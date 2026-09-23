Medicii au transformat Terapia Intensivă într-un loc de nuntă. Motivul din spatele ceremoniei este copleșitor

O femeie de 81 de ani, diagnosticată cu cancer hepatic în stadiul 4 și internată la Terapie Intensivă într-un spital din Florida, a avut o ultimă dorință înainte de a muri: să-și vadă fiica măritată cu persoana pe care o iubea. Camie Cummings i-a îndeplinit dorința mamei sale chiar lângă patul de spital, iar angajații unității medicale au transformat un hol al secției într-un loc de sărbătoare. Donna Cummings a murit la scurt timp după ceremonie.

Ultima dorință a unei mame aflate pe patul de spital

Donna Cummings, în vârstă de 81 de ani, era internată în secția de Terapie Intensivă a HCA Florida North Florida Hospital și suferea de cancer hepatic în stadiul 4. În timp ce starea sa devenea tot mai gravă, femeia mai avea o dorință pe care spera să o vadă îndeplinită: voia ca fiica sa, Camie Cummings, să se căsătorească cu partenera sa, Sandy Adams.

Camie știa cât de mult însemna Sandy pentru mama ei și i-a promis că nunta va avea loc chiar lângă patul său, pentru ca Donna să poată participa la unul dintre cele mai importante momente din viața fiicei sale.

„Spunea că Sandy era îngerul ei. Întotdeauna și-a dorit să mă căsătoresc cu ea. Așa că i-am promis că mă voi căsători cu ea lângă patul ei, pentru că știam că ea nu mai pleacă nicăieri”, a povestit Camie pentru postul local WCJB.

Angajații spitalului au transformat holul de la Terapie Intensivă

Când personalul spitalului a aflat ce își dorește Donna, oamenii au început imediat pregătirile pentru ca ceremonia să fie mai mult decât un simplu schimb de jurăminte lângă un pat de spital.

Angajații au decorat un hol al secției de Terapie Intensivă, încercând să transforme spațiul într-un loc potrivit pentru o sărbătoare de familie și, în același timp, să îndeplinească una dintre cele mai importante dorințe ale pacientei. Pentru eveniment au pregătit inclusiv un tort și limonadă carbogazoasă.

Camie a mărturisit că este recunoscătoare pentru faptul că mama ei, care fusese la rândul său asistentă medicală și pe care o considera cea mai bună prietenă, a putut fi prezentă și a putut să o „dea” în căsătorie.

„A sacrificat atât de multe pentru noi când creșteam. Iar acesta era cel mai mic lucru pe care îl puteam face pentru a o face fericită în ultimele ei zile”, a spus Camie despre nunta organizată pe neașteptate în spital.

„Poate să meargă în Rai știind că totul este în regulă”

Pentru fiică, ceremonia a însemnat mai mult decât oficializarea relației cu Sandy. A fost și o modalitate de a-i oferi mamei sale liniștea pe care și-o dorea înainte de moarte.

„Poate să meargă în Rai știind că totul este în regulă”, a spus Camie.

Povestea dintre Camie și Sandy începuse cu aproximativ doi ani înainte, când cele două s-au cunoscut la școala de asistenți medicali. Inițial au devenit prietene, însă, în timp, relația lor s-a transformat într-una romantică.

În cele din urmă, una dintre cele mai importante zile din viața lor nu a avut loc într-o sală de evenimente sau într-un decor pregătit cu luni înainte, ci într-un spital, la doar câțiva pași de patul femeii pentru care ceremonia însemna împlinirea unei ultime dorințe.

Nunta a depășit toate așteptările miresei

Camie a descris ceremonia drept „incredibilă” și a vorbit cu emoție despre implicarea personalului medical. Inițial, femeia nu se aștepta la ceva elaborat și își imaginase că angajații vor pune câteva decorațiuni pe un perete, iar câteva persoane vor veni să asiste la ceremonie.

Realitatea a fost cu totul alta.

„Le datorez totul. A fost cu adevărat o binecuvântare deghizată. A fost cel mai frumos lucru. Nu credeam că va fi așa. Mă gândeam că vor pune ceva pe perete și vor veni câțiva oameni sau ceva de genul acesta. Dar a fost extraordinar”, a povestit Camie.

Reprezentanții spitalului au explicat, la rândul lor, că astfel de momente reflectă compasiunea, demnitatea și legătura pe care angajații încearcă să le ofere pacienților și familiilor acestora.

Donna a murit la scurt timp după nunta fiicei sale

Bucuria ceremoniei a fost urmată la scurt timp de despărțire. Donna Cummings a murit în secția de Terapie Intensivă după nunta fiicei sale, însă Camie spune că găsește alinare în faptul că mama ei nu mai suferă și că a reușit să îi îndeplinească ultima dorință.

Donna a putut să o vadă pe Camie căsătorindu-se cu persoana pe care ea însăși o numea „îngerul” fiicei sale, iar ultimele sale zile au cuprins și momentul pentru care sperase.

Pentru Camie și Sandy, ceremonia din spital nu va rămâne singura lor sărbătoare. Cele două intenționează să organizeze în luna aprilie o petrecere de nuntă alături de prieteni, însă ceremonia improvizată de la Terapie Intensivă va rămâne cea la care Donna a putut fi prezentă.

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