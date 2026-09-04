Mirabela Grădinaru, apariție elegantă alături de Maia Sandu. Cum arată ținuta partenerei lui Nicușor Dan

Mirabela Grădinaru a avut o apariție elegantă și rafinată la Chișinău, acolo unde a participat la o conferință internațională dedicată unui subiect tot mai important pentru societatea actuală: siguranța copiilor și adolescenților în mediul online. Partenera președintelui Nicușor Dan a fost prezentă la eveniment alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, iar cele două au avut și un detaliu vestimentar în comun.

Evenimentul organizat în capitala Republicii Moldova a reunit oficiali, specialiști, reprezentanți ai instituțiilor publice, ai mediului academic, ai societății civile și ai organizațiilor de tineret. Tema întâlnirii a fost legată de impactul pe care îl are mediul digital asupra sănătății mintale și a stării de bine a copiilor și adolescenților.

Mirabela Grădinaru și Maia Sandu, apariții în aceeași nuanță

Pentru această ocazie, Mirabela Grădinaru a optat pentru o ținută feminină, elegantă și potrivită unui eveniment de asemenea amploare. Partenera lui Nicușor Dan a ales o rochie midi de un albastru intens, o culoare apropiată de cea purtată în aceeași zi de Maia Sandu. Apariția sa a fost completată de accesorii discrete, care au păstrat aerul sofisticat al întregii ținute.

Culoarea a fost elementul care a făcut ca aparițiile celor două femei să aibă un punct comun. Dacă Maia Sandu a ales o rochie-costum albastră, cu o croială precisă și un aspect protocolar, Mirabela Grădinaru a mizat pe o rochie cu o linie mai fluidă și feminină.

Rochia purtată de partenera președintelui României are lungime midi și urmărește elegant linia siluetei. Modelul este prevăzut cu un decolteu larg, de tip bărcuță, mâneci trei-sferturi și un șliț discret, care oferă libertate de mișcare.

Mirabela Grădinaru și-a completat ținuta cu un colier fin, purtat la baza gâtului, și o pereche de pantofi într-o nuanță deschisă, care au oferit un contrast delicat cu albastrul intens al rochiei. Alegerea vestimentară a fost una deja familiară pentru Mirabela Grădinaru. Rochia, creată de brandul Andreei Raicu, are un preț de 1.250 de lei și a mai fost purtată de aceasta în cadrul unui alt eveniment internațional important.

Piesa vestimentară aleasă pentru vizita de la Chișinău nu se află pentru prima dată în garderoba de evenimente internaționale a Mirabelei Grădinaru. Aceasta a mai purtat rochia la summitul dedicat copiilor, educației și provocărilor generate de tehnologie, organizat la Washington de Melania Trump, prima-doamnă a Statelor Unite.

Și atunci, Mirabela Grădinaru a ales să păstreze un stil elegant și discret, accesorizând rochia cu același colier fin. Repetarea ținutei la două evenimente cu tematică asemănătoare poate fi privită și ca o alegere practică și rafinată, rochia potrivindu-se foarte bine contextelor oficiale.

VEZI ȘI: Prima Doamnă a României își duce fiica la școală pe jos! Mirabela Grădinaru ne arată farmecul discret al decenței

Porecla pe care o are Mirabela Grădinaru. Cum i se mai spune partenerei lui Nicușor Dan