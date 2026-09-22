Harry și Meghan, comparați cu Prințesa Diana chiar de fratele ei! Avertismentul lui Charles Spencer după aproape 30 de ani

Charles Spencer, fratele Prințesei Diana, spune că vede ecouri ale presiunii mediatice suportate de sora sa în modul în care Prințul Harry și Meghan Markle sunt tratați astăzi de o parte a presei. Într-un interviu acordat BBC cu ocazia lansării volumului „Swan Song: Diana, My Sister”, al 9-lea conte Spencer a vorbit despre efectul devastator pe care criticile îl aveau asupra Dianei și și-a amintit „lacrimile de disperare” ale acesteia. Spencer a subliniat că nu vorbește în numele Ducelui și Ducesei de Sussex, însă consideră că atacurile constante pot deveni „o influență canceroasă” în viața celui care le suportă. În același interviu, el a clarificat și poziția sa în conflictul dintre William și Harry, insistând că nu a ales tabăra niciunuia dintre nepoții săi. Declarațiile relatate de PEOPLE sunt confirmate și de relatările despre interviul acordat BBC.

Charles Spencer vede asemănări între experiența Dianei și ceea ce trăiesc Harry și Meghan

Meghan Markle și Prințul Harry se confruntă cu o atenție negativă care îi amintește lui Charles Spencer de presiunea exercitată asupra Prințesei Diana. Fratele acesteia a făcut comparația în timpul unui interviu acordat BBC pentru promovarea noii sale cărți, Swan Song: Diana, My Sister.

Al 9-lea conte Spencer a vorbit despre articolele dure publicate atât despre Diana, cât și despre Harry și Meghan și a spus că oamenii ar trebui să învețe ceva din experiența surorii sale.

„Dacă te uiți la un articol dintr-un tabloid despre Diana sau despre cuplul pe care îl menționați, Harry și Meghan, poate fi cu adevărat, cu adevărat neplăcut”, i-a spus Charles Spencer jurnalistei Laura Kuenssberg.

Fratele Dianei consideră că experiența prin care a trecut aceasta ar trebui să reprezinte un avertisment atunci când o persoană devine ținta unei presiuni mediatice constante.

„Trebuie să fie o influență canceroasă în viața lor”

În timpul interviului au fost aduse în discuție și declarațiile făcute de-a lungul timpului de Harry și Meghan despre presiunea pe care spun că au resimțit-o. Prințul Harry a vorbit despre lipsa sprijinului instituțional pentru anumite alegeri din viața sa, în timp ce Meghan a afirmat în trecut că a fost „cea mai hărțuită persoană de pe internet din întreaga lume”.

Charles Spencer a ținut să precizeze că nu vorbește în numele celor doi, dar a descris efectele pe care, în opinia sa, le poate avea un asemenea tratament asupra unei persoane.

„Nu sunt aici pentru a vorbi în numele lui Harry și Meghan, dar pentru oricine este distrus în felul acesta zi de zi, trebuie să fie o influență atât de canceroasă în viața sa”, a declarat Spencer.

Fratele Prințesei Diana își amintește „lacrimile de disperare” ale acesteia

Pentru Charles Spencer, comparația are la bază experiența pe care a trăit-o direct alături de sora sa. El și-a amintit cât de puternic era afectată Diana de articolele și criticile la adresa ei și a vorbit despre „lacrimile de disperare” pe care le-a văzut în acea perioadă.

Spencer a explicat că imaginea publică a Prințesei Diana putea crea impresia unei existențe privilegiate și aproape perfecte, însă realitatea emoțională era, în opinia sa, mult mai complicată.

„Una dintre problemele Dianei era că era foarte sensibilă la critici”, a spus el, adăugând că oamenii puteau privi viața ei din exterior și să creadă că era extraordinară, privilegiată și perfectă în foarte multe privințe.

În spatele acestei imagini, susține fratele său, criticile o afectau profund, iar Spencer spune că regretă faptul că vede astăzi „ecouri” ale acelei perioade în relatările despre Harry și Meghan.

Diana, numită de propriul frate „cea mai vânată persoană a epocii moderne”

Relația dintre Prințesa Diana și presă a ocupat un loc important inclusiv în discursul rostit de Charles Spencer la funeraliile surorii sale, după moartea acesteia într-un accident de mașină la Paris, în august 1997, la vârsta de 36 de ani.

Atunci, Spencer a descris-o drept „cea mai vânată persoană a epocii moderne” și a criticat dur presiunile la care fusese supusă.

Aproape trei decenii mai târziu, el revine asupra acestui subiect și consideră că lecțiile trecutului nu ar trebui ignorate, mai ales atunci când vede asemănări între experiența Dianei și atenția negativă îndreptată asupra fiului ei Harry și a soției acestuia.

Charles Spencer lămurește de partea cui este în conflictul dintre William și Harry

În același interviu, Charles Spencer a vorbit și despre ruptura dintre Prințul William și Prințul Harry. El a respins percepția potrivit căreia s-ar fi poziționat de partea lui Harry în conflictul dintre cei doi frați.

„Cred că există în presă percepția că sunt de partea lui Harry. Ei bine, eu sunt de partea fiilor surorii mele decedate, a amândurora, iar dacă oricare dintre ei ar avea nevoie de ceva, aș fi în egală măsură alături de el.”, a spus Spencer, înainte de a explica faptul că pentru el lucrurile stau diferit.

Charles Spencer a adăugat că încearcă să nu se implice în niciuna dintre cele două tabere și că își vede rolul mai degrabă ca pe acela al unui unchi care dorește să rămână alături de ambii fii ai Dianei.

„Mi-aș fi dorit să o pot proteja”

Charles Spencer a mai vorbit în trecut despre sentimentul de vinovăție care l-a urmărit după moartea surorii sale și despre întrebarea dacă ar fi putut face mai mult pentru a o proteja.

Într-o declarație făcută în 2017, el mărturisea că după moartea Dianei nu a simțit numai furie, ci s-a întrebat în permanență ce ar fi putut face diferit.

„Te gândești mereu: Doamne, mi-aș fi dorit să o pot proteja. A fost pur și simplu devastator”, spunea Spencer, care mărturisea că s-a simțit întotdeauna extrem de protector față de sora sa.

Acum, odată cu apariția cărții Swan Song: Diana, My Sister, Charles Spencer readuce în discuție presiunile suportate de Diana și avertizează asupra efectelor pe care criticile constante le pot avea asupra unei persoane, fără să pretindă că vorbește în numele lui Harry sau al lui Meghan.

Volumul urmează să fie lansat marți, 22 septembrie 2026.

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