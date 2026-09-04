Un ieșean a cumpărat 318 grame de brânză de vacă din Carrefour. Ajuns acasă, a rămas fără cuvinte: Ce era în caserolă, de fapt

O cumpărătură aparent banală s-a transformat într-o experiență neplăcută pentru un ieșean care a achiziționat o caserolă cu brânză de vacă din Carrefour Felicia. Produsul, cumpărat pentru consumul de acasă, avea 318 grame și a costat 7,60 lei, însă, potrivit sesizării făcute de client, ceea ce a găsit după ce a ajuns acasă nu corespundea așteptărilor sale în privința prospețimii.

Cazul readuce în atenție problema verificării produselor alimentare expuse în vitrinele magazinelor și, mai ales, atenția pe care cumpărătorii trebuie să o acorde alimentelor perisabile. Brânzeturile proaspete se numără printre produsele care necesită condiții corespunzătoare de păstrare și o monitorizare atentă a termenelor și a stării produsului.

Ce a găsit acasă ieșeanul

Potrivit informațiilor disponibile, produsul cumpărat era o caserolă de brânză de vacă pascal, realizată din lapte pasteurizat și culturi lactice selecționate. Pe etichetă apare greutatea netă de 0,318 kilograme, iar prețul afișat pentru întreaga cantitate era de 7,60 lei. Produsul avea inscripționate pe ambalaj datele aferente lotului și termenului de valabilitate.

Problema a fost sesizată după ce clientul a ajuns acasă și a deschis caserola. Acesta susține că produsul avea un miros neplăcut, descris drept unul de acritură, iar experiența l-a făcut să renunțe la consumul brânzei. În loc să ajungă pe masa familiei, produsul a fost considerat impropriu pentru consum de către cumpărător și a ajuns, practic, să fie aruncat.

Deși valoarea produsului nu este una foarte mare, nemulțumirea clientului nu se referă atât la suma plătită, cât la faptul că un aliment cumpărat dintr-un supermarket ar fi trebuit să fie într-o stare corespunzătoare pentru consum.

„Jalnic! Gust amar, miros de acritură. Ce fac managerii? Mă întreb oare, acum după ce am cumpărat și 7.6 ron sunt aruncați la gunoi…verifica cineva la zi acele cutii cu brânzeturi? Nu simte nimeni mirosul? Data viitoare cu siguranță, dacă voi mai pune piciorul pe-acolo, voi cere să mi se dea să miros și să gust. Nu mai poți merge pe încredere și pe faptul că tot ce e pus in vitrină, și chipurile, verificat la zi si cu termen corect de expirare, este și bun, și proaspăt. Încă un magazin din lista mea în minus…”, a spus bărbatul pe Facebook.

În cazul alimentelor proaspete, cumpărătorii se bazează în mare măsură pe faptul că produsele expuse în vitrinele magazinelor sunt păstrate în condițiile necesare și sunt verificate periodic de personal. Existența unei date de valabilitate pe ambalaj reprezintă un indicator important, însă, în percepția consumatorilor, prospețimea unui produs nu ar trebui să fie o necunoscută în momentul în care acesta este cumpărat.

Situația devine cu atât mai neplăcută atunci când produsul este luat de pe raft și ajunge să fie deschis abia după ce clientul a ajuns acasă. În acel moment, posibilitatea de a verifica înainte de cumpărare aspectul, mirosul sau consistența produsului este limitată.

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