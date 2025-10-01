Cea mai puternică rugăciune de Acoperământul Maicii Domnului. Rostește aceste cuvinte azi, 1 octombrie 2025, și vei scăpa de necazuri!

Creștinii ortodocși sărbătoresc o zi mare, trecută cu cruce roșie în calendarul ortodox. Astăzi, 1 octombrie, este Acoperământul Maicii Domnului, o sărbătoare prăznuită de Biserica Ortodoxă. Vezi în articol rugăciunea pe care trebuie să o rostești astăzi!

Această sărbătoare este foarte importantă pentru creștinii ortodocși. Acoperământul Maicii Domnului le aduce aminte de minunea săvârșită în Biserica Maicii Domnului din cartierul Vlaherne din Constantinopol.

Cea mai puternică rugăciune de Acoperământul Maicii Domnului

Și această sărbătoare are tradițiile ei specifice. De Adormirea Maicii Domnului se spune că este bine să ții post, pentru a fi ferit de necazuri. Cei care vor să țină acest post trebuie să știe că în această zi se consumă doar covrigi, apă și ceai.

Tradiția spune și că gospodarii sunt sfătuiți să își stropească vitele cu apă sfințită de Acoperământul Maicii Domnului, pe 1 octombrie.

De asemenea, în această zi de mare sărbătoare este bine ca cei trecuți la cele veșnice să fie pomeniți.

Rostește această rugăciune azi, pentru a fi ferit de necazuri:

„Preacurată Doamnă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, care poți face tot binele, primește aceste cinstite daruri, care se cuvin numai ție, de la noi nevrednicii robii tăi, Ceea ce ești aleasă din toate neamurile și te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile cerești și pământești. Căci pentru tine a fost cu noi Domnul puterilor și prin tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu și ne-am învrednicit de Sfântul Trup și de Preacuratul Lui Sânge. Pentru aceasta fericită ești în neamurile neamurilor, ceea ce ești de Dumnezeu fericită, mai luminată decât heruvimii și mai cinstită decât serafimii. Și acum, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare Fecioară, întru tot lăudată, nu înceta a te ruga pentru noi, nevrednicii robii tăi, ca să ne izbăvim de sfatul celui înșelător și de toată primejdia, și să fim păziți nevătămați de toată lovirea cea înveninată a diavolului; ci până în sfârșit cu rugăciunile tale păzește-ne pe noi neosândiți. Ca prin paza și cu ajutorul tău fiind mântuiți, slavă, laudă, mulțumită și închinăciune, pentru toate să înălțăm, Unuia în Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”

