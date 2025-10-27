Acasă » Știri » Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului! Gestul lui l-a făcut pe președintele României să râdă

Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului! Gestul lui l-a făcut pe președintele României să râdă

De: Alina Drăgan 27/10/2025 | 09:04
Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Președintele Nicușor Dan a mers, duminică – 26 octombrie, la ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale. Acesta nu și-a făcut apariția singur, ci însoțit de întreaga sa familie. Mirabela Grădinaru și cei doi copii i-au fost alături în această zi importantă. Ei bine, mezinul familiei a făcut deliciul publicului. Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii. Iar toate privirile s-au întors către el. 

Catedrala Mântuirii Neamului a fost sfințită, duminică, într-o slujbă oficiată de către Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, şi de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoţi şi 12 diaconi. La eveniment au participat o mulțime de invitați, printre care s-a numărat și președintele Nicușor Dan. Acesta a venit însoțit de întreaga familie.

Fiul lui Nicușor Dan, moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului

La ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale au participat mii de oameni şi 2.500 de invitați oficiali, printre care premierul Ilie Bolojan, preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, foştii preşedinţi Emil Constantinescu şi Traian Băsescu, Principesa Margareta şi Principele Radu, dar și președintele Nicușor Dan. Acesta din urmă a venit însoțit de întreaga sa familie.

Ei bine, fiul cel mic al șefului statului a fost protagonistul mai multor momente haioase. Senin și plin de energie, micuțul le-a jucat câteva feste părinților. Un moment amuzant, ce a devenit imediat viral, a avut loc la scurt timp după ce familia prezidențială a coborât din mașină. Fiul cel mic al președintelui a încercat să facă fotografii cu oamenii care i-au întâmpinat.

Cele 3 zodii care atrag norocul și vor fi răsplătite de Univers pentru bunătatea lor. Protecție specială pentru acești nativi, până la finalul anului
Cele 3 zodii care atrag norocul și vor fi răsplătite de Univers pentru...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...
Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului /Foto: Mediafax

Mai mult, imediat după, micuțul a profitat de neatenția celor din jur și a plecat în altă direcție, stârnind amuzamentul celor prezenți și pe al părinților. Mama sa l-a recuperat imediat, dar momentul a fost unul delicios și l-a făcut să râdă chiar și pe Nicușor Dan.

După ce întreaga ceremonie s-a terminat, fiul cel mic al lui Nicușor Dan a continuat să fie în centrul atenției. Ca și la sosire, micuțul a furat, din nou, toate privirile. Acesta a ieșit din catedrală cu trăistuța sa primită de la clerici și a coborât treptele voios, fără să îi pese că toată atenția era ațintită asupra lui.

Ce a făcut mulțimea când Principesa Margareta și Principele Radu au ajuns la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului

Nu e o glumă! Cât costă ceasul de aur pe care Gigi Becali l-a purtat în ziua sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului | EXCLUSIV

Foto: Mediafax, CANCAN.RO

Tags:
Iți recomandăm
Bianca și Cornel Păsat locuiesc din nou împreună! Ce reguli stricte au cei doi acum: „Pericolul nu a trecut”
Știri
Bianca și Cornel Păsat locuiesc din nou împreună! Ce reguli stricte au cei doi acum: „Pericolul nu a…
Câte zile cu ploi vom avea în noiembrie 2025. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru București și România
Știri
Câte zile cu ploi vom avea în noiembrie 2025. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru București și România
Peiu: Bomba de sub scaunul UE: împrumuturi colosale în valoare de 900 de miliarde de euro
Mediafax
Peiu: Bomba de sub scaunul UE: împrumuturi colosale în valoare de 900 de...
Câți bani a primit Cătălin Botezatu pentru o singură apariție la ASIA EXPRESS 2025
Gandul.ro
Câți bani a primit Cătălin Botezatu pentru o singură apariție la ASIA EXPRESS...
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
Prosport.ro
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea...
Un pompier chemat la o intervenție a descoperit că victima era chiar fiul său. Tânărul murise într-un accident rutier
Adevarul
Un pompier chemat la o intervenție a descoperit că victima era chiar fiul...
Reacția lui Trump după ce Putin a anunțat că a testat noua rachetă nucleară „invincibilă” Burevestnik
Digi24
Reacția lui Trump după ce Putin a anunțat că a testat noua rachetă...
Elon Musk controlează două treimi din sateliții activi de pe orbită
Mediafax
Elon Musk controlează două treimi din sateliții activi de pe orbită
Parteneri
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A slăbit 45 kg și arată superb! Soțul ei e unul dintre cei mai râvniți bărbați
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A...
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
Click.ro
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador Dalí și a fost vândut cu peste 50.000 de euro
Digi 24
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă...
„Escadrila morții” israeliană lichidează în secret ucigași și răpitori ai Hamas. 1.500 de nume sunt pe lista neagră
Digi24
„Escadrila morții” israeliană lichidează în secret ucigași și răpitori ai Hamas. 1.500 de nume sunt...
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
Promotor.ro
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
TOP 7 SCULE Parkside la Lidl, inclusiv un combo care merită toată atenția
go4it.ro
TOP 7 SCULE Parkside la Lidl, inclusiv un combo care merită toată atenția
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Go4Games
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Câți bani a primit Cătălin Botezatu pentru o singură apariție la ASIA EXPRESS 2025
Gandul.ro
Câți bani a primit Cătălin Botezatu pentru o singură apariție la ASIA EXPRESS 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Bianca și Cornel Păsat locuiesc din nou împreună! Ce reguli stricte au cei doi acum: „Pericolul ...
Bianca și Cornel Păsat locuiesc din nou împreună! Ce reguli stricte au cei doi acum: „Pericolul nu a trecut”
Câte zile cu ploi vom avea în noiembrie 2025. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru ...
Câte zile cu ploi vom avea în noiembrie 2025. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru București și România
Nu e un banc! Câte sute de lei costă o icoană aurită de la Catedrala Națională. Cine le-a primit ...
Nu e un banc! Câte sute de lei costă o icoană aurită de la Catedrala Națională. Cine le-a primit gratis?
BANCUL DE LUNI | „Cine a stricat televizorul?”
BANCUL DE LUNI | „Cine a stricat televizorul?”
A stat sau nu ilegal în fosta vilă a lui Traian Băsescu? Ilie Bolojan rupe tăcerea: „Când ești ...
A stat sau nu ilegal în fosta vilă a lui Traian Băsescu? Ilie Bolojan rupe tăcerea: „Când ești pe această funcție, ai dreptul…”
Cât rezistă un implant dentar? Află durata medie de viață
Cât rezistă un implant dentar? Află durata medie de viață
Vezi toate știrile
×