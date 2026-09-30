Alex Cicâldău s-a căsătorit în mare secret! Cine este Georgiana, femeia care l-a cumințit

Alex Cicâldău s-a căsătorit în mare secret! Cine este Georgiana, femeia care l-a cumințit
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Alex Cicâldău a schimbat tricoul de fotbalist cu costumul de mire! Fotbalistul de la Universitatea Craiova s-a căsătorit pe șest, iar vestea a ieșit abia acum la iveală! În spatele discreției se ascunde o poveste care merită toate detaliile.

Pentru că, da, Cicâldău nu doar că s-a însurat, dar și-a ales și nașii cu mare grijă. Iar unul dintre ei este un nume pe care microbiștii îl cunosc foarte bine. Alexandru Cicâldău s-a cununat civil la Primăria din Balș, pe 15 septembrie. Ceremonia a fost restrânsă, iar fotbalistul nu s-a grăbit să împartă vestea cu toată lumea.

Alex Cicâldău s-a căsătorit în secret!

În timp ce pe teren este obișnuit să fie în centrul atenției, de data aceasta a preferat exact invers: liniște, discreție și cât mai puțin tam-tam. Numai că secretul nu putea rămâne ascuns la nesfârșit. Și acum vine partea care dă și mai multă savoare poveștii.

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Mirel Rădoi și soția lui au fost nașii lui Alex Cicâldău la cununia civilă. Alegerea are însă logică. Cei doi au o relație apropiată de mai mult timp și au împărțit vestiare, meciuri și proiecte atât la națională, cât și la Universitatea Craiova.

Alex Cicâldău

Alex Cicâldău

Rădoi l-a avut pe Cicâldău printre oamenii de bază în perioada în care au lucrat împreună, iar legătura dintre cei doi a ajuns să treacă mult dincolo de fotbal. Acum, Rădoi nu mai este doar omul de pe bancă. Este și nașul din acte, potrivit Click.

Cine este femeia care i-a sucit mințile

Mireasa fotbalistului se numește Georgiana și este o tânără din București, care a preferat, asemenea lui Alex, să stea departe de lumina reflectoarelor.

Cei doi formează un cuplu de aproximativ doi ani, iar povestea lor s-a consumat fără prea multă expunere. Georgiana a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității din București și nu s-a afișat excesiv în spațiul public. Acum însă statutul ei s-a schimbat oficial. Nu mai este iubita lui Alex Cicâldău. Este soția fotbalistului.

Și ca să fie tacâmul complet, în aceeași perioadă Cicâldău a fost protagonist și pe teren.

Marți seară, fotbalistul a înscris pentru România în partida cu Bosnia, disputată pe Arena Națională. A punctat în minutul 62, însă reușita lui nu a fost suficientă pentru ca „tricolorii” să evite înfrângerea, scor 2-4.

Așa că, dacă rezultatul meciului i-a lăsat un gust amar, în viața personală motivele de bucurie sunt cu totul altele. Cu doar câteva zile înainte, Alex Cicâldău își oficializase relația și făcuse pasul spre viața de familie.

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