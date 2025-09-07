Câți bani câștigă un profesor din ciclul gimnazial la o școală particulară

După modificarea condițiilor de învățământ public din România, tot mai mulți profesori optează pentru școlile și liceele private. În perioada de dinaintea începerii noului an școlar, unitățile de învățământ private intensifică recrutările.

Interviurile sunt zilnice, iar cererea e mare pentru educatori, învățători, profesori de limbi străine, business-uri de tip „before & after” school și chiar asistenți medicali pentru grădinițe. În acest an, peste 3.500 de posturi au fost postate, înregistrând aproximativ 60.000 de aplicări de la candidați.

„Într-un context cu multă incertitudine și multe nemulțumiri în sectorul public de învățământ, zona privată începe să se contureze tot mai mult ca o opțiune, cu toate că numărul de joburi disponibile în acest sector nu este nici pe departe comparabil cu cel din domenii precum retail, call center / BPO ori industria alimentară, iar locurile de muncă scoase în piață se adresează în special candidaților din orașele mari și medii, învățământul privat, atât cel preșcolar, cât și cel școlar fiind foarte timid dezvoltat sau chiar inexistent în urbanul mic sau în mediul rural”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs.

Cât câștigă un profesor la o școală particulară

Un educator dintr-o grădiniță privată din București câștigă între 4.000 și 5.000 de lei pe lună, în timp ce un asistent-educator are un salariu mediu de 3.500-4.000 de lei. Un asistent medical la o grădiniță privată poate ajunge la 4.000 de lei net pe lună, iar un psiholog poate câștiga aceeași sumă.

Un director de grădiniță privată câștigă în jur de 10.000 de lei pe lună, iar cei care conduc școli sau licee pot ajunge și la 15.000 de lei pe lună. În cazul școlilor private, salariile diferă în funcție de ciclul de învățământ. Salariul unui învățător debutant este în jur de 4.000 de lei pe lună, în timp ce al unuia cu cel puțin 5 ani de experiență poate ajunge la 5.000 de lei pe lună.

Un profesor din ciclul gimnazial la privat poate câștiga între 5.000 și 8.000 de lei, în funcție de specializare și vechime. În învățământul de stat, un cadru didactic are un salariu de bază de 3.900 de lei net, iar un profesor debutant între 3.500 și 4.200 de lei. Odată cu trecerea timpului, salariile cresc, astfel încât un profesor cu vechimea de peste 25 de ani poate ajunge la 6.800 și 7.500 de lei net, inclusiv sporuri și alte indemnizații.

