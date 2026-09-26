Robert Lele, mesaj ferm pentru Vlad, iubitul Valentinei. Manelistul vrea să ia măsuri după acest caz: „Fac o petiție”

Robert Lele a luat foc când a văzut ce s-a întâmplat cu Valentina! Manelistul n-a mai stat să înghită în sec și a spus tot ce i-a trecut prin cap după ce cazul tinerei a împânzit TikTok-ul. Artistul consideră că Vlad, principalul suspect, trebuie să primească închisoare pe viață.

Valentina avea doar 28 de ani, iar cazul ei a lăsat în urmă o avalanșă de reacții. Trupul tinerei a fost găsit într-o valiză aruncată în râul Olt, iar ancheta s-a concentrat asupra bărbatului indicat de autorități drept principalul suspect.

Robert Lele a răbufnit după moartea Valentinei

Povestea a explodat pe internet. Filmulețe, informații și reacții au început să apară peste tot, iar printre cei care au urmărit cazul s-a aflat și Robert Lele.

Și, dacă până acum manelistul a avut parte de petrecere, muzică și voie bună după nunta cu Andra Voloș, de data aceasta tonul s-a schimbat radical.

Robert Lele vrea pușcărie pe viață pentru Vlad

La câteva zile după nunta sa, Robert Lele a intrat în valul de reacții provocat de tragedia Valentinei. Artistul a spus că a văzut informațiile care au circulat pe TikTok și că a rămas șocat.

El a cerut pedepse extrem de dure pentru cei care comit asemenea fapte, nu doar pentru suspectul principal din acest caz. Ba chiar a vorbit despre o petiție prin care să fie cerute astfel de sancțiuni.

„Bă, fratele meu, stau și mă uit pe TikTok-ul ăsta și… Am rămas șocat de ce s-a întâmplat cu fata asta. Știți problema, pentru că toată lumea postează pe TikTok de vreo două-trei zile. Acest băiat care a omorât-o pe fata asta… Păi, bine, ce inimă să ai în tine sau ce sânge să ai în tine, mă, de om, de criminal? Meriți pușcărie pe viață, bă, băiatule. Tu meriți să nu mai vezi lumina niciodată în viața ta. Părerea mea e să fac o petiție pentru toți cei care fac lucruri de genul ăsta. Ori pușcărie pe viață, ori moarte pe loc. N-ai, mă, cum să faci așa ceva unui om. N-ai, mă, cum să fii așa animal, câine jegos, împuțit, ce ești. Dumnezeu să o ierte pe fata asta, că e jale!”, a fost reacția lui Lele.

Cazul a provocat reacții puternice în toată țara, iar rețelele sociale au fost luate cu asalt de mesaje despre tragedia tinerei.

În timp ce ancheta a continuat, bărbatul indicat drept principal suspect a rămas în centrul atenției publice.

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Ce au pregătit Andra Volos și Robert Lele pentru invitații lor. Imagini de la nunta spectaculoasă