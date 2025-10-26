Acasă » Exclusiv » LIVE TEXT | Se sfințește Catedrala Mântuirii Neamului de către Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române

LIVE TEXT | Se sfințește Catedrala Mântuirii Neamului de către Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române

De: Mirela Loșniță 26/10/2025 | 10:25
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
15 poze
Vezi galeria foto

George Simion este prezent astăzi la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, de către de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române. Evenimentul marchează momentul în care cel mai mare lăcaș ortodox din lume devine oficial funcțional. Liderul AUR se numără printre miile de credincioși care participă la ceremonia istorică. 

UPDATE: ÎnaltPresfințitul Bartolomeu a sfintit cu mir și aghiasmă Catedrala Mântuirii Neamului pe exterior, în cele patru puncte cardinale, iar acum începe sfințirea Catedralei pe interior.

Slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului are loc în aceste momente
Slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului are loc în aceste momente

UPDATE:Slujba de Sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului, oficiată de patriarhii Bartolomeu și Daniel, a început. Președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, politicieni, invitați din numeroase țări, vedete, dar și mii de oameni simpli au venit să fie martori la cum se scrie istoria ortodoxiei în fața lor.

A început ceremonia de sfintire a Catedralei Mântuirii Neamului
A început ceremonia de sfintire a Catedralei Mântuirii Neamului

UPDATE: Președintele României, Nicușor Dan, a sosit în urmă cu câteva momente la ceremonie, însoțit de partenera de viață și cei doi copii. Președintele țării a optat pentru a ținută clasică, formată dintr-un costum negru, la care a asortat o cămașă albă.

Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea Catedralei Neamului, duminică dis-de-dimineață
Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea Catedralei Neamului, duminică dis-de-dimineață
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...
Președintele țării, Nicuțor Dan, și-a făcut prezența în urmă cu puțin timp la slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului
Președintele țării, Nicuțor Dan, și-a făcut prezența în urmă cu puțin timp la slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului

UPDATE: Fostul Președinte al țării, Traian Băsescu s-a prezentat la ceremonie de la primele ore ale dimineții la evenimentul de sfințire al Catedralei Mântuirii Neamului.

Traian Băsescu a ajuns la slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului
Traian Băsescu a ajuns la slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului

UPDATE: Lia Olguța Vasilescu a sosit la ceremonie însoțită de soțul ei. Primarul PSD Craiova a optat pentru o ținută black and red, formată din pantaloni eleganți negri, o bluză în același ton peste care a ales să poarte un mantou roșu elegant.

Lia Olguța Vasilescu a fost printre primii invitați sosiți la slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului
Lia Olguța Vasilescu a fost printre primii invitați sosiți la slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului

UPDATE: Principesa Margareta și Principele Radu sunt prezenți la Sfințirea Picturii Catedralei Neamului. Când au ajuns, publicul i-a aplaudat. (vezi aici)

Principesa Margareta și Principele Radu au ajuns înainte de ora 10.00 la slujba de sfințire a Catedralei Mânturii Neamului
Principesa Margareta și Principele Radu au ajuns înainte de ora 10.00 la slujba de sfințire a Catedralei Mânturii Neamului

UPDATE: Liderul AUR, George Simion, a fost printre primii care și-au făcut apariția la ceremonia de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului. Îmbrăcat impecabil, într-un costum clasic negru cu cravată în aceeași nuanță sobră, peste care a asortat un palton bej, liderul AUR nu avea cum să lipsească de la eveniment.

George Simion a sosit la slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului
George Simion a sosit la slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului

UPDATE: Printre primele persoane care și-au făcut apariția în fața Catedralei Mântuirii Neamului s-a numărat așa cum era de așteptat Gigi Becali. Credința latifundiarului din Pipera este cunoscută de întregul popor român și categoric nu avea cum să lipsească de la acest eveniment important. (VEZI AICI DETALII). Ținuta purtată de latifundiar a fost, ca de fiecare dată, impecabilă, Gigi Becali dând, din nou, dovadă de bun gust la capitolul vestimentație.

Gigi Becali a sosit la slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului de la primele ore ale dimineții
Gigi Becali a sosit la slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului de la primele ore ale dimineții

Astăzi are loc sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, cea mai mare biserică ortodoxă din lume. Acest lucru marchează deschiderea oficială a lăcașului de cult pentru credincioși. Președintele României, Nicușor Dan, va participa slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale, potrivit Administrației Prezidențiale.

Se sfințește Catedrala Mântuirii Neamului

Luni, șeful statului îi va primi la Palatul Cotroceni pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, şi pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Președintele României îl va decora pe Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, şi a Patriarhiei Române.

Ceremonia religioasă reunește peste 2.500 de invitați, conform G4Media. Peste 10.000 de credincioși din întreaga țară sunt așteptați să participe la slujba de duminică. Catedrala a fost construită cu zeci de milioane de euro din fonduri publice. Slujba de sfințire va fi oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul Daniel, Bisericii Ortodoxe Române alături de un sobor format din 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi. Construcția catedralei a început în urmă cu 15 ani și a costat peste 200 de milioane de euro.

Catedrala Națională are o înălțime de 127 metri. Clopotele au o greutate totală de 33 de tone şi se află la o înălţime de 60 de metri. Totodată, catedrala se remarcă prin cel 27 de uși de bronz cu reprezentări iconografice, acestea urmând a fi coordonate de un sistem computerizat care va comanda deschiderea automată în caz de alarmă.

Tags:
Iți recomandăm
Delia Matache a profitat de ocazie și și-a înlăturat “rivala”. O ceartă dintre doi artiști consacrați i-a schimbat destinul vedetei
Exclusiv
Delia Matache a profitat de ocazie și și-a înlăturat “rivala”. O ceartă dintre doi artiști consacrați i-a schimbat…
TOP 30 de vedete care s-au camuflat, dar noi tot le-am observat. Alina Ceușan, Ruby sau Antonia fac furori cu șapca pe cap!
Exclusiv
TOP 30 de vedete care s-au camuflat, dar noi tot le-am observat. Alina Ceușan, Ruby sau Antonia fac…
Catedrala Națională este așteptată să devină un punct de referință în vizitele turiștilor străini în București. „Va fi o atracție pentru pelerinii din toată țara”
Mediafax
Catedrala Națională este așteptată să devină un punct de referință în vizitele turiștilor...
Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea Catedralei Neamului, duminică dis-de-dimineață
Gandul.ro
Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea Catedralei Neamului, duminică dis-de-dimineață
Simona Halep a pierdut 18 milioane de dolari! Americanii anunță declinul financiar uriaș
Prosport.ro
Simona Halep a pierdut 18 milioane de dolari! Americanii anunță declinul financiar uriaș
Casa Scânteii, mega-construcția din Capitala anilor '50. Ce ascundeau buncărele interzise, săpate la zeci de metri sub ea
Adevarul
Casa Scânteii, mega-construcția din Capitala anilor '50. Ce ascundeau buncărele interzise, săpate la...
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce a lansat un val de amenințări pe TikTok
Digi24
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin...
Avertisment DNSC: Atacatorii folosesc numele OLX Romania pentru a vă fura datele
Mediafax
Avertisment DNSC: Atacatorii folosesc numele OLX Romania pentru a vă fura datele
Parteneri
Îl mai recunoști? La începutul carierei, artistul avea un stil neconformist. A fost descalificat la Festivalul Mamaia
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl mai recunoști? La începutul carierei, artistul avea un stil neconformist. A fost descalificat la...
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
Prosport.ro
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Câți ani de închisoare riscă Adrian Pleșca, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
Click.ro
Câți ani de închisoare riscă Adrian Pleșca, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru...
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
WOWBiz.ro
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la...
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Antena 3
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în...
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național
Digi 24
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului...
Ce spune Grindeanu, după ce Bolojan i-a spus că ”poate să facă alianță cu AUR
Digi24
Ce spune Grindeanu, după ce Bolojan i-a spus că ”poate să facă alianță cu AUR"
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din...
Cine sunt cei doi turiști care au murit, după ce au căzut în gol sute de metri în Munții Făgăraș! O a treia persoană a fost salvată în ultima clipă
kanald.ro
Cine sunt cei doi turiști care au murit, după ce au căzut în gol sute...
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții...
Când va anunța Iancu Sterp sexul copilului? Tânărul a făcut anunțul: “Cred că v-am ținut un pic cam mult pe jar.”
kfetele.ro
Când va anunța Iancu Sterp sexul copilului? Tânărul a făcut anunțul: “Cred că v-am ținut...
Crimă înfiorătoare: un bărbat de 41 de ani și-a împușcat iubita și pe cei doi băieți ai acesteia. FILMUL complet al tragediei
WOWBiz.ro
Crimă înfiorătoare: un bărbat de 41 de ani și-a împușcat iubita și pe cei doi...
Afacerea deschisă de Alexandra în Iaşi. Creează produse unice, iar preţurile pot ajunge şi la 10.000 de lei
observatornews.ro
Afacerea deschisă de Alexandra în Iaşi. Creează produse unice, iar preţurile pot ajunge şi la...
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
SMARTPHONE-UL ce te face să uiți de DSLR! Ce poate face camera este WOW
go4it.ro
SMARTPHONE-UL ce te face să uiți de DSLR! Ce poate face camera este WOW
De ce vânăm FANTOME și ce spune asta despre noi?
Descopera.ro
De ce vânăm FANTOME și ce spune asta despre noi?
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Fostul mare fotbalist devenit milionar care a dus în spate o suferință uriașă. Acum se bucură de un succes uriaș, dar drumul nu a fost deloc unul ușor
Fanatik.ro
Fostul mare fotbalist devenit milionar care a dus în spate o suferință uriașă. Acum se...
Câți bani costă anual taxa de școlarizare pentru Emma, fiica cea mică a lui Ilie Năstase. Studiază la o facultate din afara țării unde puțini români își permit să învețe
Fanatik.ro
Câți bani costă anual taxa de școlarizare pentru Emma, fiica cea mică a lui Ilie...
Legătura dintre Nicolae Ceaușescu și Ion Iliescu. A fost un moment decisiv pentru fostul președinte: Exista dorința de a fi pe placul superiorului
Capital.ro
Legătura dintre Nicolae Ceaușescu și Ion Iliescu. A fost un moment decisiv pentru fostul președinte:...
Anunţul momentului despre Piedone și soția lui. Ce au decis cei doi după ce femeia l-a acuzat că are o amantă!
Romania TV
Anunţul momentului despre Piedone și soția lui. Ce au decis cei doi după ce femeia...
Filmul Mortal Kombat II va fi lansat mai devreme
Go4Games
Filmul Mortal Kombat II va fi lansat mai devreme
Lege pentru cei care au casă la curte. Vecinii te pot reclama. Proprietarii au termen de 72 de ore
Capital.ro
Lege pentru cei care au casă la curte. Vecinii te pot reclama. Proprietarii au termen...
Detectoarele de incendiu, obligatorii în locuințe. Ce prevede proiectul propus de MAI
evz.ro
Detectoarele de incendiu, obligatorii în locuințe. Ce prevede proiectul propus de MAI
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza și anunță o lună NOIEMBRIE neobișnuită în România. Cum va fi vremea în București
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza și anunță o lună NOIEMBRIE neobișnuită în România. Cum va...
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
as.ro
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Imagini virale cu un Ciobănesc german la metroul din Capitală. Reacțiile internauților sunt copleșitoare: „Îmi vine să plâng”
A1
Imagini virale cu un Ciobănesc german la metroul din Capitală. Reacțiile internauților sunt copleșitoare: „Îmi...
Igor Cuciuc, despre durerea din spatele zâmbetului:
radioimpuls.ro
Igor Cuciuc, despre durerea din spatele zâmbetului: "Îmi era greu". REACȚIA interpretului după ce a...
Se construiește noua „bijuterie arhitecturală” a României. Locația de „cinci stele” va costa 100.000.000 de euro și va avea 15.000 de locuri, se află la mai puțin de două ore de București
Fanatik.ro
Se construiește noua „bijuterie arhitecturală” a României. Locația de „cinci stele” va costa 100.000.000 de...
SPP a refuzat familia lui Gigi Becali la sfințirea Catedralei Neamului! Măsuri fără precedent
Fanatik.ro
SPP a refuzat familia lui Gigi Becali la sfințirea Catedralei Neamului! Măsuri fără precedent
Știrile zilei, 21 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 21 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce a făcut mulțimea când Principesa Margareta și Principele Radu au ajuns la sfințirea Catedralei ...
Ce a făcut mulțimea când Principesa Margareta și Principele Radu au ajuns la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
2 zodii care se îmbogățesc luna viitoare. Acești nativi se vor umple de bani în noiembrie 2025
2 zodii care se îmbogățesc luna viitoare. Acești nativi se vor umple de bani în noiembrie 2025
Orașul din România în care prețurile apartamentelor s-au dublat din 2019 până în 2025
Orașul din România în care prețurile apartamentelor s-au dublat din 2019 până în 2025
A fost descoperit „alimentul viitorului” | Ce vor mânca peste 100 de ani
A fost descoperit „alimentul viitorului” | Ce vor mânca peste 100 de ani
Test IQ exclusiv pentru genii | Corectați 3 – 1 = 37, mutând un singur chibrit
Test IQ exclusiv pentru genii | Corectați 3 – 1 = 37, mutând un singur chibrit
Gigi Becali a ajuns la Catedrala Mântuirii Neamului! Azi, 26 octombrie 2025, se sfințește cea mai ...
Gigi Becali a ajuns la Catedrala Mântuirii Neamului! Azi, 26 octombrie 2025, se sfințește cea mai mare biserică ortodoxă din lume
Vezi toate știrile
×