Gabi Tamaș a răbufnit după interviul lui Ianis Hagi: „Hai să spunem lucrurile pe faţă”

Naționala României a început cu o înfrângere campania din Liga Națiunilor, după ce a pierdut în deplasare contra Suediei, scor 1-2, în prima etapă a competiției. Selecționata pregătită de Gică Hagi a avut un start dificil la Stockholm și nu a reușit să obțină un rezultat pozitiv în fața nordicilor.

Alexander Isak a deschis scorul pentru gazde în minutul 20, însă Dennis Man a readus speranțele României după ce a restabilit egalitatea în minutul 29. Până la pauză, Viktor Gyokeres a marcat golul care avea să stabilească rezultatul final al confruntării.

Gabi Tamaș a răbufnit după interviul lui Ianis Hagi

La finalul partidei, Ianis Hagi a declarat că echipa a început meciul într-un sistem diferit de cel exersat la antrenamente, lucru care a afectat jocul tricolorilor și adaptarea acestora pe teren.

Afirmațiile internaționalului român au fost comentate dur de fostul fundaș Gabi Tamaș. Acesta a criticat atât prestația echipei, cât și discursul adoptat după eșecul din Suedia.

„Noi am rămas pe vechi, la fiecare greşeală zicem ‘Nu-i nimic, bravo, bravo’. Când îi spun: ‘Bă, eşti prost, ai greşit’. Trebuie să spui realitatea, nu ai jucat bine. Să vedem cum progresezi, ca să nu mai faci rău. Interviul lui Ianis… era puţin timorat, emotiv. Dacă zici ‘Mister’ de cinci ori, nu cred că a fost vreun jucător să zică de staff, ce-şi doreşte staff-ul. Tu ce vrei? Vrei să ajungi mai departe, să ajuţi? Hai să fim realişti, nu ne mai ascundem, stai că staff-ul, stai că nu ştiu ce… Suntem slabi, punct, la revedere! Dăm foaia şi mergem mai departe. Pierdem şi meciul de acasă, ce facem după? Începem iar cu încrederea, hai să spunem lucrurile pe faţă, de asta nu creşte nici fotbalul românesc”, a declarat Gabi Tamaș.

România va avea ocazia să își ia revanșa în etapele următoare ale grupei din Liga B, unde lupta pentru puncte continuă în fața unor adversari puternici.

Programul României în Liga B a Naţiunilor

Suedia – România 2-1

România – Bosnia și Herțegovina, 28 septembrie (21:45)

Polonia – România, 2 octombrie (21:45)

România – Suedia, 5 octombrie (21:45)

România – Polonia, 14 noiembrie (21:45)

Bosnia și Herțegovina – România, 17 noiembrie (21:45)

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