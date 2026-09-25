Ipoteză: de ce ar fi fost dezbrăcată Valentina înainte de a fi băgată în valiză. Cum explică un specialist gestul lui Vlad

Noi detalii sunt analizate în cazul tragediei Valentinei, tânăra din Vâlcea găsită fără viață în apa Oltului! La Dan Capatos Show, psihologul Leliana Pârvulescu și Cătălin Butoi, profesor de criminalsitică, au dezbătut inclusiv faptul că aceasta a fost băgată fără haine în geamantanul în care a fost găsită. CANCAN.RO are toate informațiile în exclusivitate!

Valentina a fost găsită fără haine pe ea

În momentul în care trupul fetei în vârstă de 28 de ani a fost găsit, s-a constat că nu purta haine. Motivele pentru care criminalul ar fi dezbrăcat-o înainte să o bage în valiză pot fi multiple. De asemenea, potrivit declarațiilor tatălui ei, aceasta ar fi avut unghiile rupte, ceea ce indică faptul că s-ar fi luptat pentru viața ei în ultimele sale momente. Vezi emisiunea integrală aici!

„Motivul pentru care a dezbrăcat-o poate să fie legat de foarte multe. Poate că, la nivel psihologic, a vrut să o vadă pentru ultima dată. Sunt mai multe motive, nu avem de unde să știm exact la ce s-a gândit el”, a constatat psihologul Leliana Pârvulescu.

Dan Capatos: „Vlad a avut sânge rece”

Dan Capatos a comentat și comportamentul suspectului. Acesta a considerat că anumite acțiuni ar putea indica o perioadă de gândire de care agresorul ar fi avut parte, dar și de o putere de stăpânire de sine extremă.

„Nu e prost, s-a gândit. Asta înseamnă că a avut și timp să o facă și a avut și sânge rece. Nu s-a scăpat în fața prietenului… să te duci până în Ungaria, cât o fi stat în mașină cu el câteva ore…”

Discuția s-a mutat și asupra măsurilor care pot fi luate după emiterea unui ordin de restricție. Moderatorul a ridicat problema unei eventuale evaluări psihologice sau psihiatrice pentru persoanele vizate.

„Dacă i s-a dat un ordin de restricție, automat să intre la o evaluare psihiatrică și eventual să primească o fișă sau să fie semnalat la poliție. Vedem că și în America se practică. Există și la noi în țară posibilitatea de a opri astfel viitorii criminali?”

Liliana Pârvulescu a explicat că, în România, ordinul de restricție nu presupune automat o asemenea analiză psihiatrică. Psihologul a precizat și că măsurile depind de durata și prevederile ordinului emis.

„Din păcate, nu există, la momentul unui ordin de restricție, o astfel de analiză. Depinde și cât este valabil ordinul de restricție.”

Pe de altă parte, prof. Cătălin Butoi a atras atenția asupra numărului mare de posturi neocupate în structurile care ar trebui să se ocupe de gestionarea cazurilor de acest tip.

„Poliția Română are un deficit de 2.000 de locuri pe astfel de funcții. Nu are cine să îi monitorizeze pe acești infractori.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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