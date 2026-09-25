Fratele lui Vlad, iubitul Valentinei, a fost localizat. Cum a răspuns când a fost întrebat dacă știe unde este presupusul criminal

Fratele lui Vlad a oferit prima declarație după ce trupul Valentinei a fost găsit într-o valiză! Bărbatul a spus că este la muncă în Germania și că a aflat din presă tot ce s-a întâmplat.

În timp ce anchetatorii au continuat să caute răspunsuri în cazul Valentinei, familia lui Vlad a rămas în atenția tuturor. Prima reacție din partea fratelui tânărului a venit însă cu o precizare clară: acesta nu s-a aflat în România în ultima perioadă.

Fratele lui Vlad a oferit prima declarație!

Bărbatul a explicat că a fost plecat în străinătate și că, în momentul în care a fost contactat, s-a aflat la muncă. Prima reacție a fratelui lui Vlad a fost una scurtă și destul de tranșantă.

„Sunt la muncă, nu pot să vorbesc”, a spus fratele lui Vlad.

Întrebările au continuat, iar bărbatul a spus că lucrează în Germania și că nu se află acasă, în România.

„Eu lucrez în Germania, nu sunt acasă”, a răspuns acesta.

Fratele lui Vlad a spus că nu știe detalii despre cazul Valentinei și că informațiile au ajuns la el prin intermediul presei.

„Am văzut la știri. Nu știu nimic, doamnă. Nu știu nimic. V-am spus, sunt plecat de o lună și ceva în străinătate”, a declarat fratele lui Vlad, potrivit Acces Direct.

Iubitul Valentinei a mai avut probleme cu legea

Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în cazul morții Valentinei Tănăsie, nu are chiar cel mai curat trecut. Înainte ca numele lui să apară în ancheta privind moartea tinerei, bărbatul a mai ajuns în vizorul autorităților. O fostă iubită a cerut și a obținut ordin de protecție împotriva lui, iar într-un alt episod a fost cercetat într-un dosar penal pentru amenințare.

Pe măsură ce ancheta privind moartea Valentinei a avansat, trecutul lui Vlad Bălțățeanu a început să fie răscolit. Iar în documentele unei instanțe din Vâlcea apare un episod care i-a adus probleme cu legea. Potrivit hotărârii Judecătoriei Horezu din 19 aprilie 2022, Vlad Bălțățeanu ar fi avut un conflict cu o femeie în noaptea de 1 spre 2 august, în jurul orei 1:15.

Totul ar fi avut loc într-o sală de jocuri din Horezu. Potrivit documentelor din dosar, bărbatul ar fi amenințat-o în repetate rânduri pe femeie cu moartea și cu acte de violență.

În urma incidentului, Vlad Bălțățeanu a fost cercetat pentru amenințare. Dosarul nu a dus însă la stabilirea vinovăției printr-o condamnare: procurorul a dispus renunțarea la urmărirea penală la 22 martie 2022, iar soluția a fost confirmată ulterior de judecător. Instanța a luat în calcul gravitatea concretă a faptei, urmările produse și lipsa antecedentelor penale la acel moment.”

În 2022, o altă fostă iubită a lui Vlad Bălțățeanu a obținut un ordin de protecție împotriva acestuia. Mai mult, numele lui a apărut și într-o cercetare pentru viol, însă încadrarea juridică a fost ulterior schimbată în lovire și alte violențe.

Acum, numele lui Vlad Bălțățeanu este legat de ancheta privind moartea Valentinei Tănăsie. Trupul tinerei a fost găsit într-o valiză care a ajuns pe râul Olt, în zona unui baraj. Descoperirea a fost făcută de un pescar din zonă.

Procurorii au deschis un dosar pentru omor, iar Vlad Bălțățeanu a fost indicat drept principal suspect. Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, acesta ar fi plecat din România înainte ca trupul Valentinei să fie descoperit.

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