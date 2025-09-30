Sărbătoare mare pe 1 octombrie. Ce NU trebuie să faci sub nicio formă în această zi

În fiecare an, pe data de 1 octombrie, credincioșii ortodocși sărbătoresc Acoperământul Maicii Domnului. Această sărbătoare mai este cunoscută și sub denumirea de Pocroave. În această zi importantă, românii respectă o serie de tradiții și obiceiuri, transmise din generație în generație.

Această mare sărbătoare a fost prăznuită pentru prima dată în Biserica Ortodoxă Rusă, în secolul al XII-lea și a fost considerată momentul în care rugăciunile către Maica Domnului aduc ocrotire și ajutor divin. Potrivit tradiției, în această zi, gospodinele pregătesc plăcinte cu mere sau dovleac, pe care le oferă de pomană.

Ce nu trebuie să faci sub nicio formă pe 1 octombrie

Tot în această zi, credincioșii aleg să țină post, sperând că vor fi feriți de boli, necazuri sau accidente. Se spune că fetele care sunt împodobite pentru nuntă, vor avea parte de o căsnicie lungă alături de soț, dar și de fericire. În unele zone ale țării, animalele din gospodării sunt stropite cu apă sfințită pentru a fi ferite de boli în sezonul rece.

Este foarte important de menționat că în această zi sfântă, nu se taie părul. Podoaba capilară este considerată un adevărat simbol al forței spirituale, a sănătății și vitalității. Cu atât mai mult, această superstiție ar fi plecat chiar de la ideea că părul ar reprezenta o legătură dintre Dumnezeu și om. Se spune că părul tăiat va rămâne în legătură cu corpul și nu trebuie să fie aruncat sau ars, că ar putea fi luat de vrăjitoarele care pot face farmece. De asemenea, în ziua de Pocroave, se ține post până la prânz și tot în aceeași zi se pomenesc cei care au trecut în neființă.

Rugăciune de Acoperământul Maicii Domnului

„Acoperă-ne pe noi cu Acoperământul tău, Preasfântă Fecioară, în ziua răutăţilor noastre. Acoperă-ne în toate zilele noastre și mai ales în ziua cea rea, când sufletul de trup se va despărţi, de faţă să ne stai întru ajutor şi să ne acoperi pe noi de duhurile cele rele din văzduh, de sub cer şi din ziua înfricoşătoarei judecăţi. Să ne acoperi pe noi întru ascunsul Acoperământului tău”.

De ce nu e bine să speli când e sărbătoare cu cruce roșie în calendarul ortodox

Sărbătoare mare pe 1 octombrie! De ce NU ai voie să îți tunzi părul în această zi