Cristiano Ronaldo îşi anunţă retragerea, după nunta cu Georgina Rodriguez: „Ultimul meu an de fotbal”

Cristiano Ronaldo a făcut anunțul pe care fanii săi nu voiau să îl audă. După nunta cu Georgina Rodriguez și revenit la antrenamentele lui Al-Nassr, fotbalistul și-a anunțat retragerea. Starul portughez spune că „probabil” sezonul 2026-2027 va fi ultimul din cariera sa de fotbalist profesionist. Ce planuri are fotbalistul după retragerea din sportul care l-a consacrat?

Cristiano Ronaldo evoluează în prezent în Arabia Saudită, la Al-Nassr, după ce şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Real Madrid, clubul cu care a obţinut cele mai mari succese din carieră. Deși s-a reîntors la antrenamente, fotbalistul a vorbit recent despre retragerea sa și a dat de înțeles că aceasta este foarte aproape.

Cristiano Ronaldo își anunţă retragerea

În cadrul unui interviu recent, oferit pentru revista Vogue, Cristiano Ronaldo a vorbit despre retragerea sa din fotbal. Superstarul portughez a anunțat că acest an va fi „probabil” ultimul din cariera sa de fotbalist profesionist. Mai mult, se pare că fotbalistul și-a planificat deja viața după retragere.

„Probabil că acesta este ultimul meu an în fotbal și vreau să las în urmă o moștenire spectaculoasă. Am tot viitorul deja stabilit. Am atât de multe lucruri care să mă țină ocupat, încât e greu să-ți spun doar unul. Pentru că fotbalul poate lăsa un gol mare, trebuie să-ți ocupi timpul în mai multe feluri, nu doar într-unul singur. Și, de asemenea, vreau să mă distrez mai mult, să călătoresc mai mult, să urmăresc și să joc padel, care îmi place foarte mult, și să continui să mă bucur de ceea ce am câștigat împreună cu familia. Pentru că, până la urmă, au fost 25 de ani cu foarte multe sacrificii”, a declarat Cristiano Ronaldo.

În prezent, Cristiano Ronaldo continuă să joace pentru Al-Nassr, campioana Arabiei Saudite, cu un contract care este valabil până în 2027. Fotbalistul portughez are în spate o carieră vastă, numeroase reușite și o mulțime de fani.

De-a lungul carierei sale, Cristiano Ronaldo a marcat 976 de goluri în aproximativ 1.300 de meciuri disputate. Acesta a câștigat 35 de trofee la nivel de club și națională, printre care cinci Champions League (patru cu Real Madrid și unul cu Manchester United) și EURO 2016. De asemenea, fotbalistul a cucerit cinci Baloane de Aur și patru Ghete de Aur.

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