Marcel si Armina nu sunt căsătoriți, de fapt? Cum s-au dat de gol cei doi concurenți de la Insula Iubirii

Marcel si Armina nu sunt căsătoriți, de fapt? Cum s-au dat de gol cei doi concurenți de la Insula Iubirii
Marcel și Armina
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Un detaliu observat în cele mai recente imagini cu Armina de la „Insula Iubirii” ar putea ridica semne de întrebare. Într-o apariție recentă, concurenta a fost surprinsă purtând inelul de logodnă, însă pe degetul ei nu se observă verigheta. De altfel, nici Marcel nu pare să poarte inelul.

Prin urmare, întrebarea vine aproape firesc: sunt cei doi doar logodiți sau au trecut, într-adevăr, pragul cununiei civile?

Armina poartă inelul de logodnă, dar verigheta lipsește

În fotografia care a atras atenția, Armina apare cu bijuteria primită la cererea în căsătorie. În schimb, verigheta nu este vizibilă. Detaliul poate părea surprinzător, mai ales pentru cei care știu că povestea de dragoste dintre ea și Marcel a evoluat rapid. Mai mult decât atât, cei doi au mărturisit că sunt căsătoriți.

De cealaltă parte, nici Marcel nu pare să ofere, la prima vedere, un răspuns clar. În imaginile publicate de-a lungul timpului, inclusiv în aparițiile la „Insula iubirii”, nici pe mâna lui nu se observă în mod evident o verighetă.

Cum ambii apar fără acest simbol al căsătoriei, suspiciunile au început să apară inevitabil. Mai ales că, în contextul emisiunii, relația lor este din nou în centrul atenției.

Marcel și Armina sunt, de fapt, căsătoriți civil

Cei doi concurenți de la „Insula iubirii” s-au căsătorit civil în decembrie 2024. Ei au avut o cununie restrânsă, iar ulterior au revenit în atenția publicului odată cu participarea la sezonul 10 al reality show-ului în cadrul căruia Marcel a fost și ispită.

În cadrul emisiunii, Armina a povestit recent despre momentul în care Marcel a cerut-o în căsătorie. Cererea avusese loc la nunta unui prieten, iar „Maluma Baby” ascunsese inelul la roata de rezervă a mașinii pentru ca partenera lui să nu descopere surpriza.

Marcel și Armina au ajuns să fie analizați atent de telespectatorii „Insula Iubirii”, mai ales după revenirea lor în emisiune. Fiecare gest, fiecare apariție și fiecare detaliu din imaginile cu cei doi stârnesc discuții în mediul online. Relația lor a trecut deja printr-o etapă importantă, cei doi ajungând să își oficializeze povestea.

Tocmai de aceea, faptul că în anumite imagini Armina apare cu inelul de logodnă, dar fără o verighetă vizibilă, iar în cazul lui Marcel nu se observă un astfel de accesoriu, poate ridica semne de întrebare printre cei care îi urmăresc. Să fie doar o coincidență sau există un motiv pentru care cei doi nu poartă verighetele?

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