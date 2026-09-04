BANCUL ZILEI | La bancă: „Aș dori să deschid un cont comun”

BANCUL ZILEI | La bancă: "Aș dori să deschid un cont comun"
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Este vineri, iar echipa CANCAN.RO  vrea să vă pună zâmbetul pe buze. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie bună!

La bancă: – Aş dori să deschid un cont comun.
– Cu cine?
– Cu cine are bani.

Alte bancuri savuroase

La doctor

Un bărbat merge la doctor, foarte îngrijorat.

— Domnule doctor, am o problemă gravă. Cred că am început să-mi pierd memoria.

Doctorul îl întreabă:

— De când se întâmplă asta?

— Ce anume?

— Faptul că vă pierdeți memoria.

— Ce memorie?

Doctorul oftează și începe să-i pună câteva întrebări:

— Cum vă numiți?

— Păi… asta e o întrebare foarte personală.

— Unde locuiți?

— Acasă, evident.

— Și cu cine?

— Cu soția mea.

— Și cum o cheamă?

Bărbatul se gândește câteva secunde:

— Nu-mi amintesc… dar dacă mă vede, sigur o recunosc!

La final, doctorul îi prescrie niște pastile.

Bărbatul le ia și pleacă. După câteva minute se întoarce speriat:

— Domnule doctor, am uitat unde este farmacia!

Doctorul:

— Nu-i nimic, mergeți acasă și luați pastilele de acolo.

— Perfect! Dar unde locuiesc?

La restaurant

Un bărbat intră într-un restaurant foarte elegant și se așază la masă.

Vine ospătarul:

— Bună seara! Doriți să vedeți meniul?

— Nu, mulțumesc. Ce aveți mai bun?

— Avem homar, file de vită, somon…

— Perfect. Aduceți-mi un homar.

Ospătarul pleacă, iar după câteva minute se întoarce cu homarul.

Clientul îl privește atent și întreabă:

— E proaspăt?

— Absolut, domnule. A fost adus azi.

— Și cum vă dați seama?

— Dacă nu era proaspăt, nu ar fi ajuns până în farfuria dumneavoastră.

Clientul începe să râdă:

— Bună glumă! Mai aduceți-mi unul.

Ospătarul, puțin surprins:

— Sigur. Dar pentru cine?

— Pentru dumneavoastră.

— Pentru mine?

— Da. Vreau să văd dacă și al doilea e la fel de proaspăt.

Ospătarul pleacă nervos și se întoarce după câteva minute.

Clientul îl întreabă:

— Ei, ce face homarul?

Ospătarul răspunde:

— E bine. Tocmai și-a comandat și el o friptură.

CITEŞTE ŞI: BANC | Bulă și felicitările de Ziua Îndrăgostiților

Bancul de weekend | „Bună ziua, am citit anunțul”

 

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Bancul de weekend | Într-un sat, preotul le învață pe femei ce să spună după ce înșală
Bancul de weekend | Într-un sat, preotul le învață pe femei ce să spună după ce înșală
BANC | Bulă și Ștrulă se uită cu interes la o pereche de mănuși de cauciuc
BANC | Bulă și Ștrulă se uită cu interes la o pereche de mănuși de cauciuc
BANC | Cum se completează un „certificat de împăcare”
BANC | Cum se completează un „certificat de împăcare”
BANCUL ZILEI | Invitație la nuntă
BANCUL ZILEI | Invitație la nuntă
BANC | Bulă, avionul și secretara
BANC | Bulă, avionul și secretara
EXCLUSIV! Ce a făcut România după participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii al lui Trump
Mediafax
EXCLUSIV! Ce a făcut România după participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii al lui Trump
Sorin Grindeanu anunță că PSD e gata să formeze o majoritate pentru a guverna
Gandul.ro
Sorin Grindeanu anunță că PSD e gata să formeze o majoritate pentru a guverna
Iubitul Simonei Halep, lovitură financiară de proporții! Colosul imobiliar One, în care Dorin Mateiu e acționar, a închiriat totul!
Prosport.ro
Iubitul Simonei Halep, lovitură financiară de proporții! Colosul imobiliar One, în care Dorin Mateiu e acționar, a închiriat totul!
Robert Kiyosaki, autorul „Tată bogat, tată sărac”, are datorii de 1,2 miliarde de dolari. Cum folosește împrumuturile
Adevarul
Robert Kiyosaki, autorul „Tată bogat, tată sărac”, are datorii de 1,2 miliarde de dolari. Cum folosește împrumuturile
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă puneți mintea la contribuție, veți înțelege”
Digi24
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă puneți mintea la contribuție, veți înțelege”
„Când va avea 18 ani, trecem pe turbo”. STENOGRAME explozive despre metoda prin care Andrew Tate ar fi atras minore
Mediafax
„Când va avea 18 ani, trecem pe turbo”. STENOGRAME explozive despre metoda prin care Andrew Tate ar fi atras minore
Cine este Rebecca Toma, noua ispită de la „Insula Iubirii” 2026. A mai apărut într-un show de televiziune
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Rebecca Toma, noua ispită de la „Insula Iubirii” 2026. A mai apărut într-un show de televiziune
Frații Pavăl au cumpărat integral o firmă de dezvoltări imobiliare. Vor să ridice un turn de 160 de metri, un mall și un centru de divertisment
Prosport.ro
Frații Pavăl au cumpărat integral o firmă de dezvoltări imobiliare. Vor să ridice un turn de 160 de metri, un mall și un centru de divertisment
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
A fost „ispita lui Montoya”, acum vine la „Insula Iubirii”! Românca Gabriella Barbu, surpriza sezonului X
Click.ro
A fost „ispita lui Montoya”, acum vine la „Insula Iubirii”! Românca Gabriella Barbu, surpriza sezonului X
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Digi 24
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Coșmar într-un avion Ryanair: 5 ore blocați în căldură, leșinuri și atacuri de panică. Poliția a intervenit
Digi24
Coșmar într-un avion Ryanair: 5 ore blocați în căldură, leșinuri și atacuri de panică. Poliția a intervenit
Preț record pentru benzină, în România! Este cel mai înalt nivel al carburantului înregistrat vreodată la noi
Promotor.ro
Preț record pentru benzină, în România! Este cel mai înalt nivel al carburantului înregistrat vreodată la noi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Lidl oferă gadget-uri la prețuri mici: tabletă pentru desen la numai 12 lei
go4it.ro
Lidl oferă gadget-uri la prețuri mici: tabletă pentru desen la numai 12 lei
Câtă apă există pe Pământ?
Descopera.ro
Câtă apă există pe Pământ?
Kratos vine la București!
Go4Games
Kratos vine la București!
Sorin Grindeanu anunță că PSD e gata să formeze o majoritate pentru a guverna
Gandul.ro
Sorin Grindeanu anunță că PSD e gata să formeze o majoritate pentru a guverna
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
Mediafax Italia
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
CÂT COSTĂ O NOAPTE la HOTELUL lui CRISTIANO RONALDO din Spania! Pierde clienți...
Mediafax Spania
CÂT COSTĂ O NOAPTE la HOTELUL lui CRISTIANO RONALDO din Spania! Pierde clienți...
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.