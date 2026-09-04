Dana Marijuana a fost condamnată la 5 ani de închisoare cu executare! Decizia nu este definitivă

Dana Marijuana a primit o condamnare de cinci ani și patru luni de închisoare în dosarul în care este acuzată de trafic de droguri de mare risc și conducerea unui vehicul sub influența unor substanțe. Sentința a fost pronunțată vineri de Tribunalul Constanța, însă hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată.

Potrivit deciziei instanței, fosta artistă a fost condamnată la cinci ani de închisoare pentru infracțiunea de trafic de droguri de mare risc. La această pedeapsă s-a adăugat o condamnare de un an pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Perioada petrecută în arest, scăzută din pedeapsă

Magistrații au aplicat regulile privind contopirea pedepselor, iar în urma acestei proceduri a rezultat o pedeapsă finală de cinci ani și patru luni de închisoare. În stabilirea perioadei efective pe care aceasta ar urma să o execute, instanța a luat în calcul și timpul petrecut deja în diferite forme de privare de libertate.

Tribunalul Constanța a decis ca din pedeapsa stabilită să fie dedusă perioada în care Daniela Coteanu s-a aflat în reținere, arest preventiv și, ulterior, arest la domiciliu.

Intervalul luat în considerare de instanță începe la 22 august 2024 și este calculat până la zi. Astfel, perioada în care Dana Marijuana s-a aflat sub măsurile dispuse de autorități nu este ignorată în momentul executării sentinței.

În același dosar au fost judecați și doi bărbați despre care anchetatorii susțin că ar fi fost implicați în activitățile pentru care s-a deschis cauza penală.

Cristi-Alin Neagu a primit o pedeapsă de șase ani și trei luni de închisoare pentru trafic de droguri de risc și deținere de droguri de risc în vederea consumului propriu. Un alt inculpat, Mugur-Valentin Nicula, a fost condamnat la șase ani și patru luni de închisoare pentru aceleași fapte. Prin urmare, în cazul tuturor celor trei persoane cercetate în această cauză, instanța a dispus condamnări cu executarea unor pedepse privative de libertate.