Vor face sau nu ore elevii pe 9 septembrie? Ce spune ministrul Educației despre grevă

Astăzi, începutul noului an școlar a fost umbrit de o grevă generală declanșată de o parte dintre profesori, nemulțumiți de schimbările recente din sistemul de învățământ. Cu toate acestea, elevii au pășit în sălile de clasă, iar festivitățile de deschidere au avut loc în unele unități școlare, în timp ce altele au renunțat la ele.

Întrebat despre situația creată și despre ce urmează de mâine pentru elevi, ministrul Educației a transmis un mesaj de calm și continuitate al programului. Acesta a subliniat că școala funcționează în mod normal, chiar dacă protestele cadrelor didactice se desfășoară în paralel.

Potrivit oficialului, prima zi de școală a demonstrat că elevii au fost primiți în unitățile de învățământ, iar temerile privind posibile blocaje nu s-au confirmat. Ministrul a adăugat că nu crede că există profesori care să intre în sala de clasă și să refuze complet desfășurarea orelor, chiar și în contextul grevei.

„Ca ministru nu pot să spun decât că școala continuă. Astăzi am avut prima zi. Bucuria mea este că în prima zi copiii au fost primiți în unitățile școlare. Sigur că unele au făcut festivități, altele nu. Nu festivitățile reprezentau o miză, mai ales când în situații de criză fiscal-bugetare înțelegi de ce n-ai avea multe festivități. Bine, din punctul meu de vedere, lucrurile continuă în mod normal. Mă îndoiesc că sunt profesori care ar putea gândi în această logică, să aibă copii în sala de clasă și să nu facă nimic. Așa că școala a început, în paralel cu prostestul și supărarea sindicatelor. Într-un fel este bine că nu interferează foarte mult cele două evenimente unul cu celălalt. Ca să vă răspund scurt, cred că lucrurile funcționează sau lucrurile vor funcționa în mod normal, așa cum… repet, am reușit să începem și prima zi de școală. în ciuda discuțiilor și catastrofelor anunțate care, uite, că n-au mai venit”, a declarat Daniel David la Antena 3 CNN.

Ministrul Educației privește cu optimism începutul de an școlar

Ministrul Educației a oferit noi explicații în legătură cu desfășurarea cursurilor, subliniind că orele vor avea loc în mod normal și în zilele următoare. Acesta a punctat că predarea nu este doar o obligație legală pentru cadrele didactice, ci și o datorie morală față de elevi. Oficialul s-a arătat convins că profesorii nu vor renunța la ore și a atras atenția că eventualele abateri ar reprezenta o problemă atât din punct de vedere al salarizării, cât și al eticii profesionale.

În același timp, Daniel David a precizat că responsabilitatea monitorizării acestor situații revine directorilor de școli, în condițiile în care există peste 10.000 de unități de învățământ în întreaga țară.

„Nu am aceste informații și mâine, orele de desfășoară în mod normal. Este și o obligație legală a unui profesor și o datorie morală față de elevii.

Eu cred că nu vor fi (nr. profesori care nu vor ține cursurile). Dacă în teorie ne imaginăm că se întâmplă astfel de situații, este o problemă. Este o problemă și în ceea ce privește aspectul legal de salarizare și o problemă morală. Dar, repet, nu cred că un profesor român va face acest lucru, iar directorii sunt cei care trebuie să monitorizeze astfel de situații. Vă dați seama, sunt mii de unități școlare, dacă iau și structurile arondate, trecem de 10.000. N-am cum să discut spre fiecare în parte, dar, din punctul meu de vedere ca ministru, școala se desfășoară în mod normal”, a mai spus Daniel David.

