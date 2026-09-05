„M-a rugat să o fac blondă înainte să-i pice părul.” Invitat în cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV, Capet face mărturisiri emoționante despre prietena lui, Alina Pușcău. Impresionat, hairstylistul a povestit cum Alina l-a sunat și l-a rugat să-i facă o schimbare de look înainte ca părul să-i cadă în urma tratamentului.

Cei doi se cunosc de 16 ani, iar pe 30 decembrie, cu doar o zi înainte de Revelion, Alina l-a sunat pe Capet pentru a-i spune că vrea să se facă blondă înainte să se tundă și să înceapă chimioterapia. Era perioada în care aflase despre prima tumoră, iar schimbarea de look a fost pentru ea un gest prin care a vrut să se bucure de noua imagine înainte ca boala să-și pună amprenta asupra înfățișării sale.

„Să te vezi fără păr este șocant”

Capet susține că acestea sunt adevăratele greutăți ale vieții, nu toate nimicurile din cauza cărora ne supărăm sau ne enervăm zi de zi. Pentru el, aflarea unei astfel de vești este un șoc, la fel cum este și momentul în care își vede clientele, pe care le-a coafat ani de zile, nevoite să renunțe complet la păr. Interviul integral poate fi urmărit duminică, 6 septembrie, pe canalul de YouTube CANCAN.RO

Capet: Eu chiar cred că momentele grele în viață sunt atunci când ai probleme de sănătate sau când pierdem pe cineva.

CANCAN: Ne uităm acum și la Alina, prin ce chin trece și ea. Spunea că de la 16 ani a fost în lumina reflectoarelor, pe toate coperțile, înconjurată de toată lumea și, cu toate astea, abia acum începe viața pentru ea. Și a avut orice.

Capet: Bineînțeles, și din păcate pentru noi, oamenii, pentru toți, avem nevoie de o palmă din asta ca să ne dăm seama cât de fericiți suntem, câte lucruri frumoase ni se întâmplă în viețile noastre și că, de fapt, nu avem nevoie de nimic.

CANCAN: Tu ai vorbit cu ea?

Capet: Am vorbit cu ea chiar atunci când a aflat, la o zi-două după ce a aflat. În situații de acest fel nici nu știi ce să spui și orice ai spune nu ajută cu nimic. Eu unul mă simt ipocrit când încerc să încurajez pe cineva care trece printr-o astfel de situație. Da, sunt lângă tine, dar nu pot niciodată să simt ce simți tu cu adevărat.

„Astea sunt adevăratele greutăți ale vieții”

CANCAN: Ce ți-a zis Alina?

Capet: Mi-a spus atunci că i-au descoperit… Încă nu îi descoperiseră tot, îi descoperiseră una și mă sunase fix asta să-mi spună: că trebuie să găsim o soluție, că poate îmi pică părul și că vrea să se facă blondă. A zis: „Înainte să mă tund și să-mi pice părul de la tratament, vreau să mă fac blondă.”

Era chiar pe 30 decembrie, cu o zi înainte de Revelion. I-am zis că sigur, vorbim când mă întorc în țară, pentru că eu eram atunci plecat. Eu am avut iar treabă și am plecat iar, iar ea a trebuit până la urmă să plece în State. Acolo au apărut și alte probleme.

CANCAN: Ai mai vorbit cu ea de atunci?

Capet: Nu. Nu știu ce să-i spun. Iar când sunt situații de genul ăsta, ai văzut și tu, degeaba vine toată lumea să-ți spună lucruri, că tot tu le ai pe ale tale. Eu mă simt rău când fac asta și știu că unii oameni au nevoie de asta, dar mie nu mi-ar plăcea să vină cineva să-mi spună: „Te înțeleg.” Nu mă înțelegi, real, pentru că nu ai cum! Dar eu sunt sigur că o să fie bine. Ea este un om foarte bun. Eu o cunosc pe Alina de 16 ani. Este un om de o inocență rară. M-a impresionat foarte mult tot ce s-a întâmplat.

CANCAN: Ai mai întâlnit cazuri de genul ăsta de-a lungul anilor?

Capet: Am avut cliente care erau clientele mele de 5, 6, 7 ani, pe care le coafam, și la un moment dat a trebuit să le tund de tot. A fost un șoc. Și cu Eugenia Șerban, un om tare bun și ea. Tot eu am tuns-o. Să te vezi fără păr este șocant.

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