Afaceristul misterios care l-a înlocuit pe Antonio Pican în viața cântăreței Bibi. Cerere în căsătorie la „înălțime”

Afaceristul misterios care l-a înlocuit pe Antonio Pican în viața cântăreței Bibi. Cerere în căsătorie la „înălțime”
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Bibi trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei! Cântăreața a fost recent cerută în căsătorie, într-un decor de poveste, în Italia, mai exact într-o zonă spectaculoasă din apropierea Dolomiților. După despărțirea de Antonio Pican, relație care a durat peste trei ani, cu despărțiri și împăcări, artista și-a găsit fericirea în brațele altui bărbat pe care, cel puțin până acum, a preferat să-l țină ascuns. Recent însă, acesta a făcut pasul cel mare, s-a pus în genunchi și i-a adresat artistei marea întrebare, iar răspunsul nu s-a lăsat așteptat. Așadar, cântăreața este o femeie logodită, la doar un an după despărțirea de Antonio Pican. CANCAN.RO a aflat cu ce se ocupă bărbatul care i-a pus inelul pe deget lui Bibi, dar și cât de precaută a fost vedeta înainte de a începe relația cu el. 

Cântăreața Bibi este una dintre cele mai apreciate vedete de la noi, în special de tânăra generație, iar viața ei amoroasă a fost intens comentată prin prisma relației sale cu Antonio Pican, și el la rândul său un artist cunoscut și apreciat. Cei doi au trăit o relație cu năbădăi care a ținut cu sufletul la gură publicul lor, dar la finalul lui 2025, această poveste și-a găsit sfârșitul definitiv. Și, surpriza abia acum vine! La nici zece luni de la acel moment, artista a fost cerută în căsătorie de noul ei partener, un bărbat pe care până acum l-a ținut ascuns. Iată cine este bărbatul care o va duce la altar.

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Cine este logodnicul cântăreței Bibi! A dat recent lovitura în afaceri

Andrei Trandafir, nu este doar bărbatul care a reușit să-i fure inima artistei, ci și un tânăr care la doar 25 de ani a reușit să pună pe picioare o afacere prosperă, începută imediat după vârsta majoratului. La 18 ani, a pus bazele unei agenții de marketing în online, care în timp și-a extins serviciile către zona de PR, iar afacerea a prins rapid contur. La o primă căutare, putem vedea că anul trecut, compania a raportat o cifră de afaceri de 1.270.000 de lei si un profit net de peste 200.000 de lei. Dacă în 2023, afacerea trecea puțin de 680.000 de lei, în doar doi ani,cifra de afacei s-a dublat aproape. În plus, tânărul are deja colaborări cu nume cunoscute din online precum Dorian Popa sau Daniel Cafelutza.

Cântăreața a avut parte de o cerere specială în Italia

Cântăreața a avut parte de o cerere specială în Italia

Și, dacă pe internet este obișnuit să atragă atenția ( doar asta e meseria lui), în ceea ce privește viața personală, Andrei pare să fi funcționat după o cu totul altă strategie. Bărbatul a avut o altă relație înainte de Bibi, însă nu s-a grăbit să-și transforme iubita în personaj principal pe rețelele de socializare. Și în privința relației cu artista lucrurile au fost destul de asemănătoare. Spunem asta căci cei doi au început relația spre finalul anului trecut, însă publicul a aflat de ea abia acum. Așadar, tânărul antreprenor a trecut în ochii fanilor lui Bibi de la statutul de iubit misterios, direct la cel de …viitor soț. Și ce intrare spectaculoasă și-a făcut: nu cu o simplă fotografie de cuplu, ci o cerere în căsătorie în Italia. Așa da! Dar iată când ar fi început cei doi relația.

Artista a trecut rapid la o nouă relație

Bibi și Andrei Trandafir sunt împreună de 10 luni, mai exact din decembrie anul trecut. Cu doar o lună înainte de a începe relația oficial, artista și Antonio Pican erau împreună. Primul semn al unei despărțiri definitive a avut loc de ziua onomastică a vedetei, atunci când ea a petrecut alături de familia ei, iar Antonio se afla în vacanță în Thailanda. La scurt timp, a venit confirmarea oficială, mai exact la o lună distanță. Tot atunci, artista a început relația cu actualul ei logodnic. Așadar, putem spune că Bibi este o tânără precaută care… nu pleacă după pantofi noi desculță! 😁

Bibi, cerută în căsătorie în Italia

Cine e bărbatul care i-a pus inelul pe deget artistei

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