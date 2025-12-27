Acasă » Știri » Ce interdicție a avut Mirabela Grădinaru în prima lună de președinție a lui Nicușor Dan. Fiica celor doi a pătimit cel mai mult

Ce interdicție a avut Mirabela Grădinaru în prima lună de președinție a lui Nicușor Dan. Fiica celor doi a pătimit cel mai mult

De: Denisa Iordache 27/12/2025 | 17:30
Ce interdicție a avut Mirabela Grădinaru în prima lună de președinție a lui Nicușor Dan. Sursă: Inquam Photos / George Călin

Mirabela Grădinaru a făcut mărturisiri neștiute de români. Partenera de viață a lui Nicușor Dan a spus cum i s-a schimbat viața de când acesta a devenit președintele României. Toate detaliile în articol. 

Mirabela Grădinaru este partenera de viață a președintelui Nicușor Dan și are doi copii împreună cu șeful de stat. Relația celor doi a fost intens discutată de români, mai ales pentru că aceștia nu s-au căsătorit încă. 

Ce interdicție a avut Mirabela Grădinaru

Aceasta a mărturisit că viața familiei nu s-a schimbat din momentul în care Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale, dar a recunoscut că în prima lună de la rezultatul victorios al soțului ei nu a putut să meargă în mall alături de cei doi copii. Acest lucru a afectat-o pe Aheea, căreia îi place foarte mult să se plimbe și să meargă la mall.

„Comportându-ne normal, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic în viețile noastre. Știu că au fost în primele zile, când m-am dus la birou, colegii mei mă întrebau «Mai vii?» Zic: Da. Am primit întrebări și de la grădiniță: Continuă să vină la aceeași grădiniță (despre băiețelul său, n.r.)? Da! Și de la școală (despre fiica sa, n.r.): Da!

Aceeași școală, aceeași grădiniță, același loc de muncă, aceiași prieteni, întâlnirile în Parcul Carol din weekend, stând pe iarbă sau pe bancă. A fost mai greu cu shoppingul în primele 2-3 săptămâni, dar ulterior am obținut și acest drept de a merge la shopping, pentru ca Aheei (n.r. fiica sa și a lui Nicușor Dan) îi place foarte mult să se plimbe, nu neapărat să cumpere, dar să meargă și ea la mall, măcar o jumătate de oră să se plimbe printr-un magazin, două.” 

Party de Crăciun la Palatul Cotroceni: Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au primit colindători și cadouri, iar președintele s-a pozat imediat cu ele 

Cursa pentru Primăria Capitalei a început cu “outfit check”. Cum s-au îmbrăcat candidații în ziua cea mare  

