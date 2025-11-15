Mirabela Grădinaru, dezvăluiri cu ochii în lacrimi: „Sunt aici ca mamă a doi copii născuți prematur”

Partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a participat la un eveniment organizat la spitalul Universitar, cu ocazia Zilei Prematurității. Cu lacrimi în ochi, aceasta a ținut un discurs, vorbind și despre propria experiență. Prima doamnă a României este ea însăși mamă a doi copii născuți prematur.

Ziua de vineri, 14 noiembrie, a fost una specială la Spitalul Universitar din București. Cu ocazia Zilei Mondială a Prematurităţii (17 noiembrie), Mirabela Grădinaru și cei doi copii ai săi, Aheea (9 ani) și Antim (3 ani), au făcut aici o vizită.

„Sunt aici ca mamă a doi copii născuți prematur… Sunt recunoscătoare… Dumnezeu lucrează prin oameni, prin medici, asistente și kinetoterapeuți. Vouă, mamelor cu copii prematuri vă mulțumesc, am prins curaj că ne va fi bine”, a spus Mirabela Grădinaru, în cadrul evenimentului.

Mirabela Grădinaru, dezvăluiri cu ochii în lacrimi

La evenimentul de la Spitalul Universitar, alături de personalul medical s-au aflat copii născuți prematur și părinții lor, care și-au spus poveștile. Așa că Mirabela Grădinaru a împărtășit, cu emoție în glas și lacrimi în ochi, propria poveste. Aceasta este ea însăși mamă a doi copii născuți prematur.

„Nicio mamă care naște prematur nu este pregătită… Dar, acum, privind în urmă, după atâția ani, eu sunt recunoscătoare pentru cele două nașteri premature, sunt recunoscătoare pentru toți oamenii pe care i-am întâlnit în această călătorie și mi s-a demonstrat încă o dată că Dumnezeu lucrează prin oameni. Și pentru noi Dumnezeu a lucrat prin medici care mi-au vegheat copiii zi și noapte, prin doamnele asistente care au fost atente la fiecare detaliu, prin kinetoterapeuți care au pus suflet pentru fiecare exercițiu făcut cu cei doi copii”, a spus partenera președintelui Nicușor Dan.

De asemenea, Mirabela Grădinaru le-a mulțumit și tuturor mamelor de copii născuți prematur a căror povești au inspirat-o și i-au dat încredere.

„Am prins curaj că va fi bine și pentru noi”, a mai spus Mirabela Grădinaru.

