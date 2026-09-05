Prințul Marco a ”turbat” când a văzut ispitele masculine. Atacuri directe la Cătălin și Narcis: ”Domnul Brînză mă sfidează”

Prințul Marco și Bianca Ghiurcă sunt concurenți în sezonul X, Insula Iubirii. Dacă în primul episod telespectatorii au făcut cunoștință cu participanții din acest an, în a doua ediție, fetele și-au văzut pentru prima dată ispitele masculine, dar și băieții din cuplu i-au întâlnit.

Bărbații din cuplu și-au cunoscut ispitele feminine încă din prima seară în Thailanda. Concurentele au mai avut de așteptat, astfel că întâlnirea dintre ele și ispitele masculine s-a petrecut în a doua zi.

Tot atunci, toți au fost puși față în față, ceea ce le-a oferit ocazia tuturor să își analizeze cu atenție adversarii și adversarele. Bineînțeles că atacurile nu au întârziat să apară. Prințul Marco a ”turbat” când i-a văzut pe Cătălin Brînză și Narcis Bujor.

Prințul Marco a ”turbat” când a văzut ispitele masculine

Prințul Marco și Bianca Ghiurcă formează un cuplu de zece ani, iar în urmă cu trei ani au devenit oficial soț și soție. Au decis să meargă la Insula Iubirii, pentru că ea este geloasă și vrea să vadă dacă poate avea încredere în partenerul ei. Imediat după ce ambele tabere și-au cunoscut ispitele, concurenții au fost puși față în față.



Concurentul nu s-a putut abține atunci când a văzut ispitele masculine și a avut o reacție tranșantă. Acesta i-a luat în vizor pe Cătălin Brînză și Narcis Bujor, ambii fiind cunoscuți din sezoane anterioare. Iubitul Biancăi i-a atacat în mod direct, mai ales când a vorbit despre fostul partener al lui Naba Salem.

„Aceeași intrare, același piept încordat și aceeași atitudine de bărbat cu mușchi care vrea să demonstreze că are doar mușchi și mai puțin altceva. Nimic impresionant”, a declarat Prințul Marco.

Prințul Marco i-a atacat direct pe Cătălin Brînză și Narcis Bujor

Concurenții și ispitele s-au întâlnit pentru prima dată, astfel că toți și-au analizat rivalii. Aceștia s-au adunat pentru a stabili cu cine iese fiecare la primul date, însă interacțiunea a fost presărată cu atacurile directe ale Prințului Marco la adresa lui Cătălin Brînză și Narcis Bujor.

„Da ăla primul ce face? Cară pepeni? Stai relaxat. Ai abdomen, ai brațe, ai tot, nu mai e nevoie să stai așa. Stai relaxat, că se vede frumos. E suficient, ai ajuns la forma fizică corectă, pentru acest show”, a mai adăugat el.

Mai mult decât atât, el a explicat că prezența lui Cătălin îl sfidează.

„Mă sfidează, se uită la mine. Domnul Brînză”, a explicat concurentul.

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