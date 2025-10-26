Acasă » Știri » Ce a făcut mulțimea când Principesa Margareta și Principele Radu au ajuns la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului

Ce a făcut mulțimea când Principesa Margareta și Principele Radu au ajuns la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului

26/10/2025 | 10:48
Principesa Margareta și Principele Radu au ajuns la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului

Ziua de 26 octombrie 2025 va intra în istoria României. La sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului au ajuns, în aplauzele publicului, și Principesa Margareta a României și Principele Radu. CANCAN.RO vă prezintă primele imagini din momentul sosirii celor doi! 

Cele două personalități marcante ale Casei Regale a României au fost primite cu aplauze de credincioșii veniți să participe la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Astăzi are loc deschiderea oficială a celei mai mari biserici ortodoxe din lume. Acest lucru marchează deschiderea oficială a lăcașului de cult pentru credincioși.

Principesa Margareta și Principele Radu, prezenți la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului

Principesa Margareta și Principele Radu au ajuns la acest eveniment extrem de important pentru ortodoxia din România. Alteța sa Regală Principesa a optat pentru un palton negru, lung, cambrat asortat cu o broșă argintie elegantă. Ținuta a fost completată de o pălărie neagră rotunjită și de o poșetă neagră, mică și discretă. Bijuteriile sunt fine, demne de prezența fiicei regale- cercei cu perlă și un colier simplu. Principele Radu a optat pentru un palton negru lung, clasic, cu o cămașă albă și cravată în dungi. 

Ținutele celor două personalități exprimă demnitate și respect pentru acest eveniment de mare importanță. 

Principesa Margareta și Principele Radu au ajuns înainte de ora 10.00 la slujba de sfințire a Catedralei Mânturii Neamului
Principesa Margareta și Principele Radu au ajuns înainte de ora 10.00 la slujba de sfințire a Catedralei Mânturii Neamului

Peste 10.000 de credincioși din întreaga țară sunt așteptați să participe la slujba de duminică. Catedrala a fost construită cu zeci de milioane de euro din fonduri publice. Slujba de sfințire va fi oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul Daniel, Bisericii Ortodoxe Române alături de un sobor format din 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi. Construcția catedralei a început în urmă cu 15 ani și a costat peste 200 de milioane de euro. 

LIVE TEXT | Se sfințește Catedrala Mântuirii Neamului de către Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române

Gigi Becali a ajuns la Catedrala Mântuirii Neamului! Azi, 26 octombrie 2025, se sfințește cea mai mare biserică ortodoxă din lume

×