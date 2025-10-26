Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, unul dintre cele mai importante evenimente religioase ale anului, a reunit numeroase personalități din viața publică. Printre cei prezenți s-a aflat și Gigi Becali, cunoscut prin implicarea sa în viața bisericească. Patronul de la FCSB a atras atenția printr-un accesoriu deosebit.

Gigi Becali a venit încă de la primele ore ale dimineții la slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului. Latifundiarul din Pipera s-a afișat într-o ținută sobră și elegantă, potrivită acestui moment solemn. Mai precis, acesta a purtat un pardesiu lung, care i-a conferit o notă de respect, asortat cu pantaloni în dungi fine, de inspirație clasică.

Gigi Becali poartă o adevărată comoară la încheietura mâinii

Deși obișnuit să atragă atenția prin costume scumpe și croieli spectaculoase, Gigi Becali a ales de data aceasta o abordare mai reținută. Totuși, un detaliu specific lui a atras atenția. Mai precis, un ceas de lux Zegg & Cerlati, din aur masiv, la încheietura mâinii. Un accesoriu care a devenit de-a lungul anilor o semnătură a stilului său personal. Valoarea acestui obiect se ridică la nu mai puțin de 60.000 de euro! În trecut, Becali nu a ascuns faptul că are o colecție impresionantă de ceasuri de valoare, fiind un mare fan al acestora.

Respect pentru momentul religios

În ciuda exuberanței sale pe care o afișează deseori, Gigi Becali a demonstrat respect față de ceremonia religioasă. Iar participarea sa la sfințirea Catedralei nu a fost doar un gest de credință. Ci și o reconfirmare a imaginii sale de om dedicat bisericii. Din păcate, deși și-ar fi dorit să vină și cu familia, patronul de la FCSB a avut o singură invitație.

Slujba este oficiată de cei doi înalți ierarhi, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul Daniel, împreună cu un sobor format din 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi. La final, va avea loc citirea Actului de Sfințire.

