Imagini fabuloase cu interiorul Catedralei Mântuirii Neamului. Duminică va fi sfințită

Mai sunt doar două zile până când românii vor putea participa la momentul sfințirii Catedralei Naționale. Acesta este un eveniment istoric pentru ortodoxie. Zeci de mii de oameni, oficiali și pelerini vor veni din toate colțurile țării.

Catedrala Mântuirii Neamului reprezintă visul a doi regi și șase patriarhi de aproape 125 de ani. Construirea celui mai mare lăcaș de cult ortodox din lume a durat 15 ani. Locașul sfânt s-a ridicat în anul 2010 pe Dealul Arsenalului. Deși statul român a dat două legi pentru a sprijini proiectul, construcția a fost blocată pentru mai mult de un secol din cauza războaielor, crizelor politice și economice.

Va avea loc sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului

Lucrările au durat 15 ani și au costat 270 de milioane de euro. Catedrala Națională are o înălțime de 127 de metri, mai mult decât crea a Parlamentului, ferestre superioare care oferă o priveliște asupra întregii Capitale și un interior care măsoare peste 13.000 de metri pătrați.

De asemenea, din cele 400 de ferestre ale Capitalei, 120 sunt vitralii. Lumina este dată și de cinci candelabre din bronz cu podoabe de piatră albă și cruci patriarhale.

Sub catedrală se regăsesc două săli polivalente, fiecare având propriul altar. În interior se găsesc 8 lifturi și 6 clopote care cântăresc 33 de tone. Înălțimea clopotului mare depășește 3 metri, iar clopotul principal este cel mai mare clopot cu balans liber din lume.

Cele șase clopote vor putea fi auzite de la 15 km distanță. Mai exact, toată Capitala le va auzi. Catedrala Mântuirii Neamului are 28 de uși de bronz care sunt coordonate computerizat și se deschid simultan în cazul unei alarme.

Acest proiect cu o mare însemnătate pentru țara noastră a fost proiectat să reziste la cutremure cu o magnitudine de peste 8,5.

CITEȘTE ȘI:

Ce semnificație are, de fapt, fenomenul unic apărut pe cer la vizita Papei Francisc în Ungaria: „Se întâmplă o dată la 10 ani”

BREAKING NEWS. Compania Google ar putea fi amendată în România pentru ofensarea ”Catedralei Mântuirii Neamului”! Secretarul de stat Cristian Jura: ”Am început o investigație!” + ”Cei de la Google au fost audiați”. DECLARAȚII EXCLUSIVE