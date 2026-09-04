Eric de la Insula Iubirii, din luxul din Dubai, la Primăria Modelu. Fosta ispită masculină s-a căsătorit cu aleasa inimii într-un decor rural

Eric Berinde a schimbat statutul de „ispită” cu cel de soț! Fostul participant de la „Insula Iubirii” a spus „DA” ieri, pe 3 septembrie, și și-a oficializat relația cu femeia care l-a făcut să renunțe la singurătate, deși au mai încercat și altele. Ceremonia a fost una așa cum nu ne-am fi așteptat din partea bărbatului care își petrece timpul mai mult prin Emirate decât în țara natală. Obișnuit să-și etaleze viața de lux în mediul online, Eric a ales pentru cea mai importantă zi un sat la aproximativ două ore de București! CANCAN.RO are detalii și despre noua doamnă Berinde!

Eric Berinde și-a făcut apariția în lumea mondenă după participarea la „Insula Iubirii”, sezonul 8, iar de atunci imaginea lui a fost asociată cu un stil de viață spectaculos, vacanțe, lux și multă opulență. Dar, surpriză! Aici apare partea care ne-a făcut să ridicăm puțin sprânceana! Când a venit vorba despre însurătoare, Dubaiul și decorurile de fițe au rămas… în trecut. Eric a coborât din lumea luxului direct în realitatea administrativă românească, unde dragostea s-a oficializat ca pe timpuri.

De la luxul din Dubai, direct la Primăria din Modelu

Pentru cununia civilă, Eric a ajuns în satul Modelu, din județul Călărași, acolo unde și-a unit destinul, din punct de vedere legal, cu aleasa lui. Decorul a fost unul cât se poate de românesc pentru un bărbat obișnuit să ne arate partea mai… internațională a vieții sale.

Eric este o prezență destul de activă în mediul online, însă, iubita lui a fost ținută mult mai departe de lumina reflectoarelor. Primele imagini cu cei doi au apărut în urmă cu aproximativ trei luni. Nu este clar dacă cei doi au hotărât să țină secret relația lor de ochii curioșilor sau bruneta i-a dat lumea peste cap într-un timp record.

Și nu este prima dată când Eric se gândește la însurătoare!

Culmea, CANCAN.RO l-a prins pe Eric Berinde în urmă cu ceva timp, într-o ipostază care, privită acum, pare să fi fost un soi de repetiție pentru marele moment. În ianuarie 2025, fosta ispită a fost surprinsă într-un mall, singur și foarte atent la vitrina unui magazin de bijuterii. Motivul? Nu căuta orice accesoriu, ci chiar un inel de logodnă, chiar dacă relația cu tânăra alături de care fusese surprins nu părea să fie una de foarte lungă durată. (VEZI AICI)

Ei bine, timpul a trecut, inelul și-a găsit în cele din urmă destinația, iar Eric a ajuns exact acolo unde dădeau semne că îl poartă pașii încă de atunci, la starea civilă.

Cine este noua doamnă Berinde?

Dacă Eric Berinde este deja un personaj cunoscut în lumea mondenă, despre femeia care l-a făcut să renunțe la statutul de burlac se știu mult mai puține. Eliana, noua doamnă Berinde, are doar 23 de ani, o vârstă fragedă pentru căsătorie am putea spune, și provine din satul Modelu, exact din locul unde cei doi au hotărât să facă pasul cel mare. Însă, discreția care a înconjurat-o pe brunetă până acum, nu a făcut decât să stârnească și mai mult curiozitatea.

Și, cum orice poveste de dragoste cu final la starea civilă vine la pachet și cu câteva necunoscute, nici trecutul tinerei nu este lipsit de semne de întrebare. CANCAN.RO a aflat informații potrivit cărora Eliana ar crea conținut care nu s-ar încadra în imaginea unei bune creștine.

Rămâne de văzut dacă noul statut de soț îi va schimba și stilul de viață lui Eric, cert este că, deocamdată, a schimbat „Insula Iubirii” pe viața de familie.

VEZI ȘI: Cristina de la Insula Iubirii rupe tăcerea după ce s-a zvonit că a fost cu ispita Eric la munte: ”Viața e imprevizibilă!”

CITEȘTE ȘI: Motivul pentru care Eric a convins-o pe Cristina să renunțe la verighetă. „M-am asigurat”