Iubitul fetei din valiza de pe Olt avea antecedente. Trecutul amoros dubios al lui Vlad, suspect în cazul crimei din Filiași

Cazul tinerei găsite într-o valiză în râul Olt a șocat o țară întreagă, iar acum apar noi informații despre presupusul vinovat! Vlad Bălțățeanu, bărbatul de 30 de ani suspectat că și-a ucis iubita, ar fi fugit din țară încă dinainte ca trupul neînsuflețit al tinerei de 28 de ani să fie găsit. Bărbatul ar fi avut un trecut violent, iar surse au dezvăluit că între el și Valentina au existat de-a lungul relației numeroase episoade de violență. Însă, acesta a mai avut antecedente. CANCAN.RO a intrat în n posesia unor documente bombă din dosarele sale și vă prezintă informații în exclusivitate despre derapajele bărbatului. Acesta avea ordin de restricție cerut de o fostă iubită de-ale sale, dar și numeroase plângeri penale.

Valentina Ioana Tănasie, tânăra de 28 de ani, originară din Dolj, a fost găsită moartă marți, 22 septembrie, într-o valiză care plutea pe râul Olt, în zona barajului Ionești, județul Vâlcea. Principalul suspect este iubitul ei, un bărbat în vârstă de 30 de ani originar din Horezu, județul Vâlcea. Cei doi s-ar fi cunoscut pe internet și ar fi avut o relație de trei luni presărată cu numeroase certuri și scandaluri. Însă, în urmă cu trei zile ar fi avut loc ultima ceartă între ei, iar în urmă cu o zi a fost găsit trupul său neînsuflețit. Noi am intrat în posesia unor informații bombă din dosarele pe care Vlad Bălățeanu le avea. Valentina nu ar fi singura femeie care ar fi fost abuzată de el.

Principalul suspect în cazul morții Valentinei, avea antecedente penale

Vlad Bălățeanu, principalul suspect în privința morții Valentinei Tănăsie, era cunoscut pentru un trecut violent. Bărbatul avea un ordin de restricție emis pe numele său după ce o altă iubită a obținut în anul 2022 un ordin de protecție împotriva lui. Acesta mai fusese cercetat pentru viol, dar ulterior a fost încadrare juridică în lovire și alte violențe.

Un alt episod din trecutul lui Vlad Bălțățeanu apare într-un dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Horezu. Potrivit hotărârii Judecătoriei Horezu din 19 aprilie 2022, în noaptea dintre 1 spre 2 august, în jurul orei 1:15, bărbatul ar fi amenințat în mod repetat o femeie cu moartea și cu acte de violență. Acesta se afla într-o sală de jocuri din Horezu și ar fi făcut amenințări și presiuni asupra acesteia femeii. Acesta a fost cercetat pentru infracțiunea de amenințare, însă dosarul a fost soluționat prin renunțarea la urmărirea penală, soluție dispusă de procuror la 22 martie 2022 și confirmată ulterior de judecător. Instanța a apreciat că, raportat la gravitatea concretă a faptei, urmările produse și lipsa antecedentelor la acel moment, se reunță la urmărirea penală.

Bărbatul avea dosar penal pentru amenințare asupra unei foste iubite

Procurorii vâlceni au deschis dosar penal pentru omor, în cazul tinerei găsite într-o valiză care plutea pe râul Olt, în dreptul unui baraj, care a fost descoperită de un pescar din zonă. Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, Vlad Băltățeanu este principalul suspect. Acesta ar fi plecat din România înaintea descoperirii faptei. Medicii legişti au stabilit că moartea tinerei, produsă în urmă cu două zile, a fost violentă, aceasta având mai multe leziuni traumatice pe corp.

Cazul ne amintește de altul, de aceeași gravitate, mai exact cel al Ioanei Condea, tânăra plecată în Germania în 2014. I se promisese un loc de muncă, însă a ajuns să fie exploatată. Potrivit relatărilor familiei și informațiilor din dosar, ea a fost agresată în repetate rânduri de proxenetul Robert Tănase, iar în 2014 a fost găsită inconștientă într-un apartament din Köln, cu o hemoragie cerebrală gravă și alte leziuni. A intrat în comă și a fost îngrijită timp de cinci ani într-o clinică din Germania, însă a murit pe 13 ianuarie 2019 la vârsta de 24 de ani în urma unor complicații medicale.

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