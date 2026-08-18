Ronaldo și Messi, la finalul unor cariere legendare? Rivalitatea de 20 de ani se apropie de sfârșit

Una dintre cele mai spectaculoase rivalități din istoria fotbalului se apropie de final. Cristiano Ronaldo a vorbit deschis despre posibilitatea ca următorul sezon să fie ultimul din cariera sa și a dezvăluit cum își imaginează viața după ce va părăsi terenul. Starul lui Al Nassr se află, însă, foarte aproape de un prag extraordinar: 1.000 de goluri marcate în carieră. În același timp, Lionel Messi, marele său rival din ultimele două decenii, a sugerat la rândul său că momentul retragerii s-ar putea apropia.

Cristiano Ronaldo se gândește la retragere

După mai bine de două decenii petrecute la cel mai înalt nivel, Cristiano Ronaldo a început să vorbească tot mai deschis despre momentul în care își va încheia cariera. Fotbalistul lui Al Nassr a declarat într-un interviu acordat revistei Vogue, publicat pe 17 august, că următorul sezon ar putea reprezenta ultima sa aventură ca jucător profesionist.

„Acesta ar putea fi ultimul sezon al carierei mele de fotbalist”, a spus Ronaldo, care a explicat că își dorește ca momentul despărțirii de teren să vină după o carieră care să rămână în memoria fanilor: „Vreau să las în urmă o moștenire importantă atunci când voi părăsi terenul”.

Ajuns în ultima parte a unei cariere în care a stabilit numeroase recorduri, Ronaldo și-a construit longevitatea inclusiv printr-o disciplină extremă și prin atenția acordată permanent pregătirii fizice. Acum, portughezul recunoaște că începe să se gândească serios la ceea ce va urma după fotbal.

Ronaldo se pregătește pentru viața de după fotbal

Retragerea va reprezenta inevitabil o schimbare uriașă pentru un sportiv care și-a dedicat aproape întreaga viață fotbalului. Ronaldo este conștient de acest lucru și spune că va trebui să găsească suficiente activități pentru a umple spațiul rămas după încheierea carierei.

„Pentru că golul lăsat de fotbal ar putea fi foarte mare, trebuie să-mi ocup timpul în diferite moduri”, a explicat el. „Vor exista multe lucruri care să mă țină ocupat chiar și după retragere.”

Printre acestea se numără călătoriile, timpul petrecut cu familia și padelul, sportul cu racheta de care Ronaldo spune că este foarte pasionat.

„Vreau să mă bucur mai mult de viață, să călătoresc frecvent, să joc și să urmăresc padel, pe care îl iubesc cu adevărat”, a spus portughezul. După aproximativ 25 de ani în care cariera sa a presupus numeroase sacrificii, Ronaldo își dorește să se bucure mai mult de ceea ce a construit împreună cu familia sa.

„Cum ultimii 25 de ani au presupus multe sacrificii, vreau să mă bucur din plin de ceea ce eu și familia mea am realizat în această perioadă”, a adăugat fotbalistul.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au căsătorit

Declarațiile despre retragere vin într-o perioadă importantă și în viața personală a lui Cristiano Ronaldo. Fotbalistul și partenera sa de lungă durată, Georgina Rodriguez, s-au căsătorit oficial pe 11 august, după o relație de aproximativ zece ani.

Cei doi locuiesc împreună cu cei cinci copii ai familiei, printre care și fiul cel mare al fotbalistului, Cristiano Ronaldo Jr. Căsătoria și declarațiile recente ale portughezului au alimentat speculațiile că acesta se pregătește să lase în urmă cariera profesionistă pentru a acorda mai mult timp unei vieți de familie stabile.

Ronaldo însuși a indicat că familia și posibilitatea de a se bucura de rezultatele sacrificiilor făcute de-a lungul carierei vor ocupa un loc important în următoarea etapă a vieții sale.

Recordul de 1.000 de goluri ar putea amâna retragerea

Există însă un obiectiv uriaș care ar putea influența momentul exact al retragerii. Ronaldo se apropie de pragul de 1.000 de goluri marcate în carieră, o performanță care ar reprezenta o bornă extraordinară pentru atacantul portughez.

Potrivit The Athletic și altor publicații, Ronaldo mai are nevoie de 24 de goluri pentru a atinge această cifră. De la debutul său profesionist din 2002, portughezul a înscris în total 976 de goluri pentru cluburile la care a evoluat și pentru echipa națională.

Ținând cont de importanța pe care Ronaldo a acordat-o întotdeauna recordurilor și performanțelor individuale, există posibilitatea ca atingerea celor 1.000 de goluri să reprezinte unul dintre ultimele sale mari obiective înainte de a-și încheia cariera.

Lionel Messi, despre posibilitatea retragerii

În același timp, Lionel Messi, rivalul care a definit alături de Ronaldo o întreagă epocă a fotbalului mondial, ar fi sugerat și el că nu știe cât timp va mai continua să joace.

Starul de la Miami și-a exprimat profunda durere după moartea tatălui său, Jorge Messi, descris drept unul dintre principalele sale puncte de sprijin de-a lungul vieții și carierei.

Într-o scrisoare amplă publicată pe rețelele de socializare și adresată tatălui său, Messi a vorbit despre dificultatea de a merge mai departe.

„Fără tatăl meu, nu știu ce să fac sau cum să-mi continui viața”, a scris fotbalistul, adăugând: „Până acum am jucat pur și simplu fotbal, iar acum nu mai sunt sigur dacă pot continua pentru mult timp”.

Declarațiile au fost interpretate drept un indiciu că Messi se gândește la perspectiva încheierii carierei sale.

Rivalitatea Messi-Ronaldo se apropie de final?

Posibilitatea ca Ronaldo și Messi să se retragă într-un interval relativ apropiat ar însemna sfârșitul definitiv al uneia dintre cele mai importante rivalități din istoria sportului.

Timp de aproximativ 20 de ani, cei doi au concurat pentru trofee, recorduri, goluri și distincții individuale, iar comparația dintre ei a împărțit generații întregi de suporteri. Deși în prezent evoluează pe continente diferite, Ronaldo la Al Nassr și Messi la Miami, fiecare continuă să atragă o atenție enormă.

Acum, însă, ambii se află în ultima etapă a unor cariere excepționale. Pentru Ronaldo, înaintea despărțirii definitive de teren ar putea exista încă o țintă uriașă: cele 24 de goluri care îl despart de pragul de 1.000. Dacă îl va atinge înainte de retragere, portughezul ar putea încheia o carieră de peste două decenii cu unul dintre cele mai spectaculoase recorduri ale sale.

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