lua fericirea”, a încheiat sora căpitanului Portugaliei.

Titular în partida cu Croația, la vârsta de 41 de ani, Cristiano Ronaldo a scris istorie la Campionatul Mondial. El a devenit cel mai în vârstă jucător de câmp care a evoluat într-un meci din fazele eliminatorii ale competiției.

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