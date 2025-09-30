Acasă » Știri » Sărbătoare mare pe 1 octombrie. Ce NU trebuie să faci sub nicio formă în această zi

Sărbătoare mare pe 1 octombrie. Ce NU trebuie să faci sub nicio formă în această zi

De: Mirela Loșniță 30/09/2025 | 13:54
Sărbătoare mare pe 1 octombrie. Ce NU trebuie să faci sub nicio formă în această zi
Foto: doxologia.ro

În fiecare an, pe data de 1 octombrie, credincioșii ortodocși sărbătoresc Acoperământul Maicii Domnului. Această sărbătoare mai este cunoscută și sub denumirea de Pocroave. În această zi importantă, românii respectă o serie de tradiții și obiceiuri, transmise din generație în generație.

Această mare sărbătoare a fost prăznuită pentru prima dată în Biserica Ortodoxă Rusă, în secolul al XII-lea și a fost considerată momentul în care rugăciunile către Maica Domnului aduc ocrotire și ajutor divin. Potrivit tradiției, în această zi, gospodinele pregătesc plăcinte cu mere sau dovleac, pe care le oferă de pomană.

Ce nu trebuie să faci sub nicio formă pe 1 octombrie

Tot în această zi, credincioșii aleg să țină post, sperând că vor fi feriți de boli, necazuri sau accidente. Se spune că fetele care sunt împodobite pentru nuntă, vor avea parte de o căsnicie lungă alături de soț, dar și de fericire. În unele zone ale țării, animalele din gospodării sunt stropite cu apă sfințită pentru a fi ferite de boli în sezonul rece.

Este foarte important de menționat că în această zi sfântă, nu se taie părul. Podoaba capilară este considerată un adevărat simbol al forței spirituale, a sănătății și vitalității. Cu atât mai mult, această superstiție ar fi plecat chiar de la ideea că părul ar reprezenta o legătură dintre Dumnezeu și om. Se spune că părul tăiat va rămâne în legătură cu corpul și nu trebuie să fie aruncat sau ars, că ar putea fi luat de vrăjitoarele care pot face farmece. De asemenea, în ziua de Pocroave, se ține post până la prânz și tot în aceeași zi se pomenesc cei care au trecut în neființă.

Nicușor Dan vrea să exporte „experiența” României, căpătată în procesul de aderare la UE
Nicușor Dan vrea să exporte „experiența” României, căpătată în procesul de aderare la...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Rugăciune de Acoperământul Maicii Domnului

„Acoperă-ne pe noi cu Acoperământul tău, Preasfântă Fecioară, în ziua răutăţilor noastre. Acoperă-ne în toate zilele noastre și mai ales în ziua cea rea, când sufletul de trup se va despărţi, de faţă să ne stai întru ajutor şi să ne acoperi pe noi de duhurile cele rele din văzduh, de sub cer şi din ziua înfricoşătoarei judecăţi. Să ne acoperi pe noi întru ascunsul Acoperământului tău”.

De ce nu e bine să speli când e sărbătoare cu cruce roșie în calendarul ortodox

Sărbătoare mare pe 1 octombrie! De ce NU ai voie să îți tunzi părul în această zi

Tags:
Iți recomandăm
Ramona Bădescu își dezvăluie secretele frumuseții. Cum se menține vedeta într-o formă de invidiat la 56 de ani
Știri
Ramona Bădescu își dezvăluie secretele frumuseții. Cum se menține vedeta într-o formă de invidiat la 56 de ani
Fiul soţilor Ceauşescu, diagnosticat cu probleme grave de sănătate. Bolnav şi neputincios, Valentin cere ajutorul statului
Știri
Fiul soţilor Ceauşescu, diagnosticat cu probleme grave de sănătate. Bolnav şi neputincios, Valentin cere ajutorul statului
Blestemul care s-a abătut asupra familiei Ceaușescu. Valentin a fost diagnosticat cu probleme medicale și nu are bani pentru tratament. El cere ajutorul statului român
Mediafax
Blestemul care s-a abătut asupra familiei Ceaușescu. Valentin a fost diagnosticat cu probleme...
Nicușor Dan vrea să exporte „experiența” României, căpătată în procesul de aderare la UE
Gandul.ro
Nicușor Dan vrea să exporte „experiența” României, căpătată în procesul de aderare la...
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care are 5 divorțuri
Prosport.ro
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de...
Moment comic cu Cristi Chivu. Căștile folosite pentru traducere i-au spart urechile și l-au făcut să plângă
Adevarul
Moment comic cu Cristi Chivu. Căștile folosite pentru traducere i-au spart urechile și...
VIDEO Viral pe TikTok: O tânără nepaleză plecată la muncă se întoarce după 2 ani acasă. Cu ce și-a umplut bagajele
Digi24
VIDEO Viral pe TikTok: O tânără nepaleză plecată la muncă se întoarce după...
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților
Mediafax
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților
Parteneri
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul...
FOTO. Simona Halep, strălucitoare de ziua ei. Apariția cu care a tăiat respirația celor din jur
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, strălucitoare de ziua ei. Apariția cu care a tăiat respirația celor din...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
De ce își îneca Ioana Popescu amarul în băutură? Ce confesiuni îi făcuse lui Fabio Niță: „Beau, seară de seară, ca să uit de...” Ce îl rugase înainte de a muri?
Click.ro
De ce își îneca Ioana Popescu amarul în băutură? Ce confesiuni îi făcuse lui Fabio...
WOWBiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Filmare tulburătoare cu o nepaleză care se întoarce acasă după 2 ani în Europa. Cu ce-și umple bagajele: Cât dor și câtă durere
Antena 3
Filmare tulburătoare cu o nepaleză care se întoarce acasă după 2 ani în Europa. Cu...
Nicuşor Dan: România nu era pregătită pentru a intra în UE
Digi 24
Nicuşor Dan: România nu era pregătită pentru a intra în UE
VIDEO Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU: două tinere care lucrau în hotel au murit. Primele ipoteze privind ca
Digi24
VIDEO Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU: două tinere care...
EXCLUSIV | Veste bună pentru șoferi: În 2025, rovinieta nu mai trebuie achitată înaintea călătoriei. Regula stabilită de CNAIR
Promotor.ro
EXCLUSIV | Veste bună pentru șoferi: În 2025, rovinieta nu mai trebuie achitată înaintea călătoriei....
„Lasă-mă să mor!” O mamă și-a salvat fiica de 21 de ani de la moarte, după ce a prins-o de picioare cu ultimele puteri
kanald.ro
„Lasă-mă să mor!” O mamă și-a salvat fiica de 21 de ani de la moarte,...
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an...
Un nou mesaj din partea mamei Andreei Cuciuc, după ce a mărturisit că fiica ei ar fi fost omorâtă. Ce spune soția artistului Igor Cuciuc: “O să am grijă să primească fiecare ce a oferit.”
kfetele.ro
Un nou mesaj din partea mamei Andreei Cuciuc, după ce a mărturisit că fiica ei...
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
WOWBiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei,...
O fată a murit în timpul unui
observatornews.ro
O fată a murit în timpul unui "ritual", în Israel. Pedeapsa primită de cel care...
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Au apărut notificările inutile în Waze. Șoferii se plâng că i-ar putea pune în pericol
go4it.ro
Au apărut notificările inutile în Waze. Șoferii se plâng că i-ar putea pune în pericol
Mister rezolvat: Creierul ne controlează pe noi sau noi pe el?
Descopera.ro
Mister rezolvat: Creierul ne controlează pe noi sau noi pe el?
Șocant, ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat DUR
Viva.ro
Șocant, ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp....
Mario Tudose, transfer la FCSB?! Anunţ de ultimă oră: „Deja ne gândim la înlocuitor şi trebuie să găsim o soluţie”
Fanatik.ro
Mario Tudose, transfer la FCSB?! Anunţ de ultimă oră: „Deja ne gândim la înlocuitor şi...
Louis Munteanu, băgat în şedinţă de şefii CFR-ului după ce a ratat transferul la o echipă mare: „Am discutat cu el! Mesajul este clar”
Fanatik.ro
Louis Munteanu, băgat în şedinţă de şefii CFR-ului după ce a ratat transferul la o...
Ce se întâmplă cu dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară. Anunțul judecătorilor venit azi, 30 septembrie
Capital.ro
Ce se întâmplă cu dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară. Anunțul...
Imagini SUPERBE cu casa de la pădure a Sânzianei Negru. Influencerița are o locuință ruptă din basme. Nicio altă vedetă nu mai are așa ceva! GALERIE FOTO
Romania TV
Imagini SUPERBE cu casa de la pădure a Sânzianei Negru. Influencerița are o locuință ruptă...
Continuarea trilogiei RoboCop pe care fanii o merită
Go4Games
Continuarea trilogiei RoboCop pe care fanii o merită
Călin Georgescu își face partid politic? Anunț pentru românii care l-au votat: Sunt în slujba poporului!
Capital.ro
Călin Georgescu își face partid politic? Anunț pentru românii care l-au votat: Sunt în slujba...
Exclusiv. Cum s-a schimbat viața Alexandrei Căpitănescu după Vocea României. Visul ei a devenit realitate
evz.ro
Exclusiv. Cum s-a schimbat viața Alexandrei Căpitănescu după Vocea României. Visul ei a devenit realitate
Călin Georgescu urma să fie JUDECAT azi pentru propagandă legionară, dar procesul a fost amânat din cauza protestului magistraților
Gandul.ro
Călin Georgescu urma să fie JUDECAT azi pentru propagandă legionară, dar procesul a fost amânat...
Momentele în care numele lui Ion Ţiriac a fost modificat. Cum ar fi trebuit să îl cheme, de fapt, pe magnatul român
as.ro
Momentele în care numele lui Ion Ţiriac a fost modificat. Cum ar fi trebuit să...
Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și când va avea loc înmormântarea jurnalistei
A1
Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și când va avea...
N-a vrut să audă asta! A tăcut, apoi a răbufnit DUR:
radioimpuls.ro
N-a vrut să audă asta! A tăcut, apoi a răbufnit DUR: "Văd că nu înțelegeți!"....
Surpriză! Cine va fi noul preşedinte PSD! Previziunea făcută în direct
Fanatik.ro
Surpriză! Cine va fi noul preşedinte PSD! Previziunea făcută în direct
Motivul pentru care consilierul AUR ce s-a prăbușit cu avionul personal și căruia i s-au amputat picioarele a fost amendat drastic. Cum l-a scăpat instanța
Fanatik.ro
Motivul pentru care consilierul AUR ce s-a prăbușit cu avionul personal și căruia i s-au...
Știrile zilei, 25 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 25 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ramona Bădescu își dezvăluie secretele frumuseții. Cum se menține vedeta într-o formă de invidiat ...
Ramona Bădescu își dezvăluie secretele frumuseții. Cum se menține vedeta într-o formă de invidiat la 56 de ani
Fiul soţilor Ceauşescu, diagnosticat cu probleme grave de sănătate. Bolnav şi neputincios, Valentin ...
Fiul soţilor Ceauşescu, diagnosticat cu probleme grave de sănătate. Bolnav şi neputincios, Valentin cere ajutorul statului
Schimbări importante la Loteria Română! Jucătorii care ghicesc trei numere vor câștiga mai mulți ...
Schimbări importante la Loteria Română! Jucătorii care ghicesc trei numere vor câștiga mai mulți bani
Andreea Raicu, singură sau nu? Vedeta a vorbit despre căsătorie: „O alegere asumată”
Andreea Raicu, singură sau nu? Vedeta a vorbit despre căsătorie: „O alegere asumată”
Hepatita A face ravagii în România. Medicii trag un semnal de alarmă
Hepatita A face ravagii în România. Medicii trag un semnal de alarmă
Ilie Bolojan vorbește despre concedieri masive: „Că ne place, că nu ne place…”
Ilie Bolojan vorbește despre concedieri masive: „Că ne place, că nu ne place…”
Vezi toate știrile
×