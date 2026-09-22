Cătălin Brînză, decizie radicală după Insula iubirii 2026: „Nu doar salariul contează”

Cătălin Brînză, decizie radicală după Insula iubirii 2026: „Nu doar salariul contează”
Cătălin Brînză, ispita de la Insula iubirii 2026/ sursă foto: Antena 1
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După mai mulți ani petrecuți în Londra, Cătălin Brînză (36 de ani), ispita de la Insula iubirii 2026, este decis să revină definitiv în România, alături de familie și prieteni. Bărbatul e hotărât să renunțe la o carieră de succes peste hotare de dragul persoanelor dragi din țară.

În cadrul unui intreviu recent, Cătălin Brînză a mărturisit că dorul de casă l-a determinat să facă acest pas. Originar din Brașov, Cătălin resimte din plin diferențele culturale din Marea Britanie. El a explicat că, spre deosebire de români, britanicii sunt mult mai reci și distanți, barieră care a cântărit greu în decizia de a se întoarce acasă.

Cătălin Brînză

Cătălin Brînză, ispita de la Insula iubirii 2026/ sursă foto: Antena 1

Cătălin Brînză:„Nu doar salariul mai bun în altă țară contează”

În perioada în care a fost stabilit în Anglia, el a ocupat funcția de director administrativ pentru cel mai de succes brand românesc de haine care își desfășoară activitatea acolo. Cu toate acestea, anii petrecuți în străinătate l-au adus în punctul în care a conștientizat ceea ce este cu adevărat important în viață. Cătălin Brînză a ajuns la concluzia că banii și un salariu mai bun într-o țară străină nu sunt suficienți, iar liniștea sufletească și timpul petrecut alături de cei dragi contează mult mai mult decât orice sumă de bani din conturi.

„Îmi doresc să revin în țară. Cred că îmi ajunge după atâția ani în străinătate. Eu mereu mă întorc în țară cu inima deschisă și mă simt acasă, asta nu înseamnă că în Londra sau unde am mai fost nu m-am simțit bine primit, dar e diferență de cultură. Acasă când vii, te simți mult mai bine.

Cred că îmi ajunge. Cultura, iubirea oamenilor din jur, limba, să petreci timpul lângă familie, prieteni, sărbătorile de iarnă, pascale (n.r. ce îi lipsește), sunt toate aceste lucruri care pentru unii sunt nesemnificative, dar care pentru mine sunt importante, le simt lipsa. În străinătate, în UK sau unde am mai fost, lumea e un pic mai rece, nu pune accent foarte mult pe aceste trăiri în familie, acest timp (…) Timpul trece și ajungem să ne dăm seama că nu doar un salariu mai bun în altă țară contează”, a declarat Cătălin Brînză la Antena Stars.

Cătălin Brînză a devenit cunoscut publicului din România în ipostaza de ispită masculină, el făcând furori pe micile ecrane încă din sezonul 9 al emisiunii, înainte de a se alătura sezonului aniversar cu numărul 10. Cu mai multă experiență față de celelalte ispite, el

„Bine v-am regăsit în sezonul 10. Eu sunt Cătălin Brînză pentru cine mă cunoaște. Am mai fost aici, în prezent locuiesc la Londra, sunt directorul unui brand internațional din România și am venit să simt vibrația și emoția din nou, cu un gând de a pleca fericit și bucuros după această experiență.

Pentru mine este important să mă bucur de moment decât să îmi fac un plan de viitor. Am învățat să fiu mai răbdător, mai puți impulsiv și am învățat să respect mai mult, să nu mai trag concluzii la prima vedere.”, a spus Cătălin Brînză la începutul sezonului 10 Insula iubirii.

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