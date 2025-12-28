Porecla pe care o are Mirabela Grădinaru. Cum i se mai spune partenerei lui Nicușor Dan

În rarele momente în care a acceptat să vorbească public despre viața sa personală, familie și părinți, Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, și-a deschis sufletul în cadrul unui interviu de colecție. Printre altele, Prima Doamnă a dezvăluit porecla cu care s-a ales de pe vremea când era o copilă.

Odată cu investirea lui Nicșor Dan în funcția de președinte al României, Mirabela Grădinaru, partenera și mama celor doi copii ai săi, a atras imediat atenția opiniei publice. În cadrul unui interviu sincer, Prima Doamnă a vorbit deschis despre legătura profundă cu părinții ei, dar și despre momentele delicate din viața sa.

Ce poreclă are Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan

Originară din Vaslui, Mirabela Grădinaru a rămas extrem de legată de locul natal, de familie și de copilărie. Pentru că tot este perioada sărbătorilor de iarnă, Prima Doamnă a rememorat momentele petrecute la Vaslui alături de părinții ei. Tatăl ei era cel care se ocupa de împodobitul și ornarea bradului de Crăciun. Cu tristețe în glas, Mirabela Grădinaru a dezvăluit că părintele ei o alinta „Bela”, poreclă pe care o are și în prezent.

Destinul a făcut ca tatăl Mirabelei Grădinaru să se stingă din viață în urmă cu mulți ani. Ziua în care și-a pierdut părintele a fost una dintre cele mai dureroase momente din viața ei, însă legătura simbolică dintre tată și fiică a rămas la fel de vie. În prezent, două dintre mătușile sale o alintă „Bela”, semn că trecutul nu este atât de îndepărtat pe cât pare.

„Am avut o copilărie foarte frumoasă (…) sărbătorile le petreceam cu părinții și bunicii. De brad se ocupa tatăl nostru. El era cel care ne organiza pe noi copiii să împodobim bradul. Pe tata l-am pierdut cu mulți ani în urmă. În perioada sărbătorilor de iarnă, tatăl meu iubea foarte mult obiceiurile și ne reamintea că putem să colindăm bunicii, ne cânta colinde. Mergeam cu colindul în familie, chiar și pe la 13 ani îmi colindam bunicii și mătușile”, a dezvăluit partenera de viață a președintelui într-un interviu pentru Digi24.

