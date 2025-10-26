Acasă » Știri » Gestul lui Nicușor Dan în fața mulțimii, când a ajuns la Catedrala Mântuirii Neamului. Președintele României a fost singurul care a făcut asta!

Gestul lui Nicușor Dan în fața mulțimii, când a ajuns la Catedrala Mântuirii Neamului. Președintele României a fost singurul care a făcut asta!

De: Mirela Loșniță 26/10/2025 | 12:19

La Catedrala Națională au ajuns atât fostul premier Marcel Ciolacu, cât și membrii Familiei Regale. De asemenea, foștii președinți Emil Constantinescu și Traian Băsescu și-au făcut apariția la evenimentul istoric. Președintele României, Nicușor Dan, a fost ultimul care a ajuns la ceremonie, însoțit de soția sa și de cei doi copii. Spre deosebire de ceilalți invitați, familia președintelui s-a oprit și a salutat credincioșii.

În momentul în care întreaga familie a coborât din mașină, băiețelul lui Nicușor Dana luat-o la fugă prin curtea Catedralei, iar mama sa, Mirabela, a alergat imediat după el, încercând să îl prindă. Președintele țării a optat pentru a ținută clasică, formată dintr-un costum negru, la care a asortat o cămașă albă, iar soția sa, Mirabela, a ales o rochie neagră, iar pe cap a purtat un accesoriu discret care a completat perfect look-ul pentru acest eveniment istoric. (VEZI DETALII AICI).

Zi istorică pentru România

Principesa Margareta și Principele Radu au fost, de asemenea, prezenți la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Cele două personalități marcante ale Casei Regale a României au fost primite cu aplauze de credincioși. Principesa și Principele au atras atenția la sosirea lor la Catedrala Națională, însă au ales să salute mulțimea doar în momentul în care au fost întâmpinați cu aplauze.

Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea Catedralei Neamului, duminică dis-de-dimineață
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Șeful statului îi va primi la Palatul Cotroceni pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, şi pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Președintele României îl va decora pe Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, şi a Patriarhiei Române.

Astăzi, 26 octombrie 2025, Catedrala Națională din București și-a deschis larg porțile pentru credincioșii din întreaga țară, iar pictura este sfințită printr-un eveniment istoric. Este cea mai mare catedrală din lume, iar acest eveniment reunește oficialități, preoți și extrem de mulți credincioși din întreaga lume.

La ceremonie au mai ajuns George Simion, liderul AUR, Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, Ilie Bolojan și Gigi Becali, aceștia intrând deja în Catedrala Națională, în timp ce premierul a pășit prin ușa principală. Printre invitații de onoare se numără și Maia Sandu, președintele Republicii Moldova.

Catedrala Națională are o înălțime de 127 metri. Clopotele au o greutate totală de 33 de tone şi se află la o înălţime de 60 de metri. Totodată, catedrala se remarcă prin cel 27 de uși de bronz cu reprezentări iconografice, acestea urmând a fi coordonate de un sistem computerizat care va comanda deschiderea automată în caz de alarmă.

Gigi Becali a ajuns la Catedrala Mântuirii Neamului! Azi, 26 octombrie 2025, se sfințește cea mai mare biserică ortodoxă din lume

Ce a făcut mulțimea când Principesa Margareta și Principele Radu au ajuns la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului

