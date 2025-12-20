Tragedie în Bacău. O femeie însărcinată și partenerul ei au murit, după ce un șofer a intrat direct în ei

Tragedie fără margini în Bacău! Diana (27 ani) și George (25 ani) au murit într-un accident teribil în Moinești, după ce un șofer în vârstă de 32 de ani a intrat direct în ei. Cei doi așteptau un copil! Toate detaliile în articol.

Diana și George voiau să le dea vestea cea mare membrilor familiei, dar nu au mai reușit. Șoferul care încerca să facă o depășire a intrat direct în ei.

Tragedie în Bacău

Crăciunul acesta trebuia să fie special pentru Diana și George. Cei doi urmau să își anunțe familiile că așteaptă un copil și să se bucure de Sărbători alături de aceștia, dar nu au mai apucat.

Diana a murit pe loc în accidentul tragic, iar George s-a stins la spital. Coliziunea mortală a avut loc în Moinești, județul Bacău, chiar în fața unei biserici.

Martorii prezenți în clipele în care tragedia s-a produs au mărturisit că șoferul vinovat ar fi avut o viteză foarte mare, cu mult peste limita legală.

„Păi avea 200, impactul a făcut 400. Că la impact se dublează. De asta a rupt-o. Avea 200 la impact”, a spus un martor.

Traficul din zonă a fost blocat temporar pentru ca echipajele ajunse la fața locului să poată interveni. Șoferul în vârstă de 32 de ani care a produs tragedia a fost transportat la spital cu răni.

„În această seară am fost solicitaţi prin SNUAU 112 să intervenim la un accident rutier pe raza municipiului Moineşti, cartier Vasiesti, DN2G. S-a intervenit cu forţe şi mijloace din cadrul Detaşamentului de Pompieri Moineşti. Ajunşi la locul intervenţiei s-a constatat faptul că accidentului s-a produs între două autoturisme”, a transmis, vineri seară, ISU Bacău.

