Lovitură de teatru în dosarul lui Cristian Boureanu! Ce au decis procurorii, după ce tânăra de 23 de ani l-a acuzat de agresiune

Lovitură de teatru în dosarul lui Cristian Boureanu! Ce au decis procurorii, după ce tânăra de 23 de ani l-a acuzat de agresiune
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Noutăți de ultimă oră în cazul lui Cristian Boureanu! Fostul deputat a ajuns din nou în fața magistraților, la mai bine de un an de la scandalul care a făcut vâlvă în lumea mondenă! Boureanu s-a prezentat ieri, 3 septembrie, la Judecătoria Sectorului 1, acolo unde se află dosarul în care o tânără de 23 de ani l-a acuzat de agresiune. Ce a decis Parchetul, care a fost reacția fetei, dar și ce se va întâmpla mai departe? CANCAN.RO are toate detaliile!

Cristian Boureanu s-a prezentat ieri, la ora 11:00, la Judecătoria Sectorului 1. Fostul deputat a revenit astfel în fața magistraților în dosarul deschis în urma plângerii făcute de tânăra care susține că ar fi fost agresată sexual. Dosarul a avut termen ieri, 3 septembrie, iar instanța a amânat pronunțarea pentru data de 9 septembrie 2026.

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Așadar, deși era așteptată o decizie, aceasta nu a venit. Instanța urmează să anunțe soluția pe 9 septembrie, moment în care se va afla dacă hotărârea procurorilor rămâne în picioare sau dacă dosarul se întoarce la Parchet pentru continuarea cercetărilor.

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Reamintim că, scandalul a izbucnit în vara anului trecut, mai exact la 1 iunie 2025. Atunci, o tânără în vârstă de 23 de ani a sesizat Poliția Capitalei și a susținut că ar fi fost agresată sexual de Cristian Boureanu, în locuința acestuia din Sectorul 1.

Potrivit informațiilor apărute la acel moment, tânăra și o prietenă de-ale sale au mers la locuința fostului deputat pentru a lua masa.

Conform declarațiilor făcute ulterior de tânără, aceasta ar fi ajuns în dormitorul lui Cristian Boureanu după ce fostul deputat ar fi observat că nu avea încălțăminte și i-ar fi oferit o pereche de papuci.

Fata a susținut că, ulterior, acesta ar fi atins-o în zone intime fără consimțământul ei și că ar fi încercat să o împiedice să plece.

Tânăra și-a spus atunci public versiunea și a declarat pentru CANCAN.RO că a filmat o parte din moment cu telefonul mobil. Potrivit relatării sale, după ce ar fi reușit să iasă din cameră, i-ar fi povestit prietenei sale ce s-ar fi întâmplat, iar cele două au plecat ulterior din locuință. (VEZI AICI)

La vremea respectivă, Poliția Capitalei a transmis că efectua cercetări, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, pentru infracțiunea de agresiune.

În urma cercetărilor efectuate în cadrul anchetei, Parchetul a dispus clasarea cauzei, astfel că, Cristian Boureanu nu a fost trimis în judecată pentru acuzația formulată de tânără.

Aceasta nu a fost de acord cu soluția și a contestat-o în instanță. Mai mult, tânăra a cerut ca dosarul să fie restituit la Parchet pentru continuarea cercetărilor.

Prin urmare, instanța este cea care trebuie să stabilească pe 09 septrembie 2026, dacă soluția procurorilor va fi menținută sau dacă vor fi dispuse măsuri care să permită continuarea cercetărilor.

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