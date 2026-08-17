Acasă » Știri » Sport » Cristiano Ronaldo îşi anunţă retragerea, după nunta cu Georgina Rodriguez: „Ultimul meu an de fotbal”

Cristiano Ronaldo îşi anunţă retragerea, după nunta cu Georgina Rodriguez: „Ultimul meu an de fotbal”

De: Alina Drăgan 17/08/2026 | 10:15
Cristiano Ronaldo îşi anunţă retragerea, după nunta cu Georgina Rodriguez: „Ultimul meu an de fotbal”
Cristiano Ronaldo îşi anunţă retragerea /Foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cristiano Ronaldo a făcut anunțul pe care fanii săi nu voiau să îl audă. După nunta cu Georgina Rodriguez și revenit la antrenamentele lui Al-Nassr, fotbalistul și-a anunțat retragerea. Starul portughez spune că „probabil” sezonul 2026-2027 va fi ultimul din cariera sa de fotbalist profesionist. Ce planuri are fotbalistul după retragerea din sportul care l-a consacrat?

Cristiano Ronaldo evoluează în prezent în Arabia Saudită, la Al-Nassr, după ce şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Real Madrid, clubul cu care a obţinut cele mai mari succese din carieră. Deși s-a reîntors la antrenamente, fotbalistul a vorbit recent despre retragerea sa și a dat de înțeles că aceasta este foarte aproape.

Cristiano Ronaldo își anunţă retragerea

În cadrul unui interviu recent, oferit pentru revista Vogue, Cristiano Ronaldo a vorbit despre retragerea sa din fotbal. Superstarul portughez a anunțat că acest an va fi „probabil” ultimul din cariera sa de fotbalist profesionist. Mai mult, se pare că fotbalistul și-a planificat deja viața după retragere.

„Probabil că acesta este ultimul meu an în fotbal și vreau să las în urmă o moștenire spectaculoasă. Am tot viitorul deja stabilit. Am atât de multe lucruri care să mă țină ocupat, încât e greu să-ți spun doar unul.

Pentru că fotbalul poate lăsa un gol mare, trebuie să-ți ocupi timpul în mai multe feluri, nu doar într-unul singur. Și, de asemenea, vreau să mă distrez mai mult, să călătoresc mai mult, să urmăresc și să joc padel, care îmi place foarte mult, și să continui să mă bucur de ceea ce am câștigat împreună cu familia. Pentru că, până la urmă, au fost 25 de ani cu foarte multe sacrificii”, a declarat Cristiano Ronaldo.

În prezent, Cristiano Ronaldo continuă să joace pentru Al-Nassr, campioana Arabiei Saudite, cu un contract care este valabil până în 2027. Fotbalistul portughez are în spate o carieră vastă, numeroase reușite și o mulțime de fani.

De-a lungul carierei sale, Cristiano Ronaldo a marcat 976 de goluri în aproximativ 1.300 de meciuri disputate. Acesta a câștigat 35 de trofee la nivel de club și națională, printre care cinci Champions League (patru cu Real Madrid și unul cu Manchester United) și EURO 2016. De asemenea, fotbalistul a cucerit cinci Baloane de Aur și patru Ghete de Aur.

 

CITEȘTE ȘI:

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez au avut o nuntă cu doar 5 invitați. Nici măcar părinții nu au fost prezenți

Când va reveni Cristiano Ronaldo pe teren după nunta cu Georgina Rodriguez. Al-Nassr îi va simți lipsa

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Imagini rare de la nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina Rodriguez. Ținutele alese pentru cei cinci copii
Showbiz internațional
Imagini rare de la nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina Rodriguez. Ținutele alese pentru cei cinci copii
Premiu uriaș pentru David Popovici. A fost declarat înotătorul anului 2026
Știri
Premiu uriaș pentru David Popovici. A fost declarat înotătorul anului 2026
A dat „Harry Potter” pe OnlyFans și s-a umplut de bani. Actrița care a câștigat într-un an cât în toată cariera
Mediafax
A dat „Harry Potter” pe OnlyFans și s-a umplut de bani. Actrița care...
Ce spunea Ioana Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a lui Bolojan, când era în presă, despre întâlnirile dintre politicieni și membrii CCR. Dogioiu era “scandalizată”, azi e doar tăcută
Gandul.ro
Ce spunea Ioana Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a lui Bolojan, când era...
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală:...
„Da' cine v-o lucrat aici, domnu’?”. Restaurarea Castrului Arutela, ironizată de români după explicațiile Ministerului Culturii
Adevarul
„Da' cine v-o lucrat aici, domnu’?”. Restaurarea Castrului Arutela, ironizată de români după...
Cel mai populat oraș din lume se scufundă: 40% din metropolă se află sub nivelul mării
Digi24
Cel mai populat oraș din lume se scufundă: 40% din metropolă se află...
Armata Română modifică softurile sistemelor anti-dronă după valul de atacuri de la graniță. Miruță: Unele echipamente nu știu să vorbească între ele
Mediafax
Armata Română modifică softurile sistemelor anti-dronă după valul de atacuri de la graniță....
Parteneri
Ce operații estetice și-a făcut Andreea Popescu după divorțul de Rareș Cojoc! „Mi-a căzut părul enorm”. Fanii nu o mai recunosc!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce operații estetice și-a făcut Andreea Popescu după divorțul de Rareș Cojoc! „Mi-a căzut părul...
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Prosport.ro
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Fac provizii pentru iarnă! Șerban Copoț a copt 120 kg de vinete. Rețeta Annei Lesko de roșii marinate, secretul gustului unic
Click.ro
Fac provizii pentru iarnă! Șerban Copoț a copt 120 kg de vinete. Rețeta Annei Lesko...
Viza de SUA a lui George Simion, contestată de 4 oficiali americani
Digi 24
Viza de SUA a lui George Simion, contestată de 4 oficiali americani
A murit actrița Hayden Panettiere, celebră pentru rolurile din „Nashville” și „Heroes”. Avea 36 de ani
Digi24
A murit actrița Hayden Panettiere, celebră pentru rolurile din „Nashville” și „Heroes”. Avea 36 de...
Simone Tempestini, aproape de PODIUMUL european la raliuri! Cum s-a descurcat românul în Raliul Cehiei?
Promotor.ro
Simone Tempestini, aproape de PODIUMUL european la raliuri! Cum s-a descurcat românul în Raliul Cehiei?
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Patru medalii pentru România la Olimpiada Internațională de Informatică
go4it.ro
Patru medalii pentru România la Olimpiada Internațională de Informatică
De ce Carol al II-lea nu a putut salva România?
Descopera.ro
De ce Carol al II-lea nu a putut salva România?
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Ce spunea Ioana Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a lui Bolojan, când era în presă, despre întâlnirile dintre politicieni și membrii CCR. Dogioiu era “scandalizată”, azi e doar tăcută
Gandul.ro
Ce spunea Ioana Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a lui Bolojan, când era în presă,...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Dan Negru, atac dur după blocajul de pe litoral: „În fiecare vară îmi promit că nu mai vin!”
Dan Negru, atac dur după blocajul de pe litoral: „În fiecare vară îmi promit că nu mai vin!”
Imagini rare de la nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina Rodriguez. Ținutele alese pentru cei cinci ...
Imagini rare de la nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina Rodriguez. Ținutele alese pentru cei cinci copii
De ce apare încă drept Cristina Rotaru pe Instagram, deși a divorțat de Andrei? Fosta concurentă ...
De ce apare încă drept Cristina Rotaru pe Instagram, deși a divorțat de Andrei? Fosta concurentă de la Insula Iubirii a lămurit totul
Cauza morții lui Marius Totolici, nepotul lui Mircea Rednic. Avea doar 37 de ani și urma să se căsătorească
Cauza morții lui Marius Totolici, nepotul lui Mircea Rednic. Avea doar 37 de ani și urma să se căsătorească
Propunere controversată după haosul de pe litoral: Turiștii care ignoră steagul roșu să plătească ...
Propunere controversată după haosul de pe litoral: Turiștii care ignoră steagul roșu să plătească salvarea
Andreea Esca, surprinsă în costum de baie la 53 de ani! Ce i-a cerut soțului înainte să o fotografieze
Andreea Esca, surprinsă în costum de baie la 53 de ani! Ce i-a cerut soțului înainte să o fotografieze
Vezi toate știrile