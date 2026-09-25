Teodora, fiica lui Mihai Stoica, trece prin clipe grele: „Sistemul meu nervos cedează şi corpul o arată”

Teodora Stoica traversează o perioadă dificilă. Fiica lui Mihai Stoica a ajuns să se confrunte cu mai multe probleme de sănătate, după o perioadă în care a trecut printr-o pierdere importantă. Moartea câinelui său, Roată, animalul care i-a fost alături timp de 13 ani, a afectat-o profund, iar schimbările din viața sa au început să se resimtă și asupra stării sale fizice.

Teodora Stoica a povestit recent, pe rețelele de socializare, că în ultima perioadă și-a neglijat propriile nevoi și nu a mai reușit să respecte rutina care o ajuta să se mențină într-o stare bună. Perioada dificilă prin care trece a venit la scurt timp după dispariția animalului său de companie, de care era foarte apropiată.

Teodora, fiica lui Mihai Stoica, trece prin clipe grele

Fiica lui Mihai Stoica s-a confruntat în ultimele săptămâni cu mai multe probleme. A răcit, deși susține că nu se mai confruntase cu o astfel de situație de ani buni, și a suferit o accidentare la picior. Din cauza acesteia, piciorul s-a umflat și a fost nevoită să poarte o orteză, ceea ce i-a limitat inclusiv posibilitatea de a ieși la plimbare.

Pe lângă problema la picior, Teodora Stoica a început să aibă și dureri puternice de spate. Situația a ajuns să îi îngreuneze chiar și deplasarea, în condițiile în care, în această perioadă, activitatea fizică a fost aproape absentă din rutina sa.

Tânăra a explicat că schimbările nu au apărut izolat, ci după o perioadă în care și-a pierdut motivația de a avea grijă de ea. Alimentația sa a devenit mai puțin echilibrată, programul de somn s-a dereglat, iar sportul și alte activități care o ajutau în mod obișnuit au fost lăsate deoparte.

„Sistemul meu nervos cedează şi corpul o arată. În ultima perioadă, organismul meu începe să arate tot ce am dus emoţional. Am răcit (n-am mai răcit de ani). Am călcat strâmb (de data asta cu dreptul, e super umflat şi mă doare, deci nici plimbările nu le mai pot face), am piciorul în orteză, iar acum mă doare spatele atât de tare încât abia mă pot mişca. Adevărul e că în ultima perioadă nu am deloc grijă de mine. Toate obiceiurile care îmi făceau bine, toate lucrurile despre care ştiu că mă ajută, acum pur şi simplu nu simt să le mai fac. Nu am energie pentru ele şi, sincer, nici nu-mi pasă. Şi cred că, la un moment dat, corpul începe să-ţi ceară înapoi toată grija pe care ai uitat să i-o dai. Mănânc prost, dorm puţin şi haotic, nu mai fac sport, nu mai fac aproape nimic din lucrurile despre care ştiu că îmi fac bine şi continui să trag de mine ca şi cum corpul meu ar trebui să ţină pasul”, a transmis Teodora Stoica.

Teodora Stoica și-a pierdut câinele după 13 ani

Roată a ocupat un loc important în viața Teodorei Stoica timp de 13 ani. Animalul de companie a fost alături de ea în numeroase momente și a devenit, în timp, parte din familie.

Moartea câinelui a avut loc cu puțin timp înainte ca Teodora să împlinească 32 de ani. Pierderea a făcut ca aniversarea să fie una dificilă pentru ea, întrucât Roată era prezent în viața sa la fiecare aniversare din ultimii ani.

„Odihneşte-te în pace, iubirea vieţii mele! Nu ştiu ce să zic. Nu ştiu cum să vorbesc despre copilul meu la trecut. Nu ştiu cum să spun ‘era’ despre cineva care pentru mine era tot. O mare parte din mine a murit cu el. Nimic nu mai are sens. Nu înţeleg cum acum o săptămână era cu mine aici, lângă mine, şi acum pur şi simplu nu mai e. Cum poate să existe lumea în continuare fără el în ea? Mă rog la Dumnezeu să mă trezesc din coşmarul ăsta. Să deschid ochii şi să fie lângă mine. Aş da orice să-l mai văd o dată, să îi simt mirosul, să îl strâng în braţe. 13 ani, oriunde era Roata, ăla era my safe space (n.r: spaţiul meu sigur). He was my home (n.r: Era casa mea). Cel mai bun prieten al meu. Copilul meu. Familia mea. Singura constantă din viaţa mea, indiferent de câte ori s-a schimbat totul în jurul meu. Şi acum nu mai ştiu unde e acasă. Nu mai ştiu nimic”, scria Teodora Stoica, pe InstaStory.

CITEȘTE ȘI: Mai mulată nu se poate! Chiar și rapidiștii și dinamoviștii vor face ochii cât cepele! Fata lui Meme Stoica i-a ”blocat”!

ACCESEAZĂ ȘI: Nuntă în secret la Steaua! Meme Stoica şi fosta soţie, din nou un cuplu la 3 ani de la divorţ!