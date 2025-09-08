Nicușor Dan și-a dus fiica la școală pe jos! Președintele României a făcut un singur popas

Astăzi, președintele Nicușor Dan și-a însoțit fiica, Ahea, în prima zi de școală, moment pe care l-a trăit cu emoție și nostalgie. Însoțit de partenera sa și de fiul cel mic, șeful statului a preferat să evite festivitățile oficiale, alegând să rămână doar în rolul de tată, aproape de copii. Astăzi, 8 septembrie 2025, a început oficial noul an școlar, iar președintele Nicușor Dan nu a ratat rolul de părinte. Împreună cu partenera sa, Mirabela Grădinaru, și cu cei doi copii, acesta a venit pe jos la școala unde fiica lor, Ahea, a pășit în clasa a III-a. Șeful statului a făcut un mic popas pentru a oferi un interviu chiar în fața insituției de învățământ. Deși în centrul atenției a fost fiica cea mare, cel mai mic dintre copii a atras privirile tuturor, dând și un scurt interviu la microfon, în timp ce era ținut în brațe de tatăl său, Nicușor Dan. Nicușor Dan a fost alături de fiica lui în prima zi de școală

Înainte de ora 8, familia a intrat împreună în curtea școlii, însă doar Ahea a rămas în clasă, pentru începutul unui nou an. În lipsa festivităților obișnuite, elevii au fost primiți direct în clase, unde au primit manualele și au început activitatea. Pentru președinte, momentul a fost unul plin de emoție și nostalgie, el remarcând că fiecare început de an școlar aduce amintiri din perioada în care era profesor.

„E diferență de fus orar. Emoționant de fiecare dată, a mai trecut un an. Am nostalgie, am nostalgie (nr. ca a fost profesor), să știți”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a explicat și de ce nu a ținut o deschiderea oficială a noului an școlar, așa cum procedau alți președinți. Nicușor Dan a ținut să precizeze tensiunile care sunt în învățământ în această perioadă, în urma schimbărilor măsurilor fiscal-bugetare.

„Pentru că există această tensiune, sunt niște revendicări ale profesorilor și n-am vrut să sfidez”.

La finalul programului, doar Nicușor Dan s-a întors pentru a-și lua fiica de la școală. A profitat de ocazie pentru a face fotografii cu elevii care ieșeau din curtea școlii, marcând astfel o zi specială pentru toți cei prezenți.

