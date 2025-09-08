Nicușor Dan și-a dus fiica la școală pe jos! Președintele României a făcut un singur popas

Astăzi, președintele Nicușor Dan și-a însoțit fiica, Ahea, în prima zi de școală, moment pe care l-a trăit cu emoție și nostalgie. Însoțit de partenera sa și de fiul cel mic, șeful statului a preferat să evite festivitățile oficiale, alegând să rămână doar în rolul de tată, aproape de copii.
Astăzi, 8 septembrie 2025, a început oficial noul an școlar, iar președintele Nicușor Dan nu a ratat rolul de părinte. Împreună cu partenera sa, Mirabela Grădinaru, și cu cei doi copii, acesta a venit pe jos la școala unde fiica lor, Ahea, a pășit în clasa a III-a. Șeful statului a făcut un mic popas pentru a oferi un interviu chiar în fața insituției de învățământ.
Deși în centrul atenției a fost fiica cea mare, cel mai mic dintre copii a atras privirile tuturor, dând și un scurt interviu la microfon, în timp ce era ținut în brațe de tatăl său, Nicușor Dan.