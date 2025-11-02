De ce Nicușor Dan nu s-a căsătorit până la vârsta de 55 de ani? Președintele României a fost sincer: „Au fost multe…”

Președintele României, Nicușor Dan, a făcut declarații incendiare despre planurile sale de căsătorie cu Mirabela Grădinaru. Acesta a precizat că urmează să se însoare cu partenera sa de viață, în viitorul apropiat. Dar de ce nu s-a căsătorit până la vârsta de 55 de ani?

Șeful statului a vorbit despre planurile sale de căsătorie, confirmând că urmează să facă pasul cel mare în curând. Deși cariera i-a ocupat mult timp, președintele României consideră că acest moment personal este acum unul potrivit, luat cu mult calm și liniște.

De ce Nicușor Dan nu s-a căsătorit până la vârsta de 55 de ani

Nicușor Dan susține că a venit momentul potrivit pentru acest pas important, iar marele eveniment este 100% sigur. Acesta a fost întrebat ce consideră că se va întâmpla mai repede: să fie suspendat din funcție sau să își unească destinele cu Mirabela, iar șeful statului a răspuns fără să stea pe gânduri.

„Asta cu suspendarea din funcție. Adevărat că mă străduiesc să respect toate obligațiile. Știți că, pentru orice lege pe care Parlamentul o aprobă, am un termen de 20 de zile pentru a o promulga. Am respectat cu sfințenie toate aceste chestiuni procedurale, tocmai pentru a nu avea orice fel de discuție”, a spus Nicușor Dan.

Președintele României și Prima Doamnă sunt într-o relație de 20 de ani și au împreună doi copii, dar nu și-au unit încă destinele în fața lui Dumnezeu. Șeful statului a mai fost întrebat de ce nu s-a căsătorit până la vârsta de 55 de ani. Acesta a mărturisit că, din mai multe motive personale nu a reușit să ducă la bun sfârșit acest pas.

„Este o întrebare personală, deci o să răspund cu o anumită precauție. Au fost multe… Eu cred că gestul ăsta trebuie luat într-o perioadă de liniște și reflecție a vieții tale. În toată perioada profesională au fost extrem de multe lucruri care s-au întâmplat”, a mai spus președintele României.

