BANCUL ZILEI | La bancă: „Aș dori să deschid un cont comun”

Este vineri, iar echipa CANCAN.RO vrea să vă pună zâmbetul pe buze. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie bună!
La bancă: – Aş dori să deschid un cont comun.
– Cu cine?
– Cu cine are bani.
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La doctor
Un bărbat merge la doctor, foarte îngrijorat.
— Domnule doctor, am o problemă gravă. Cred că am început să-mi pierd memoria.
Doctorul îl întreabă:
— De când se întâmplă asta?
— Ce anume?
— Faptul că vă pierdeți memoria.
— Ce memorie?
Doctorul oftează și începe să-i pună câteva întrebări:
— Cum vă numiți?
— Păi… asta e o întrebare foarte personală.
— Unde locuiți?
— Acasă, evident.
— Și cu cine?
— Cu soția mea.
— Și cum o cheamă?
Bărbatul se gândește câteva secunde:
— Nu-mi amintesc… dar dacă mă vede, sigur o recunosc!
La final, doctorul îi prescrie niște pastile.
Bărbatul le ia și pleacă. După câteva minute se întoarce speriat:
— Domnule doctor, am uitat unde este farmacia!
Doctorul:
— Nu-i nimic, mergeți acasă și luați pastilele de acolo.
— Perfect! Dar unde locuiesc?
La restaurant
Un bărbat intră într-un restaurant foarte elegant și se așază la masă.
Vine ospătarul:
— Bună seara! Doriți să vedeți meniul?
— Nu, mulțumesc. Ce aveți mai bun?
— Avem homar, file de vită, somon…
— Perfect. Aduceți-mi un homar.
Ospătarul pleacă, iar după câteva minute se întoarce cu homarul.
Clientul îl privește atent și întreabă:
— E proaspăt?
— Absolut, domnule. A fost adus azi.
— Și cum vă dați seama?
— Dacă nu era proaspăt, nu ar fi ajuns până în farfuria dumneavoastră.
Clientul începe să râdă:
— Bună glumă! Mai aduceți-mi unul.
Ospătarul, puțin surprins:
— Sigur. Dar pentru cine?
— Pentru dumneavoastră.
— Pentru mine?
— Da. Vreau să văd dacă și al doilea e la fel de proaspăt.
Ospătarul pleacă nervos și se întoarce după câteva minute.
Clientul îl întreabă:
— Ei, ce face homarul?
Ospătarul răspunde:
— E bine. Tocmai și-a comandat și el o friptură.
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