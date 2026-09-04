BANCUL ZILEI | La bancă: „Aș dori să deschid un cont comun”

Este vineri, iar echipa CANCAN.RO vrea să vă pună zâmbetul pe buze. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie bună!

La bancă: – Aş dori să deschid un cont comun.

– Cu cine?

– Cu cine are bani.

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La doctor

Un bărbat merge la doctor, foarte îngrijorat.

— Domnule doctor, am o problemă gravă. Cred că am început să-mi pierd memoria.

Doctorul îl întreabă:

— De când se întâmplă asta?

— Ce anume?

— Faptul că vă pierdeți memoria.

— Ce memorie?

Doctorul oftează și începe să-i pună câteva întrebări:

— Cum vă numiți?

— Păi… asta e o întrebare foarte personală.

— Unde locuiți?

— Acasă, evident.

— Și cu cine?

— Cu soția mea.

— Și cum o cheamă?

Bărbatul se gândește câteva secunde:

— Nu-mi amintesc… dar dacă mă vede, sigur o recunosc!

La final, doctorul îi prescrie niște pastile.

Bărbatul le ia și pleacă. După câteva minute se întoarce speriat:

— Domnule doctor, am uitat unde este farmacia!

Doctorul:

— Nu-i nimic, mergeți acasă și luați pastilele de acolo.

— Perfect! Dar unde locuiesc?

La restaurant

Un bărbat intră într-un restaurant foarte elegant și se așază la masă.

Vine ospătarul:

— Bună seara! Doriți să vedeți meniul?

— Nu, mulțumesc. Ce aveți mai bun?

— Avem homar, file de vită, somon…

— Perfect. Aduceți-mi un homar.

Ospătarul pleacă, iar după câteva minute se întoarce cu homarul.

Clientul îl privește atent și întreabă:

— E proaspăt?

— Absolut, domnule. A fost adus azi.

— Și cum vă dați seama?

— Dacă nu era proaspăt, nu ar fi ajuns până în farfuria dumneavoastră.

Clientul începe să râdă:

— Bună glumă! Mai aduceți-mi unul.

Ospătarul, puțin surprins:

— Sigur. Dar pentru cine?

— Pentru dumneavoastră.

— Pentru mine?

— Da. Vreau să văd dacă și al doilea e la fel de proaspăt.

Ospătarul pleacă nervos și se întoarce după câteva minute.

Clientul îl întreabă:

— Ei, ce face homarul?

Ospătarul răspunde:

— E bine. Tocmai și-a comandat și el o friptură.

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