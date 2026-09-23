„Nu cred nicio clipă că vor rezista în Regatul Unit”. Predicția unui fost om de la Palat despre Harry și Meghan

Prințul Harry și Meghan Markle s-au întors în Marea Britanie de numai o lună, însă un fost purtător de cuvânt al Palatului Buckingham nu crede că Ducele și Ducesa de Sussex vor rămâne prea mult timp în Regatul Unit. Dickie Arbiter susține că există trei obstacole importante care ar putea determina familia să plece din nou: lipsa unui rol oficial în Familia Regală, problema protecției lui Harry și apropierea Jocurilor Invictus de anul viitor. Mai mult, fostul angajat al Palatului susține că Regele Charles și-ar fi făcut deja foarte clară poziția în privința revenirii fiului său la îndatoririle regale.

Întoarcerea în Marea Britanie nu înseamnă și revenirea în Familia Regală

Revenirea în Marea Britanie nu înseamnă automat și revenirea la îndatoririle regale pentru Prințul Harry și Meghan Markle, iar tocmai această diferență ar putea contribui, în opinia unui fost purtător de cuvânt al Palatului, la o nouă plecare a celor doi din țară.

Potrivit The Mirror, Dickie Arbiter, care a lucrat în biroul de presă al Palatului între 1988 și 2000, și-a exprimat îndoiala că Ducele și Ducesa de Sussex se vor stabili pe termen lung în Regatul Unit. Acesta a indicat lipsa unui rol oficial în cadrul Familiei Regale, așteptările pe care Harry le-ar fi putut avea în momentul revenirii și dorința prințului de a se implica în Jocurile Invictus programate anul viitor.

Harry și Meghan s-au întors din California de numai aproximativ o lună, însă Arbiter a declarat, în podcastul At Home with Vanessa, că șederea lor ar putea fi mult mai scurtă decât s-ar putea crede.

Fostul purtător de cuvânt consideră că Harry ar putea spera în continuare să-și găsească din nou un loc în interiorul Familiei Regale active, deși susține că Regele Charles și-ar fi exprimat deja foarte clar poziția.

„Cred că el mai consideră și că ar putea găsi o cale prin intermediul tatălui său pentru a fi primit din nou în rândurile Familiei Regale, dar tatăl său a spus foarte clar că nu există nicio slujbă pentru tine. Ești pe cont propriu, fiule”, a declarat Dickie Arbiter.

Harry și Meghan ar urma să rămână „cetățeni privați”

Potrivit publicației britanice, o scrisoare transmisă în numele Regelui ar fi confirmat că Harry și Meghan vor rămâne „cetățeni privați”, fără să reia angajamentele oficiale în numele monarhiei.

Documentul ar fi precizat, de asemenea, că cei doi nu își pot folosi titlurile de Alteța Sa Regală și Alteța Sa Regală. Corespondența ar fi fost transmisă echipei lui Harry, unor departamente guvernamentale, oficialilor militari și reprezentanților Regelui din teritoriu.

Pentru Dickie Arbiter, absența unui rol formal reprezintă unul dintre motivele pentru care familia Sussex ar putea decide, în cele din urmă, să nu rămână în Marea Britanie.

Un al doilea element ar fi diferența dintre ceea ce Harry ar fi putut spera să obțină odată cu întoarcerea acasă și situația pe care a găsit-o în realitate.

Ce ar fi așteptat Prințul Harry la întoarcerea acasă

Fostul purtător de cuvânt al Palatului Buckingham sugerează că Harry s-ar fi putut aștepta la o primire călduroasă, la obținerea nivelului de protecție pe care și-l dorește și, eventual, la apariția unei căi prin care să se întoarcă la anumite activități regale.

În opinia lui Arbiter, prințului i s-ar fi reamintit însă că înțelegerea stabilită în 2020, după celebrul summit de la Sandringham, nu s-a schimbat.

„Ei bine, a avut parte de o revenire cu picioarele pe pământ atunci când i s-a spus că nimic nu s-a schimbat față de summitul de la Sandringham din ianuarie 2020, că nu este membru activ al Familiei Regale. El a ales să se retragă, a ales să fie independent financiar și nu este membru activ al Familiei Regale”, a declarat Arbiter.

Harry și Meghan au anunțat în urmă cu șase ani că renunță la statutul de membri activi ai Familiei Regale. De atunci, condițiile în care prințul beneficiază de protecție în Regatul Unit au devenit subiectul unei dispute îndelungate privind securitatea finanțată din bani publici.

Problema securității ar putea cântări decisiv

Surse apropiate cuplului au declarat pentru Daily Mail că o decizie a Royal and VIP Executive Committee, Ravec, privind protecția lui Harry ar urma să influențeze hotărârea familiei de a rămâne sau nu în Marea Britanie.

Prințul a vorbit în trecut despre legătura sa cu țara și despre importanța pe care aceasta continuă să o aibă pentru el.

„Marea Britanie este și va fi întotdeauna țara pe care am servit-o cu mândrie și pentru care am luptat”, spunea Harry anul trecut.

Dickie Arbiter consideră că însăși întoarcerea familiei Sussex a reprezentat o surpriză, inclusiv pentru Regele Charles. Întrebat de Vanessa Feltz dacă revenirea celor doi l-a luat prin surprindere, fostul angajat al Palatului a susținut că vestea nu ar fi fost cunoscută din timp nici măcar de monarh.

„Surprins de întoarcerea lor? Cred că toată lumea a fost surprinsă. Chiar și Regele a fost surprins, pentru că nu știa atunci când au băut ceai împreună, la începutul lunii iulie. Nu s-a spus nimic. Și a aflat că se întorc cu numai trei zile înainte de sosirea lor”, a afirmat Arbiter.

Jocurile Invictus, al treilea element invocat de fostul om al Palatului

Cel de-al treilea argument prezentat de Dickie Arbiter este legat de Jocurile Invictus, proiectul de suflet al Prințului Harry. Următoarea ediție urmează să se desfășoare la Birmingham în luna iulie a anului viitor, iar fostul purtător de cuvânt consideră că evenimentul ar putea reprezenta unul dintre principalele motive pentru care Harry a revenit acum în Marea Britanie.

În interpretarea sa, dorința prințului de a fi aproape de pregătirea Jocurilor nu înseamnă neapărat că familia Sussex intenționează să se stabilească definitiv în țară.

„Nu cred nicio clipă că vor rezista în Regatul Unit. Cred că unul dintre principalele motive pentru care Harry s-a întors este că vrea să se implice direct în Jocurile Invictus, care vor avea loc la Birmingham anul viitor, în iulie. Nu sunt sigur că organizatorii îl vor chiar atât de implicat, dar îi vor primi cu siguranță prezența pentru promovarea evenimentului”, a declarat Dickie Arbiter.

În viziunea fostului purtător de cuvânt al Palatului, așadar, lipsa unei reveniri la îndatoririle regale, incertitudinile legate de securitate și interesul imediat al lui Harry pentru Jocurile Invictus reprezintă cele trei elemente care ridică semne de întrebare asupra duratei șederii familiei Sussex în Marea Britanie. Rămâne însă vorba despre evaluarea lui Arbiter, în timp ce decizia privind locul în care Harry și Meghan vor trăi pe termen lung le aparține celor doi.

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