Robert Lele, mesaj ferm pentru Vlad, iubitul Valentinei. Manelistul vrea să ia măsuri după acest caz: „Fac o petiție”

Lele. Sursa foto Colaj CANCAN
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Robert Lele a luat foc când a văzut ce s-a întâmplat cu Valentina! Manelistul n-a mai stat să înghită în sec și a spus tot ce i-a trecut prin cap după ce cazul tinerei a împânzit TikTok-ul. Artistul consideră că Vlad, principalul suspect, trebuie să primească închisoare pe viață.

Valentina avea doar 28 de ani, iar cazul ei a lăsat în urmă o avalanșă de reacții. Trupul tinerei a fost găsit într-o valiză aruncată în râul Olt, iar ancheta s-a concentrat asupra bărbatului indicat de autorități drept principalul suspect.

Robert Lele a răbufnit după moartea Valentinei

Povestea a explodat pe internet. Filmulețe, informații și reacții au început să apară peste tot, iar printre cei care au urmărit cazul s-a aflat și Robert Lele.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
6 poze
Lele, Valentina și Vlad

Lele, Valentina și Vlad. Sursa foto Social media

Și, dacă până acum manelistul a avut parte de petrecere, muzică și voie bună după nunta cu Andra Voloș, de data aceasta tonul s-a schimbat radical.

Robert Lele vrea pușcărie pe viață pentru Vlad

La câteva zile după nunta sa, Robert Lele a intrat în valul de reacții provocat de tragedia Valentinei. Artistul a spus că a văzut informațiile care au circulat pe TikTok și că a rămas șocat.

El a cerut pedepse extrem de dure pentru cei care comit asemenea fapte, nu doar pentru suspectul principal din acest caz. Ba chiar a vorbit despre o petiție prin care să fie cerute astfel de sancțiuni.

„Bă, fratele meu, stau și mă uit pe TikTok-ul ăsta și… Am rămas șocat de ce s-a întâmplat cu fata asta. Știți problema, pentru că toată lumea postează pe TikTok de vreo două-trei zile. Acest băiat care a omorât-o pe fata asta… Păi, bine, ce inimă să ai în tine sau ce sânge să ai în tine, mă, de om, de criminal? Meriți pușcărie pe viață, bă, băiatule.

Tu meriți să nu mai vezi lumina niciodată în viața ta. Părerea mea e să fac o petiție pentru toți cei care fac lucruri de genul ăsta. Ori pușcărie pe viață, ori moarte pe loc. N-ai, mă, cum să faci așa ceva unui om. N-ai, mă, cum să fii așa animal, câine jegos, împuțit, ce ești. Dumnezeu să o ierte pe fata asta, că e jale!”, a fost reacția lui Lele.

Cazul a provocat reacții puternice în toată țara, iar rețelele sociale au fost luate cu asalt de mesaje despre tragedia tinerei.

În timp ce ancheta a continuat, bărbatul indicat drept principal suspect a rămas în centrul atenției publice.

VEZI ȘI: Scandal după nunta lui Lele cu Andra Voloș! Fosta lui soție a răbufnit: „Acatiste la biserică vă fac”

Ce au pregătit Andra Volos și Robert Lele pentru invitații lor. Imagini de la nunta spectaculoasă

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Pescobar își caută șofer, după ce a rămas fără permis! Salariul uriaș pe care îl oferă
Pescobar își caută șofer, după ce a rămas fără permis! Salariul uriaș pe care îl oferă
Scandal după nunta lui Lele cu Andra Voloș! Fosta lui soție a răbufnit: „Acatiste la biserică vă fac”
Scandal după nunta lui Lele cu Andra Voloș! Fosta lui soție a răbufnit: „Acatiste la biserică vă fac”
Teodora, fiica lui Mihai Stoica, trece prin clipe grele: „Sistemul meu nervos cedează şi corpul o arată”
Teodora, fiica lui Mihai Stoica, trece prin clipe grele: „Sistemul meu nervos cedează şi corpul o arată”
Cum l-a cunoscut Laura Giurcanu pe Marian Huja, de fapt. S-a mutat sau nu definitiv în Maroc pentru el?
Cum l-a cunoscut Laura Giurcanu pe Marian Huja, de fapt. S-a mutat sau nu definitiv în Maroc pentru el?
Bitget, victima hackerilor din Coreea de Nord! Platforma a fost păgubită de 351 de milioane de dolari
Bitget, victima hackerilor din Coreea de Nord! Platforma a fost păgubită de 351 de milioane de dolari
Satul în care localnicii spun că este îngropat Iisus Hristos. Legenda, apărută în urmă cu un secol
Mediafax
Satul în care localnicii spun că este îngropat Iisus Hristos. Legenda, apărută în urmă cu un secol
SURSE | Setea nestăvilită a preotului Pomohaci pentru minori: ar fi produs 63 de foto și video cu telefonul său. 31 dintre ele ar fi fost trimise altor 12 „confidenți”
Gandul.ro
SURSE | Setea nestăvilită a preotului Pomohaci pentru minori: ar fi produs 63 de foto și video cu telefonul său. 31 dintre ele ar fi fost trimise altor 12 „confidenți”
Au intrat peste Cristina ICH în casă! Cum au găsit-o: „A fost filmat totul”
Prosport.ro
Au intrat peste Cristina ICH în casă! Cum au găsit-o: „A fost filmat totul”
WSJ: Ambasadoarea lui Trump ar fi spus că SUA sunt în spatele căderii Guvernului Bolojan: „Putem face asta oricărei țări dorim”
Adevarul
WSJ: Ambasadoarea lui Trump ar fi spus că SUA sunt în spatele căderii Guvernului Bolojan: „Putem face asta oricărei țări dorim”
Ultimul pretext al lui Putin pentru a nu opri războiul împotriva Ucrainei. Ce spune despre un posibil conflict cu Europa
Digi24
Ultimul pretext al lui Putin pentru a nu opri războiul împotriva Ucrainei. Ce spune despre un posibil conflict cu Europa
Stil de viață EXTREM. O familie cu 4 copii cheltuie 4.000 de dolari la o singură sesiune de cumpărături
Mediafax
Stil de viață EXTREM. O familie cu 4 copii cheltuie 4.000 de dolari la o singură sesiune de cumpărături
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
Moștenitorul averii lui Ion Țiriac a lăsat un mesaj care dă de gândit după ce-a împlinit 50 de ani: „Un alt mod de a privi viața”
Prosport.ro
Moștenitorul averii lui Ion Țiriac a lăsat un mesaj care dă de gândit după ce-a împlinit 50 de ani: „Un alt mod de a privi viața”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Rochia „răzbunării” purtată de Prințesa Diana, scoasă la licitație. Povestea ținutei care a făcut istorie
Click.ro
Rochia „răzbunării” purtată de Prințesa Diana, scoasă la licitație. Povestea ținutei care a făcut istorie
Elena Lasconi, despre „naționalismul sănătos” al lui Nicușor Dan: „Ce-ai făcut, mă, tu, ăsta care ești la conducere” pentru țară? Cite
Digi 24
Elena Lasconi, despre „naționalismul sănătos” al lui Nicușor Dan: „Ce-ai făcut, mă, tu, ăsta care ești la conducere” pentru țară? Cite
O baladă country doboară un record deţinut de piesa lui Mariah Carey „All I Want for Christmas Is You” VIDEO
Digi24
O baladă country doboară un record deţinut de piesa lui Mariah Carey „All I Want for Christmas Is You” VIDEO
Geely E2 ajunge în România. Detalii despre electrica rival pentru Renault 5 și VW ID. Polo
Promotor.ro
Geely E2 ajunge în România. Detalii despre electrica rival pentru Renault 5 și VW ID. Polo
BANCUL ZILEI. Doi canibali stau într-un pom. Pe jos trece un cavaler...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Doi canibali stau într-un pom. Pe jos trece un cavaler...
Espressor automat Philips la ofertă la Lidl: reducere de 200 de lei
go4it.ro
Espressor automat Philips la ofertă la Lidl: reducere de 200 de lei
Cea mai rapidă stea descoperită în Calea Lactee are o viteză uluitoare
Descopera.ro
Cea mai rapidă stea descoperită în Calea Lactee are o viteză uluitoare
Xbox trece prin momente dificile. Franciza Halo a fost cedată
Go4Games
Xbox trece prin momente dificile. Franciza Halo a fost cedată
SURSE | Setea nestăvilită a preotului Pomohaci pentru minori: ar fi produs 63 de foto și video cu telefonul său. 31 dintre ele ar fi fost trimise altor 12 „confidenți”
Gandul.ro
SURSE | Setea nestăvilită a preotului Pomohaci pentru minori: ar fi produs 63 de foto și video cu telefonul său. 31 dintre ele ar fi fost trimise altor 12 „confidenți”
Românca devenită MISS ITALIA are o problemă pe care nu o rezolvă nicio coroană!
Mediafax Italia
Românca devenită MISS ITALIA are o problemă pe care nu o rezolvă nicio coroană!
Același coș, prețuri diferite! Cât costă lista La Carrefour față de alte supermarketuri
Mediafax Spania
Același coș, prețuri diferite! Cât costă lista La Carrefour față de alte supermarketuri
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.