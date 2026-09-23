Mbappé zguduie piața mondială! A părăsit Nike după două decenii și primește ceva ce americanii nu i-au oferit

Kylian Mbappé produce o adevărată lovitură pe piața mondială a echipamentelor sportive. Starul lui Real Madrid a pus capăt unei relații de aproximativ două decenii cu Nike și a ales să semneze cu On, compania elvețiană care intră pentru prima dată pe piața ghetelor de fotbal. Mutarea este cu atât mai spectaculoasă cu cât francezul nu va fi doar imaginea noului proiect, ci va primi acțiuni în companie, va avea propria linie de ghete și va participa direct la dezvoltarea produselor.

Kylian Mbappé pleacă de la Nike după 20 de ani

Potrivit GOAL.COM, zvonurile s-au confirmat: Kylian Mbappé a pus capăt spectaculos relației sale de 20 de ani cu gigantul american Nike și a ales să-și unească forțele cu On, compania elvețiană care face astfel prima sa incursiune în lumea ghetelor de fotbal.

Este o achiziție uriașă pentru On, care își mărește considerabil șansele de a se impune pe una dintre cele mai competitive piețe din industria sportului prin asocierea cu unul dintre cei mai valoroși fotbaliști ai planetei și, în același timp, cu un sportiv care beneficiază de o expunere globală enormă.

În timp ce Mbappé pășește pe un teritoriu necunoscut, acordul are toate ingredientele pentru a modifica raportul de forțe din industria ghetelor de fotbal și pentru a propulsa compania elvețiană la un nivel de vizibilitate pe care cu greu l-ar fi putut obține printr-o lansare obișnuită.

On intră în fotbal direct cu unul dintre cei mai mari jucători ai lumii

On a cunoscut o ascensiune spectaculoasă de la înființarea sa, în urmă cu numai 16 ani, construindu-și reputația ca producător de încălțăminte pentru alergare și devenind un nume important prin tehnologia brevetată „CloudTec”. În septembrie 2026, compania era evaluată la aproximativ 9 miliarde de dolari, echivalentul a circa 6,7 miliarde de lire sterline.

Fotbalul reprezintă însă un teritoriu complet nou pentru compania elvețiană, iar alegerea lui Kylian Mbappé drept imagine a acestei extinderi reprezintă o declarație de intenție extrem de puternică.

Potrivit The Athletic, acordul ar urma să se întindă pe zece ani și să fie construit într-un mod diferit de contractele clasice dintre fotbaliști și producătorii de echipament sportiv. Mbappé va deține acțiuni la On și ar urma să beneficieze de propriul „sub-brand”, care va include ghete de fotbal semnate de el, separat de modelele generale pe care compania le va lansa pe piață.

Tocmai participația în companie ar fi fost elementul care a făcut diferența între oferta On și noile condiții pe care Nike i le-ar fi propus francezului.

Mbappé nu va fi doar imaginea companiei

Superstarul lui Real Madrid va avea o influență reală asupra strategiei de produs și asupra modului în care va fi construit brandul în următorii ani. Potrivit anunțului făcut de noul său furnizor de ghete, Mbappé va lucra direct cu echipele On responsabile de produse, iar experiența sa la cel mai înalt nivel va fi integrată în dezvoltarea și testarea viitoarelor modele de încălțăminte și echipament pentru fotbal.

În același timp, francezul va deveni ambasador global al companiei, iar colaborarea va depăși granițele fotbalului și se va extinde către zone precum mișcarea, performanța și designul contemporan.

Având în vedere notorietatea atacantului, On ar putea încerca să construiască în jurul său un proiect cu o greutate comparabilă, ca principiu de marketing, cu cea dobândită de Jordan Brand în baschet, brandul Nike inspirat de Michael Jordan.

Decizia lui Mbappé de a părăsi Nike după o colaborare atât de lungă nu pare să fi fost determinată exclusiv de bani. Posibilitatea de a participa direct la dezvoltarea produselor, de a avea o influență semnificativă asupra proiectului și de a deține o parte din companie pare să fi cântărit foarte mult. Francezul are deja un portofoliu comercial impresionant, care include colaborări cu Dior, Oakley și EA Sports.

Thierry Henry, omul care l-ar fi convins pe Mbappé

Un nume extrem de cunoscut în fotbalul francez ar fi jucat un rol important în această mutare. Thierry Henry a fost confirmat drept director de fotbal al On și, potrivit The Athletic, legenda lui Arsenal și a naționalei Franței ar fi contribuit la convingerea compatriotului său să facă acest pas, în ciuda faptului că proiectul companiei în fotbal se află abia la început.

Henry ar fi lucrat în secret în această funcție încă din 2025, pregătind intrarea On pe această piață.

„Construirea a ceva nou în fotbal necesită o abordare îndrăzneață și originală. În ultimul an, am văzut direct curiozitatea și atenția la detalii pe care echipa On le aduce în acest proces. Vrem să-i ascultăm pe jucători, să înțelegem de ce au nevoie și să creăm ceva care poate aduce cu adevărat un plus jocului. Sunt mândru să particip la modelarea a ceea ce urmează”, a declarat Thierry Henry.

Roger Federer a făcut o mutare asemănătoare

Mbappé și Henry se alătură unei liste restrânse, dar impresionante, de sportivi și foști sportivi asociați cu On. În 2019, compania a reușit să-l convingă pe Roger Federer să plece de la Nike, fostul mare campion de tenis semnând un contract pentru încălțăminte și devenind, la rândul său, acționar al companiei.

De asemenea, Iga Świątek și americanul Ben Shelton poartă încălțăminte On pe terenul de tenis. În fotbalul feminin, Sydney Schertenleib, jucătoarea de 19 ani de la Barcelona și internațională elvețiană, își va extinde actualul parteneriat cu brandul și în zona ghetelor de fotbal.

On promite să schimbe regulile jocului

După ce a reușit să atragă un superstar autentic al fotbalului masculin, On își propune să devină mai mult decât un simplu brand care tulbură ordinea existentă pe piață, așa cum a reușit deja în industria încălțămintei pentru alergare, unde s-a transformat într-unul dintre numele importante ale segmentului premium.

„Fotbalul nu are nevoie de încă un brand de echipament sportiv care să facă mai mult din același lucru. Fotbalul are nevoie de idei noi și de o provocare a limitelor posibilului. Atunci când intrăm într-un sport, vrem să fim brandul viitorului, prin inovație reală și design contemporan”, a declarat David Allemann, fondator și co-CEO al On.

Acesta a explicat că ambiția companiei este să ducă filosofia On atât pe teren, cât și în zona modei și a culturii care înconjoară fotbalul, iar Mbappé este considerat partenerul potrivit pentru această strategie.

Lovitura Mbappé poate deschide drumul și altor vedete

Prezența unuia dintre cei mai cunoscuți fotbaliști ai lumii poate oferi un impuls uriaș debutului On pe piața ghetelor de fotbal. Credibilitatea internațională va reprezenta una dintre principalele provocări ale companiei, iar profilul și performanțele lui Mbappé îi oferă din start o expunere pe care puține campanii publicitare ar putea să o cumpere.

Nu ar fi surprinzător ca alți fotbaliști importanți să-i urmeze exemplul în perioada următoare sau ca On să pregătească deja alte contracte spectaculoase.

Există și un precedent relevant. Skechers a produs surpriză în 2023, atunci când Harry Kane, golgheterul Angliei și atacantul lui Bayern München, a semnat un contract pe viață cu brandul american chiar în momentul în care acesta făcea primii pași importanți în fotbal. Ulterior, alți jucători au urmat aceeași direcție, iar Skechers și-a consolidat poziția pe această piață.

Există însă și voci care susțin că simpla asociere cu Mbappé nu va fi suficientă pentru On dacă produsul propriu-zis nu se va ridica la nivelul așteptărilor, mai ales în condițiile în care compania nu are experiență în fabricarea ghetelor de fotbal. Rezultatele obținute într-un timp relativ scurt în alergare și tenis, precum și strategia de marketing construită în jurul brandului, îi oferă însă o bază solidă pentru noua aventură.

Când va juca Mbappé pentru prima dată în ghetele On

Deocamdată există puține informații despre aspectul sau numele primelor ghete On destinate fotbalului. Potrivit The Athletic, Mbappé ar urma să intre pe teren purtând prima sa pereche On în următoarele săptămâni, după ce ar fi testat deja în secret un prototip la antrenamente.

Lansarea comercială este programată pentru 2027, iar ghetele vor apărea și în jocul EA FC 27, programat pentru lansare pe 27 septembrie.

Tehnologia „LightSpray” dezvoltată de On ar urma să joace un rol fundamental în conceperea noilor ghete. Compania susține că aceasta permite o abordare fundamental diferită a procesului de fabricare a încălțămintei și că produsele astfel realizate sunt concepute pentru a depăși performanțele celor fabricate prin metode tradiționale.

Un detaliu a atras deja atenția înaintea anunțului oficial: pe măsură ce contractul său cu Nike se apropia de final, Mbappé a purtat în derby-ul Madridului o pereche de Nike Mercurial complet albă, fără culorile și elementele vizuale obișnuite ale modelului. Semnalul unei despărțiri devenise astfel greu de ignorat.

„De la început, ceea ce m-a atras la On a fost oportunitatea de a construi împreună ceva complet nou, care să contribuie la modelarea fotbalului de mâine. Vreau să-mi aduc experiența și perspectiva în ceea ce creăm, să împingem limitele posibilului prin inovație și să rămânem întotdeauna fideli bucuriei fotbalului. Avem un vis comun, iar acesta este doar începutul”, a declarat Kylian Mbappé.

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