Președintele României, alături de familie la sfințirea Catedralei. Prima Doamnă, apariție sobră la evenimentul istoric. Ce ținută a ales Maia Sandu

Astăzi a avut loc sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, cea mai mare biserică ortodoxă din lume. Zeci de mii de oameni, oficiali și pelerini au venit din toate colțurile țării pentru a participa la acest eveniment istoric. Maia Sandu, președinta Republicii Moldova și Mirabela, soția lui Nicușor Dan, și-au făcut apariția la sfințirea Catedralei Neamului, atrăgând privirile tuturor prin ținutele lor elegante. Fiecare detaliu a fost remarcat de toți cei prezenți.

Slujba de sfințire este oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul Daniel, Bisericii Ortodoxe Române alături de un sobor format din 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi. Construcția catedralei a început în urmă cu 15 ani și a costat peste 200 de milioane de euro.

Președintele României, Nicușor Dan, a sosit la ceremonie, însoțit de soția sa și de cei doi copii. Președintele țării a optat pentru a ținută clasică, formată dintr-un costum negru, la care a asortat o cămașă albă. Soția Nicușor Dan a purtat o ținută neagră, simplă și elegantă. Pe cap, a ales un accesoriu discret care a completat perfect look-ul pentru acest eveniment istoric.

Președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, politicieni, invitați din numeroase țări, vedete, dar și mii de oameni simpli au venit să fie martori la cum se scrie istoria ortodoxiei în fața lor.

Mai mult decât atât, Maia Sandu și-a făcut și ea apariția la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Președinta Republicii Moldova s-a îmbrăcat într-un palton burgundi, care i-a oferit un aer elegant, completat de o bluză de culoare verde. În momentul în care a ajuns, aceasta a fost întâmpinată cu respect de un grup de preoți, care au condus-o spre intrarea principală a catedralei.

Șeful statului îi va primi la Palatul Cotroceni pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, şi pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Președintele României îl va decora pe Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, şi a Patriarhiei Române.

Catedrala Națională are o înălțime de 127 metri. Clopotele au o greutate totală de 33 de tone şi se află la o înălţime de 60 de metri. Totodată, catedrala se remarcă prin cel 27 de uși de bronz cu reprezentări iconografice, acestea urmând a fi coordonate de un sistem computerizat care va comanda deschiderea automată în caz de alarmă.

