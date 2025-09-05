Când începe școala, de fapt. Nicușor Dan a reacționat după protestele anunțate de sindicaliști

Data începerii anului școlar a fost pusă sub semnul întrebării, după ce Sindicatele din Educație au transmis că vor boicota această zi. Copiii ar trebui să se întoarcă în bănci luni, 8 septembrie 2025, însă mulți părinți sunt nedumeriți. Ei bine, acum, Nicușor Dan a reacționat. Află, în articol, ce a spus președintele României despre prezența profesorilor la catedră în prima zi!

Pentru data de 8 septembrie 2025, atunci când a fost stabilit începutul anului școlar, sindicaliștii din Educație au anunțat un protest masiv, la care ar urma să participe peste 30.000 de profesori din toată țara. În acest fel, cadrele didactice își arată nemulțumirea față de măsurile adoptate de Guvernul Bolojan. Astfel, festivitățile din unele școli ar putea fi afectate.

Ce a transmis Nicușor Dan despre începerea anului școlar

Protestul cadrelor didactice a fost anunțat în urmă cu mai mult timp, însă Nicușor Dan nu le-a transmis niciun mesaj. Totuși, a abordat problema în cadrul unui interviu pe care l-a oferit joi seara, 4 septembrie 2025.

Președintele României a precizat că știe despre grevă, dar în calitate de părinte nu a primit nicio informare legată de școala la care învață fiica sa. Așadar, acesta va merge alături de familie pentru a-și conduce fetița la festivitatea de deschidere a anului școlar.

„Știți ca și mine că unele școli plănuiesc grevă. Pentru moment, pe rețeaua de părinții, nu am primit informația asta, deci foarte probabil ne vom duce toți patru la școală, așa cum ne-am dus în fiecare an, s-o lăsăm pe fetiță, să stăm pe lângă careu pe acolo. Soția este (n.r. în grupul de părinți), dar eu n-am fost niciodată. Eram primar și aveam niște probleme foarte mari la primărie. Îmi aduc aminte atunci și cineva m-a propus să fiu in comitetul de părinți și am zis că… mulțumesc”, a declarat Nicușor Dan într-un interviu pentru Observator.

La rândul său, ministrul Educației a declarat că fiica lui va merge la școală luni. Daniel David i-a asigurat pe părinți că anul școlar va începe conform programului stabilit, în data de 8 septembrie 2025.

„Sigur începe școala luni. Fetița mea merge luni la școală. Văd discuțiile în spațiu public. Așa cum am spus de fiecare dată, indiferent de discuții, esența unui profesor, că o fi sindicalist sau nesindicalist, este mai mulțumit sau mai nemulțumit de ceea ce se întâmplă, când are un copil în fața școlii, îl invită în școală și în sala de clasă. Așa cum am zis și sindicatelor, și eu sunt supărat, și eu aș putea să cer demisii multe pentru cum funcționează acest sistem. Nu o fac, pentru că nu cred că cineva este direct responsabil de tot ceea ce nu funcționează. Demisia mea poate să vină foarte simplu, dacă asta rezolvă problema în Educație”, a declarat ministrul Daniel David.

