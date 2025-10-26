LIVE TEXT | Se sfințește Catedrala Mântuirii Neamului de către Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române

George Simion este prezent astăzi la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, de către de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române. Evenimentul marchează momentul în care cel mai mare lăcaș ortodox din lume devine oficial funcțional. Liderul AUR se numără printre miile de credincioși care participă la ceremonia istorică.

UPDATE: ÎnaltPresfințitul Bartolomeu a sfintit cu mir și aghiasmă Catedrala Mântuirii Neamului pe exterior, în cele patru puncte cardinale, iar acum începe sfințirea Catedralei pe interior.

UPDATE:Slujba de Sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului, oficiată de patriarhii Bartolomeu și Daniel, a început. Președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, politicieni, invitați din numeroase țări, vedete, dar și mii de oameni simpli au venit să fie martori la cum se scrie istoria ortodoxiei în fața lor.

UPDATE: Președintele României, Nicușor Dan, a sosit în urmă cu câteva momente la ceremonie, însoțit de partenera de viață și cei doi copii. Președintele țării a optat pentru a ținută clasică, formată dintr-un costum negru, la care a asortat o cămașă albă.

UPDATE: Fostul Președinte al țării, Traian Băsescu s-a prezentat la ceremonie de la primele ore ale dimineții la evenimentul de sfințire al Catedralei Mântuirii Neamului.

UPDATE: Lia Olguța Vasilescu a sosit la ceremonie însoțită de soțul ei. Primarul PSD Craiova a optat pentru o ținută black and red, formată din pantaloni eleganți negri, o bluză în același ton peste care a ales să poarte un mantou roșu elegant.

UPDATE: Principesa Margareta și Principele Radu sunt prezenți la Sfințirea Picturii Catedralei Neamului. Când au ajuns, publicul i-a aplaudat. (vezi aici)

UPDATE: Liderul AUR, George Simion, a fost printre primii care și-au făcut apariția la ceremonia de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului. Îmbrăcat impecabil, într-un costum clasic negru cu cravată în aceeași nuanță sobră, peste care a asortat un palton bej, liderul AUR nu avea cum să lipsească de la eveniment.

UPDATE: Printre primele persoane care și-au făcut apariția în fața Catedralei Mântuirii Neamului s-a numărat așa cum era de așteptat Gigi Becali. Credința latifundiarului din Pipera este cunoscută de întregul popor român și categoric nu avea cum să lipsească de la acest eveniment important. (VEZI AICI DETALII). Ținuta purtată de latifundiar a fost, ca de fiecare dată, impecabilă, Gigi Becali dând, din nou, dovadă de bun gust la capitolul vestimentație.

Astăzi are loc sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, cea mai mare biserică ortodoxă din lume. Acest lucru marchează deschiderea oficială a lăcașului de cult pentru credincioși. Președintele României, Nicușor Dan, va participa slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale, potrivit Administrației Prezidențiale.

Se sfințește Catedrala Mântuirii Neamului

Luni, șeful statului îi va primi la Palatul Cotroceni pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, şi pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Președintele României îl va decora pe Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, şi a Patriarhiei Române.

Ceremonia religioasă reunește peste 2.500 de invitați, conform G4Media. Peste 10.000 de credincioși din întreaga țară sunt așteptați să participe la slujba de duminică. Catedrala a fost construită cu zeci de milioane de euro din fonduri publice. Slujba de sfințire va fi oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul Daniel, Bisericii Ortodoxe Române alături de un sobor format din 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi. Construcția catedralei a început în urmă cu 15 ani și a costat peste 200 de milioane de euro.

Catedrala Națională are o înălțime de 127 metri. Clopotele au o greutate totală de 33 de tone şi se află la o înălţime de 60 de metri. Totodată, catedrala se remarcă prin cel 27 de uși de bronz cu reprezentări iconografice, acestea urmând a fi coordonate de un sistem computerizat care va comanda deschiderea automată în caz de alarmă.