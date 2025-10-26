Gigi Becali a ajuns la Catedrala Mântuirii Neamului! Azi, 26 octombrie 2025, se sfințește cea mai mare biserică ortodoxă din lume

Astăzi, 26 octombrie 2025, este o zi foarte importantă pentru ortodoxia din România. Zeci de mii de oameni, oficiali și pelerini vor veni din toate colțurile țării pentru a participa la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, un moment ce va rămâne în istorie. Încă de la primele ore ale zilei, Gigi Becali și-a făcut apariția la locașul sfânt. CANCAN.RO vă prezintă primele imagini cu Catedrala Națională din această zi specială, dar și cu latifundiarul din Pipera.

Credincioșii ortodocși vor putea călca de acum pragul Catedralei Mântuirii Neamului. Locașul sfânt se va deschide și va deveni funcțional. Lucrările au durat 15 ani și au costat 270 de milioane de euro. Catedrala Națională are o înălțime de 127 de metri, mai mult decât cea a Parlamentului, ferestre superioare care oferă o priveliște asupra întregii Capitale și un interior care măsoară peste 13.000 de metri pătrați.

Gigi Becali a ajuns la Catedrala Mântuirii Neamului

Printre primele persoane care și-au făcut apariția în fața Catedralei Mântuirii Neamului s-a numărat și Gigi Becali. Credința latifundiarului din Pipera este cunoscută de întregul popor român. Becali propovăduiește cuvântul Domnului de fiecare dată când are ocazia, iar prezența lui la un astfel de eveniment era de necontestat.

În această zi specială, Gigi Becali s-a îmbrăcat într-un palton negru lung, elegant, o pereche de pantaloni cu dungi alb-negru și încălțăminte neagră. La această ținută el a optat și pentru o pereche de ochelari de soare negri. Ajuns la locașul sfânt, latifundiarul din Pipera s-a închinat în fața jurnaliștilor prezenți.

Nicușor Dan a ajuns, de asemenea, la sluja de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului. Șeful statului îi va primi la Palatul Cotroceni pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, şi pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Președintele României îl va decora pe Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, şi a Patriarhiei Române.

Catedrala Mântuirii Neamului reprezintă visul a doi regi și șase patriarhi, vis ce a apărut în urmă cu 125 de ani. Construirea celui mai mare lăcaș de cult ortodox din lume a durat 15 ani. Locașul sfânt s-a ridicat în anul 2010 pe Dealul Arsenalului. Deși statul român a dat două legi pentru a sprijini proiectul, construcția a fost blocată pentru mai mult de un secol din cauza războaielor, crizelor politice și economice.

CITEȘTE ȘI:

Imagini fabuloase cu interiorul Catedralei Mântuirii Neamului. Duminică va fi sfințită

LIVE TEXT | Se sfințește Catedrala Mânturii Neamului de către Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române