Eric de la Insula Iubirii, din luxul din Dubai, la Primăria Modelu. Fosta ispită masculină s-a căsătorit cu aleasa inimii într-un decor rural

Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Eric Berinde a schimbat statutul de „ispită” cu cel de soț! Fostul participant de la „Insula Iubirii” a spus „DA” ieri, pe 3 septembrie, și și-a oficializat relația cu femeia care l-a făcut să renunțe la singurătate, deși au mai încercat și altele. Ceremonia a fost una așa cum nu ne-am fi așteptat din partea bărbatului care își petrece timpul mai mult prin Emirate decât în țara natală. Obișnuit să-și etaleze viața de lux în mediul online, Eric a ales pentru cea mai importantă zi un sat la aproximativ două ore de București! CANCAN.RO are detalii și despre noua doamnă Berinde!

Eric Berinde și-a făcut apariția în lumea mondenă după participarea la „Insula Iubirii”, sezonul 8, iar de atunci imaginea lui a fost asociată cu un stil de viață spectaculos, vacanțe, lux și multă opulență. Dar, surpriză! Aici apare partea care ne-a făcut să ridicăm puțin sprânceana! Când a venit vorba despre însurătoare, Dubaiul și decorurile de fițe au rămas… în trecut. Eric a coborât din lumea luxului direct în realitatea administrativă românească, unde dragostea s-a oficializat ca pe timpuri.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze
Eric Belinde și Eliana s-au căsătorit la Primăria din satul Modelu/ sursa: social media

Eric Belinde și Eliana s-au căsătorit la Primăria din satul Modelu/ sursa: social media

De la luxul din Dubai, direct la Primăria din Modelu

Pentru cununia civilă, Eric a ajuns în satul Modelu, din județul Călărași, acolo unde și-a unit destinul, din punct de vedere legal, cu aleasa lui. Decorul a fost unul cât se poate de românesc pentru un bărbat obișnuit să ne arate partea mai… internațională a vieții sale.

Eric este o prezență destul de activă în mediul online, însă, iubita lui a fost ținută mult mai departe de lumina reflectoarelor. Primele imagini cu cei doi au apărut în urmă cu aproximativ trei luni. Nu este clar dacă cei doi au hotărât să țină secret relația lor de ochii curioșilor sau bruneta i-a dat lumea peste cap într-un timp record.

Și nu este prima dată când Eric se gândește la însurătoare!

Culmea, CANCAN.RO l-a prins pe Eric Berinde în urmă cu ceva timp, într-o ipostază care, privită acum, pare să fi fost un soi de repetiție pentru marele moment. În ianuarie 2025, fosta ispită a fost surprinsă într-un mall, singur și foarte atent la vitrina unui magazin de bijuterii. Motivul? Nu căuta orice accesoriu, ci chiar un inel de logodnă, chiar dacă relația cu tânăra alături de care fusese surprins nu părea să fie una de foarte lungă durată. (VEZI AICI)

Ei bine, timpul a trecut, inelul și-a găsit în cele din urmă destinația, iar Eric a ajuns exact acolo unde dădeau semne că îl poartă pașii încă de atunci, la starea civilă.

Eliana Berinde are 23 de ani/ sursa: social media

Eliana Berinde are 23 de ani/ sursa: social media

Cine este noua doamnă Berinde?

Dacă Eric Berinde este deja un personaj cunoscut în lumea mondenă, despre femeia care l-a făcut să renunțe la statutul de burlac se știu mult mai puține. Eliana, noua doamnă Berinde, are doar 23 de ani, o vârstă fragedă pentru căsătorie am putea spune, și provine din satul Modelu, exact din locul unde cei doi au hotărât să facă pasul cel mare. Însă, discreția care a înconjurat-o pe brunetă până acum, nu a făcut decât să stârnească și mai mult curiozitatea.

Și, cum orice poveste de dragoste cu final la starea civilă vine la pachet și cu câteva necunoscute, nici trecutul tinerei nu este lipsit de semne de întrebare. CANCAN.RO a aflat informații potrivit cărora Eliana ar crea conținut care nu s-ar încadra în imaginea unei bune creștine.

Rămâne de văzut dacă noul statut de soț îi va schimba și stilul de viață lui Eric, cert este că, deocamdată, a schimbat „Insula Iubirii” pe viața de familie.

VEZI ȘI: Cristina de la Insula Iubirii rupe tăcerea după ce s-a zvonit că a fost cu ispita Eric la munte: ”Viața e imprevizibilă!”

CITEȘTE ȘI: Motivul pentru care Eric a convins-o pe Cristina să renunțe la verighetă. „M-am asigurat”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Gina Pistol și-a făcut-o cu mâna ei! Ce o scoate din minți pe vedeta de la Pro TV
Gina Pistol și-a făcut-o cu mâna ei! Ce o scoate din minți pe vedeta de la Pro TV
Când Oana Zara joacă scene de amor, Medvedi se uită! Gelozia nu-și găsește locul în relația lor
Când Oana Zara joacă scene de amor, Medvedi se uită! Gelozia nu-și găsește locul în relația lor
Prezentatorul Antenei s-a întors la patroneasă! După ce a jonglat toată vara cu altele, Cătălin Cazacu pare că și-a pus coada între picioare
Prezentatorul Antenei s-a întors la patroneasă! După ce a jonglat toată vara cu altele, Cătălin Cazacu pare că și-a pus coada între picioare
După ce Măruță a preluat „Furnicuțele”, în culise ticăie BOMBA! O nouă mutare ar putea răsturna complet formula emisiunii
După ce Măruță a preluat „Furnicuțele”, în culise ticăie BOMBA! O nouă mutare ar putea răsturna complet formula emisiunii
Pescobar se „așază” la casa lui! La 40 de ani și proaspăt tătic, Paul Nicolau face nuntă și botez la pachet
Pescobar se „așază” la casa lui! La 40 de ani și proaspăt tătic, Paul Nicolau face nuntă și botez la pachet
EXCLUSIV! Ce a făcut România după participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii al lui Trump
Mediafax
EXCLUSIV! Ce a făcut România după participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii al lui Trump
Sorin Grindeanu anunță că PSD e gata să formeze o majoritate pentru a guverna
Gandul.ro
Sorin Grindeanu anunță că PSD e gata să formeze o majoritate pentru a guverna
Iubitul Simonei Halep, lovitură financiară de proporții! Colosul imobiliar One, în care Dorin Mateiu e acționar, a închiriat totul!
Prosport.ro
Iubitul Simonei Halep, lovitură financiară de proporții! Colosul imobiliar One, în care Dorin Mateiu e acționar, a închiriat totul!
Robert Kiyosaki, autorul „Tată bogat, tată sărac”, are datorii de 1,2 miliarde de dolari. Cum folosește împrumuturile
Adevarul
Robert Kiyosaki, autorul „Tată bogat, tată sărac”, are datorii de 1,2 miliarde de dolari. Cum folosește împrumuturile
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă puneți mintea la contribuție, veți înțelege”
Digi24
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă puneți mintea la contribuție, veți înțelege”
„Când va avea 18 ani, trecem pe turbo”. STENOGRAME explozive despre metoda prin care Andrew Tate ar fi atras minore
Mediafax
„Când va avea 18 ani, trecem pe turbo”. STENOGRAME explozive despre metoda prin care Andrew Tate ar fi atras minore
Cine este Rebecca Toma, noua ispită de la „Insula Iubirii” 2026. A mai apărut într-un show de televiziune
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Rebecca Toma, noua ispită de la „Insula Iubirii” 2026. A mai apărut într-un show de televiziune
Frații Pavăl au cumpărat integral o firmă de dezvoltări imobiliare. Vor să ridice un turn de 160 de metri, un mall și un centru de divertisment
Prosport.ro
Frații Pavăl au cumpărat integral o firmă de dezvoltări imobiliare. Vor să ridice un turn de 160 de metri, un mall și un centru de divertisment
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
A fost „ispita lui Montoya”, acum vine la „Insula Iubirii”! Românca Gabriella Barbu, surpriza sezonului X
Click.ro
A fost „ispita lui Montoya”, acum vine la „Insula Iubirii”! Românca Gabriella Barbu, surpriza sezonului X
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Digi 24
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Coșmar într-un avion Ryanair: 5 ore blocați în căldură, leșinuri și atacuri de panică. Poliția a intervenit
Digi24
Coșmar într-un avion Ryanair: 5 ore blocați în căldură, leșinuri și atacuri de panică. Poliția a intervenit
Preț record pentru benzină, în România! Este cel mai înalt nivel al carburantului înregistrat vreodată la noi
Promotor.ro
Preț record pentru benzină, în România! Este cel mai înalt nivel al carburantului înregistrat vreodată la noi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Lidl oferă gadget-uri la prețuri mici: tabletă pentru desen la numai 12 lei
go4it.ro
Lidl oferă gadget-uri la prețuri mici: tabletă pentru desen la numai 12 lei
Câtă apă există pe Pământ?
Descopera.ro
Câtă apă există pe Pământ?
Kratos vine la București!
Go4Games
Kratos vine la București!
Sorin Grindeanu anunță că PSD e gata să formeze o majoritate pentru a guverna
Gandul.ro
Sorin Grindeanu anunță că PSD e gata să formeze o majoritate pentru a guverna
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
Mediafax Italia
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
CÂT COSTĂ O NOAPTE la HOTELUL lui CRISTIANO RONALDO din Spania! Pierde clienți...
Mediafax Spania
CÂT COSTĂ O NOAPTE la HOTELUL lui CRISTIANO RONALDO din Spania! Pierde clienți...
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.