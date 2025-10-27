Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului! Gestul lui l-a făcut pe președintele României să râdă

Președintele Nicușor Dan a mers, duminică – 26 octombrie, la ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale. Acesta nu și-a făcut apariția singur, ci însoțit de întreaga sa familie. Mirabela Grădinaru și cei doi copii i-au fost alături în această zi importantă. Ei bine, mezinul familiei a făcut deliciul publicului. Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii. Iar toate privirile s-au întors către el.

Catedrala Mântuirii Neamului a fost sfințită, duminică, într-o slujbă oficiată de către Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, şi de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoţi şi 12 diaconi. La eveniment au participat o mulțime de invitați, printre care s-a numărat și președintele Nicușor Dan. Acesta a venit însoțit de întreaga familie.

Fiul lui Nicușor Dan, moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului

La ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale au participat mii de oameni şi 2.500 de invitați oficiali, printre care premierul Ilie Bolojan, preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, foştii preşedinţi Emil Constantinescu şi Traian Băsescu, Principesa Margareta şi Principele Radu, dar și președintele Nicușor Dan. Acesta din urmă a venit însoțit de întreaga sa familie.

Ei bine, fiul cel mic al șefului statului a fost protagonistul mai multor momente haioase. Senin și plin de energie, micuțul le-a jucat câteva feste părinților. Un moment amuzant, ce a devenit imediat viral, a avut loc la scurt timp după ce familia prezidențială a coborât din mașină. Fiul cel mic al președintelui a încercat să facă fotografii cu oamenii care i-au întâmpinat.

Mai mult, imediat după, micuțul a profitat de neatenția celor din jur și a plecat în altă direcție, stârnind amuzamentul celor prezenți și pe al părinților. Mama sa l-a recuperat imediat, dar momentul a fost unul delicios și l-a făcut să râdă chiar și pe Nicușor Dan.

După ce întreaga ceremonie s-a terminat, fiul cel mic al lui Nicușor Dan a continuat să fie în centrul atenției. Ca și la sosire, micuțul a furat, din nou, toate privirile. Acesta a ieșit din catedrală cu trăistuța sa primită de la clerici și a coborât treptele voios, fără să îi pese că toată atenția era ațintită asupra lui.

Foto: Mediafax, CANCAN.RO